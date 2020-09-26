Тамбов
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Мордовия Арена
Спартак Москва
10' Желтая карточкаКутепов Илья
40' Желтая карточкаБалашов Виталий
29
Кутепов
Илья
47
Зобнин
Роман
54
Умяров
Наиль
33
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.22
|2.
|Карасёв Павел
|1
|0.11
|3.
|Панченко Кирилл
|1
|0.11
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0.11
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.11
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.11
|7.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|8.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|4 (1)
|0.44
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.33
|3.
|Понсе Эсекель
|3
|0.33
|4.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.11
|5.
|Жиго Самуэль
|1
|0.11
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Крал Алекс
|0
|0
|8.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|2.
|Шляков Евгений
|2
|0
|3.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|4.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|5.
|Балашов Виталий
|1
|0
|6.
|Чичерин Никита
|1
|0
|7.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|8.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|9.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|10.
|Костюков Михаил
|1
|0
|11.
|Каплиенко Александр
|1
|0
|12.
|Карапетян Александр
|1
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|14.
|Онугха Герман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|3
|1
|2.
|Максименко Александр
|3
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|4.
|Зобнин Роман
|2
|0
|5.
|Крал Алекс
|2
|0
|6.
|Умяров Наиль
|2
|0
|7.
|Урунов Остон
|2
|0
|8.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|9.
|Кутепов Илья
|1
|0
|10.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|11.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|12.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|13.
|Гапонов Илья
|1
|0
|14.
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|Спартак Москва
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов
Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула
Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.20
|4.44
|2.11
|1.78
|1.14
|5.55
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.11
|6.20
|1.08
|6.50
|1.01
|12.50
|—
|—
|8.90
|1.02
|—
|—
|7.90
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.85
|2.03
|—
|—
|1.43
|2.91
|1.28
|3.50
|1.09
|5.95
|1.07
|6.55
|1.01
|16.00
|—
|—
|8.03
|1.06
|—
|—
|6.24
|1.08
|—
|—
|3.32
|1.32
|—
|—
|2.59
|1.51
|—
|—
|1.85
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.77
|1.31
|3.37
|1.12
|5.12
|1.09
|5.80
|1.03
|11.22
|1.03
|12.08
|3.47
|1.32
|2.91
|1.43
|2.35
|1.62
|1.83
|2.03
|1.59
|2.42
|1.40
|3.01
|2.50
|1.56
|2.04
|1.83
|1.15
|5.67
|1.60
|2.41
|1.43
|2.86
|1.29
|3.71
|—
|—
|1.11
|7.47
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Тамбов
3.8% (6)
Ничья
4.4% (7)
Спартак Москва
91.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
60% (93)
Меньше
40% (62)
Обе команды забьют
Да
63.87% (99)
Нет
36.13% (56)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
46.8% (74)
0:2 Спартак Москва
17.1% (27)
0:1 Спартак Москва
16.5% (26)
1:3 Спартак Москва
8.2% (13)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:3 Спартак Москва
1.9% (3)
1:0 Тамбов
1.3% (2)
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