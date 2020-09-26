  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Тамбов
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Спартак Москва
0'
10' Желтая карточка
Кутепов Илья
40' Желтая карточка
Балашов Виталий
55'
73
Чагров
Никита
30
Таказов
Сослан
27
Грицаенко
Алексей
29
Каплиенко
Александр
8
Килин
Антон
92
Чуперка
Валерий
3
Тетрашвили
Гурам
7
Балашов
Виталий
5
Шляков
Евгений
10
Панченко
Кирилл
13
Обухов
Владимир
98
Максименко
Александр
29
Кутепов
Илья
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
47
Зобнин
Роман
54
Умяров
Наиль
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
10
Бакаев
Зелимхан
11
Ларссон
Джордан
9
Кокорин
Александр
Тамбов
3-5-2
Спартак Москва
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.22
2. Карасёв Павел 1 0.11
3. Панченко Кирилл 1 0.11
4. Чуперка Валерий 1 0.11
5. Костюков Михаил 1 0.11
6. Грицаенко Алексей 1 0.11
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 4 (1) 0.44
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0.33
3. Понсе Эсекель 3 0.33
4. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.11
5. Жиго Самуэль 1 0.11
6. Зобнин Роман 0 0
7. Крал Алекс 0 0
8. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Шляков Евгений 2 0
3. Грицаенко Алексей 0 1
4. Рыжиков Сергей 1 0
5. Балашов Виталий 1 0
6. Чичерин Никита 1 0
7. Рыбин Алексей 1 0
8. Чуперка Валерий 1 0
9. Тетрашвили Гурам 1 0
10. Костюков Михаил 1 0
11. Каплиенко Александр 1 0
12. Карапетян Александр 1 0
13. Кабахидзе Владимир 1 0
14. Онугха Герман 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 3 1
2. Максименко Александр 3 0
3. Соболев Александр Сергеевич 3 0
4. Зобнин Роман 2 0
5. Крал Алекс 2 0
6. Умяров Наиль 2 0
7. Урунов Остон 2 0
8. Ещенко Андрей 1 0
9. Кутепов Илья 1 0
10. Бакаев Зелимхан 1 0
11. Жиго Самуэль 1 0
12. Ларссон Джордан 1 0
13. Гапонов Илья 1 0
14. Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)
 Спартак Москва 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов
Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула
Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Спартак Москва 2:3 Тамбов Премьер-лига Тамбов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Тамбов 0:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Второй тайм
  • 58'
    Со штрафного подал Ларссон на линию вратарской, но здесь головой сферу вынес подальше Грицаенко.
  • 57'
    Получил по ногам на фланге Зобнин от Чуперки. Штрафной удар будет в распоряжении футболистов "Спартака".
  • Желтая карточка
    56'
    Понсе на фланге откровенно придержал соперника руками. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
  • 55'
    Получил мяч на линии штрафной Ларссон и с разворота попытался закрутить в дальний угол, но не хватило ему точности.
  • 53'
    Получил по ногам Крал от Тетрашвили на фланге. Штрафной удар будут исполнять футболисты московской команды.
  • Замена
    52'
    Замена произошла в составе "Спартака". Вместо Александра Кокорина игру продолжать будет Эсекель Понсе.
  • 51'
    Прорвался к штрафной соперника по центру Ларссон и пробил по воротам, но не попал он в створ.
  • 50'
    Долгое время уже не могут выйти со своей половины поля футболисты "Тамбова". В действии активный прессинг москвичей.
  • 49'
    Дальний заброс исполнил Карасёв на ход Панченко, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Опасный момент
    48'
    Выскочил один на один с голкипером Кокорин после скидки от Ларссона, но переиграть Чагрова ему не удалось, а добивание все того же Ларссона оказалось неточным.
  • Замена
    47'
    По одной замене в перерыве произошло в составе обеих команд. Ещенко и Карасёв появились вместо Балашова и Умярова.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Забитых голов в первом тайме мы так и не увидели!
  • 45'
    Догнал мяч у лицевой линии Шляков и попытался подать в штрафную, но в борьбе с Кутеповым выпустил он сферу за лицевую линию.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Мог пробивать головой Ларссон после заброса от Зобнина, но в борьбе с защитником не дотянулся он до мяча.
  • 43'
    Взял инициативу на себя Жиго, прошел двоих защитников перед чужой штрафной, но вот точный пас на партнера отдать не смог.
  • 42'
    С правого фланга Бакаев подавал на ближнюю штангу, куда врывался Кокорин, но его опередил Грицаенко и вынес мяч головой подальше.
  • 41'
    С левого фланга навесил Шляков в штрафную в направлении Панченко, но тому не удалось пробить в верховой борьбе против Джикии.
  • Желтая карточка
    40'
    В центре поля получил по лицу Зобнин от Балашова. За отмашку получил игрок "Тамбова" желтую карточку.
  • 38'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Балашов и отдал поперек на Панченко, но удар последнего накрыли защитники.
  • Опасный момент
    37'
    Отличным разрезным пасом Зобнин нашел в штрафной соперника Кокорина, который пробил с острого угла, но мяч угодил точно в крестовину. 
  • 36'
    С левой бровки навесил в район вратарской Айртон, но Чагров вышел из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 35'
    С правого фланга прострелил в штрафную Бакаев на Кокорина, но тот не смог пробить в борьбе против Грицаенко.
  • 34'
    Со штрафного навесил Ларссон на линию вратарской, но грамотно сыграл на выходе Чагров и вынес мяч кулаками.
  • 33'
    По флангу прорывался Ларссон, но получил в подкате по ногам от Каплиенко. Обошлось правда без желтой, несмотря на грубость.
  • Опасный момент
    32'
    Зацепился за мяч Обухов на линии чужой штрафной и сбросил под удар Тетрашвили, но тот ударом с ходу проверил на прочность перекладину.
  • 31'
    Диагональным пасом искал Балашов на фланге Шлякова, но того опередил Кутепов и вынес сферу в аут головой.
  • 30'
    Оказался Умяров на газоне на ровном месте, держась за спину. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.
  • 29'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Тетрашвили и пробил с дальней дистанции, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 28'
    В грубом подкате Умяров на фланге заехал по ногам Каплиенко. Очередной штрафной удар в нашей игре.
  • 27'
    Тонко отдавал в разрез Кокорин в штрафную на Бакаева, но того опередил вышедший из ворот Чагров.
  • 26'
    Пауза в матче. Получил по лицу в борьбе с соперником Айртон. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 25'
    Длинным пасом по флангу Чуперка искал на чужой половине поля Шлякова, но тот выпустил мяч за пределы поля.
  • 24'
    В верховой борьбе против Умярова в центре поля подтолкнул соперника в спину Обухов. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 23'
    Обыграл соперника финтом на фланге Айртон и прострелил вдоль ворот, но от спины защитника мяч полетел за боковую линию.
  • 22'
    Обухов отобрал мяч на фланге и тут же прострелил низом в штрафную, но этот пас без труда перехватил Кутепов.
  • 21'
    С углового навесил Панченко в центр штрафной, но после серии рикошетов Айртон смог вынести мяч на фланг.
  • 20'
    По флангу прорывался Шляков и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 18'
    Мягко забросил в штрафную Шляков на ход Панченко, но того на выходе опередил Максименко и забрал мяч в руки.
  • 17'
    В центре поля подставился грамотно Балашов и вынудил нарушить правила Зобнина Очередной штрафной для "Тамбова".
  • 16'
    Со штрафного навесил Балашов в район линии вратарской, где после серии рикошетов пробил Обухов, но выше ворот.
  • 15'
    На фланге Джикия откровенно сбил в подкате соперника. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев поля.
  • 14'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Айртон, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 13'
    В медленном темпе начался наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 12'
    В разрез отдавал Ларссон в штрафную на Умярова, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Каплиенко.
  • Желтая карточка
    11'
    Отложенную желтую карточку получил Кутепов за фол в центре поля. Судья позволил доиграть эпизод, после чего показал "горчичник".
  • 10'
    Выиграл верх перед чужой штрафной Панченко и сбросил головой на ход Обухову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 8'
    Низом покатил Ларссон в штрафную с правого фланга, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 7'
    Зобнин прорвался на скорости по центру к чужой штрафной и пробил по воротам, но точно в руки Чагрову прилетела сфера.
  • 6'
    Прорвался по флангу на скорости Айртон и подал в центр, но еще в полете сфера вышла за пределы поля.
  • 5'
    Получил по ногам в центре поля Обухов от Умярова. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 4'
    Прорывался по флангу Умяров и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела за пределы поля.
  • 3'
    В верховой борьбе в центре поля Зобнин нарушил правила против Обухова. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 3'
    С углового навесил Зобнин в центр штрафной площади, но здесь Грицаенко спокойно вынес сферу в центр поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в синих цаетах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы. Активнее встречу начали москвичи.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Балашов Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Кутепов Илья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spartak Stadion, Tambov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.60 2.75 1.85
6.50 2.65 1.92
7.40 4.25 1.68
4.95 3.79 1.71
7.22 2.55 1.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.20 4.44 2.11 1.78 1.14 5.55 1.03 12.00 1.02 13.00 1.11 6.20 1.08 6.50 1.01 12.50
8.90 1.02 7.90 1.05 3.26 1.32 2.53 1.58 1.85 2.03 1.43 2.91 1.28 3.50 1.09 5.95 1.07 6.55 1.01 16.00
8.03 1.06 6.24 1.08 3.32 1.32 2.59 1.51 1.85 2.00 1.45 2.77 1.31 3.37 1.12 5.12 1.09 5.80 1.03 11.22 1.03 12.08
3.47 1.32 2.91 1.43 2.35 1.62 1.83 2.03 1.59 2.42 1.40 3.01 2.50 1.56 2.04 1.83 1.15 5.67 1.60 2.41 1.43 2.86 1.29 3.71 1.11 7.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.04 10.00 1.17 4.90 1.10 6.50
2.88 1.42 1.88 1.92 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.60
2.84 1.43 1.89 1.96 1.41 2.91 1.11 5.31 1.08 6.22
2.88 1.45 2.36 1.63 1.83 2.04 1.52 2.62 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.48 1.49 1.61 2.33 1.21 3.85
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
1.97 1.81
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Тамбов 0:0 Спартак Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Тамбов 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Тамбов
3.8% (6)
Ничья
4.4% (7)
Спартак Москва
91.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
60% (93)
Меньше
40% (62)
Обе команды забьют
Да
63.87% (99)
Нет
36.13% (56)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
46.8% (74)
0:2 Спартак Москва
17.1% (27)
0:1 Спартак Москва
16.5% (26)
1:3 Спартак Москва
8.2% (13)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:3 Спартак Москва
1.9% (3)
1:0 Тамбов
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный