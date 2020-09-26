Получил по ногам Крал от Тетрашвили на фланге. Штрафной удар будут исполнять футболисты московской команды.

Получил мяч на линии штрафной Ларссон и с разворота попытался закрутить в дальний угол, но не хватило ему точности.

Понсе на фланге откровенно придержал соперника руками. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.

Получил по ногам на фланге Зобнин от Чуперки. Штрафной удар будет в распоряжении футболистов "Спартака".

Со штрафного подал Ларссон на линию вратарской, но здесь головой сферу вынес подальше Грицаенко.

По одной замене в перерыве произошло в составе обеих команд. Ещенко и Карасёв появились вместо Балашова и Умярова.

Выскочил один на один с голкипером Кокорин после скидки от Ларссона, но переиграть Чагрова ему не удалось, а добивание все того же Ларссона оказалось неточным.

Дальний заброс исполнил Карасёв на ход Панченко, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Долгое время уже не могут выйти со своей половины поля футболисты "Тамбова". В действии активный прессинг москвичей.

Прорвался к штрафной соперника по центру Ларссон и пробил по воротам, но не попал он в створ.

Замена произошла в составе "Спартака". Вместо Александра Кокорина игру продолжать будет Эсекель Понсе.

Первый тайм

— Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Забитых голов в первом тайме мы так и не увидели!

45' Догнал мяч у лицевой линии Шляков и попытался подать в штрафную, но в борьбе с Кутеповым выпустил он сферу за лицевую линию.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Мог пробивать головой Ларссон после заброса от Зобнина, но в борьбе с защитником не дотянулся он до мяча.

43' Взял инициативу на себя Жиго, прошел двоих защитников перед чужой штрафной, но вот точный пас на партнера отдать не смог.

42' С правого фланга Бакаев подавал на ближнюю штангу, куда врывался Кокорин, но его опередил Грицаенко и вынес мяч головой подальше.

41' С левого фланга навесил Шляков в штрафную в направлении Панченко, но тому не удалось пробить в верховой борьбе против Джикии.

40' В центре поля получил по лицу Зобнин от Балашова. За отмашку получил игрок "Тамбова" желтую карточку.

38' Ворвался в штрафную соперника на скорости Балашов и отдал поперек на Панченко, но удар последнего накрыли защитники.

37' Отличным разрезным пасом Зобнин нашел в штрафной соперника Кокорина, который пробил с острого угла, но мяч угодил точно в крестовину.

36' С левой бровки навесил в район вратарской Айртон, но Чагров вышел из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.

35' С правого фланга прострелил в штрафную Бакаев на Кокорина, но тот не смог пробить в борьбе против Грицаенко.

34' Со штрафного навесил Ларссон на линию вратарской, но грамотно сыграл на выходе Чагров и вынес мяч кулаками.

33' По флангу прорывался Ларссон, но получил в подкате по ногам от Каплиенко. Обошлось правда без желтой, несмотря на грубость.

32' Зацепился за мяч Обухов на линии чужой штрафной и сбросил под удар Тетрашвили, но тот ударом с ходу проверил на прочность перекладину.

31' Диагональным пасом искал Балашов на фланге Шлякова, но того опередил Кутепов и вынес сферу в аут головой.

30' Оказался Умяров на газоне на ровном месте, держась за спину. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.

29' Прорвался по центру к штрафной соперника Тетрашвили и пробил с дальней дистанции, но крайне неточным вышел этот выстрел.

28' В грубом подкате Умяров на фланге заехал по ногам Каплиенко. Очередной штрафной удар в нашей игре.

27' Тонко отдавал в разрез Кокорин в штрафную на Бакаева, но того опередил вышедший из ворот Чагров.

26' Пауза в матче. Получил по лицу в борьбе с соперником Айртон. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

25' Длинным пасом по флангу Чуперка искал на чужой половине поля Шлякова, но тот выпустил мяч за пределы поля.

24' В верховой борьбе против Умярова в центре поля подтолкнул соперника в спину Обухов. Штрафной удар будут исполнять гости.

23' Обыграл соперника финтом на фланге Айртон и прострелил вдоль ворот, но от спины защитника мяч полетел за боковую линию.

22' Обухов отобрал мяч на фланге и тут же прострелил низом в штрафную, но этот пас без труда перехватил Кутепов.

21' С углового навесил Панченко в центр штрафной, но после серии рикошетов Айртон смог вынести мяч на фланг.

20' По флангу прорывался Шляков и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

18' Мягко забросил в штрафную Шляков на ход Панченко, но того на выходе опередил Максименко и забрал мяч в руки.

17' В центре поля подставился грамотно Балашов и вынудил нарушить правила Зобнина Очередной штрафной для "Тамбова".

16' Со штрафного навесил Балашов в район линии вратарской, где после серии рикошетов пробил Обухов, но выше ворот.

15' На фланге Джикия откровенно сбил в подкате соперника. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев поля.

14' Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Айртон, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

13' В медленном темпе начался наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

12' В разрез отдавал Ларссон в штрафную на Умярова, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Каплиенко.

11' Отложенную желтую карточку получил Кутепов за фол в центре поля. Судья позволил доиграть эпизод, после чего показал "горчичник".

10' Выиграл верх перед чужой штрафной Панченко и сбросил головой на ход Обухову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

8' Низом покатил Ларссон в штрафную с правого фланга, но здесь никого из партнеров не оказалось.

7' Зобнин прорвался на скорости по центру к чужой штрафной и пробил по воротам, но точно в руки Чагрову прилетела сфера.

6' Прорвался по флангу на скорости Айртон и подал в центр, но еще в полете сфера вышла за пределы поля.

5' Получил по ногам в центре поля Обухов от Умярова. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

4' Прорывался по флангу Умяров и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела за пределы поля.

3' В верховой борьбе в центре поля Зобнин нарушил правила против Обухова. Штрафной удар исполнят хозяева.

3' С углового навесил Зобнин в центр штрафной площади, но здесь Грицаенко спокойно вынес сферу в центр поля.

2' Хозяева будут играть в синих цаетах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы. Активнее встречу начали москвичи.