Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.25
|2.
|Карасёв Павел
|1
|0.13
|3.
|Панченко Кирилл
|1
|0.13
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0.13
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.13
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.13
|7.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|8.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|4 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.38
|3.
|Понсе Эсекель
|3
|0.38
|4.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.13
|5.
|Жиго Самуэль
|1
|0.13
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Крал Алекс
|0
|0
|8.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|2.
|Шляков Евгений
|2
|0
|3.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|4.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|5.
|Чичерин Никита
|1
|0
|6.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|7.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|8.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|9.
|Костюков Михаил
|1
|0
|10.
|Каплиенко Александр
|1
|0
|11.
|Карапетян Александр
|1
|0
|12.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|13.
|Онугха Герман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|3
|1
|2.
|Максименко Александр
|3
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|4.
|Зобнин Роман
|2
|0
|5.
|Крал Алекс
|2
|0
|6.
|Умяров Наиль
|2
|0
|7.
|Урунов Остон
|2
|0
|8.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|10.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|11.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|12.
|Гапонов Илья
|1
|0
|13.
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|Спартак Москва
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =1 -13Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов
Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула
Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Прогнозы на матч Тамбов - Спартак Москва
Исход игры
Тамбов
0% (0)
Ничья
8.2% (5)
Спартак Москва
91.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (35)
Меньше
41.67% (25)
Обе команды забьют
Да
66.67% (40)
Нет
33.33% (20)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
49.2% (30)
0:2 Спартак Москва
18% (11)
0:1 Спартак Москва
14.8% (9)
1:1 Ничья
8.2% (5)
1:3 Спартак Москва
4.9% (3)
2:3 Спартак Москва
3.3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|6.80
|1.08
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.64
|1.95
|1.91
|1.73
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.25
|3.95
|1.10
|7.10
|1.07
|7.40
|1.01
|13.50
|—
|—
|9.20
|1.06
|7.60
|1.09
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.79
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.26
|3.94
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.00
|—
|—
|8.03
|1.06
|6.24
|1.08
|3.32
|1.32
|—
|—
|2.59
|1.51
|—
|—
|1.85
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.77
|1.31
|3.37
|1.12
|5.12
|1.09
|5.80
|1.03
|11.22
|1.03
|12.08
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|2.78
|1.44
|2.36
|1.59
|1.93
|1.89
|1.69
|2.17
|1.52
|2.54
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—