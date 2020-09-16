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Тамбов
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.25
2. Карасёв Павел 1 0.13
3. Панченко Кирилл 1 0.13
4. Чуперка Валерий 1 0.13
5. Костюков Михаил 1 0.13
6. Грицаенко Алексей 1 0.13
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 4 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0.38
3. Понсе Эсекель 3 0.38
4. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.13
5. Жиго Самуэль 1 0.13
6. Зобнин Роман 0 0
7. Крал Алекс 0 0
8. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Шляков Евгений 2 0
3. Грицаенко Алексей 0 1
4. Рыжиков Сергей 1 0
5. Чичерин Никита 1 0
6. Рыбин Алексей 1 0
7. Чуперка Валерий 1 0
8. Тетрашвили Гурам 1 0
9. Костюков Михаил 1 0
10. Каплиенко Александр 1 0
11. Карапетян Александр 1 0
12. Кабахидзе Владимир 1 0
13. Онугха Герман 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 3 1
2. Максименко Александр 3 0
3. Соболев Александр Сергеевич 3 0
4. Зобнин Роман 2 0
5. Крал Алекс 2 0
6. Умяров Наиль 2 0
7. Урунов Остон 2 0
8. Ещенко Андрей 1 0
9. Бакаев Зелимхан 1 0
10. Жиго Самуэль 1 0
11. Ларссон Джордан 1 0
12. Гапонов Илья 1 0
13. Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)
 Спартак Москва 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов
Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула
Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Спартак Москва 2:3 Тамбов Премьер-лига Тамбов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Тамбов 0% (0)
    X 8.2% (5)
    Спартак Москва 91.8% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Спартак Москва
    5.70
    3.90
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Тамбов - Спартак Москва

    Исход игры
    Тамбов
    0% (0)
    Ничья
    8.2% (5)
    Спартак Москва
    91.8% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (35)
    Меньше
    41.67% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (40)
    Нет
    33.33% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    49.2% (30)
    0:2 Спартак Москва
    18% (11)
    0:1 Спартак Москва
    14.8% (9)
    1:1 Ничья
    8.2% (5)
    1:3 Спартак Москва
    4.9% (3)
    2:3 Спартак Москва
    3.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.00 3.85 1.72
    5.70 3.55 1.77
    5.35 3.90 1.79
    4.95 3.79 1.71
    5.45 3.47 1.77

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.30 1.04 6.80 1.08 3.05 1.38 2.35 1.64 1.95 1.91 1.73 2.18 1.36 3.15 1.25 3.95 1.10 7.10 1.07 7.40 1.01 13.50
    9.20 1.06 7.60 1.09 3.05 1.39 2.33 1.62 1.79 2.25 1.36 3.18 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
    8.03 1.06 6.24 1.08 3.32 1.32 2.59 1.51 1.85 2.00 1.45 2.77 1.31 3.37 1.12 5.12 1.09 5.80 1.03 11.22 1.03 12.08
    3.18 1.35 2.78 1.44 2.36 1.59 1.93 1.89 1.69 2.17 1.52 2.54 1.25 3.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.74 2.10 1.33 3.20 1.09 7.20
    2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
    2.84 1.43 1.89 1.96 1.41 2.91 1.11 5.31 1.08 6.22
    2.74 1.45 2.24 1.65 1.75 2.11 1.47 2.70 1.34 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.79
    1.97 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.28
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