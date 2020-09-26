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Арминия
0:0
Перерыв

Стадион:
Кёльн
0'
17' Желтая карточка
Хектор Йонас
43' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
45' Желтая карточка
Клос Фабиан
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
20
Реджбекай
Элвис
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
9
Андерссон
Себастьян
Арминия
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Хектор Йонас
43'
 
Кцихос Рафаэль
45'
Клос Фабиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суку Себио 1 0.5
2. Кордова Серхио 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 1 0.5
2. Андерссон Себастьян 1 0.5
3. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Бруннер Седрик 1 0
2. Де Медина Натан 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 2 0
2. Дуда Ондрей 1 0
3. Кцихос Рафаэль 1 0
4. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 0 100% (1) 0 0
 Кёльн 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург
Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден
Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн
Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Кёльн 5:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:3 Кёльн Бундеслига 2 Арминия 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Арминия 2:3 Кёльн Товарищеские матчи
Кёльн 2:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аугсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Боруссия Д 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Байер Л 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Арминия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Кёльн 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Штуттгарт 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Майнц 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Боруссия М 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Арминия 29.2% (45)
X 43.5% (67)
Кёльн 27.3% (42)
Все прогнозы
2.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Кёльн
3.32
3.58
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 2.85 2.90
3.20 2.37 3.15
2.48 3.58 2.92
2.85 3.56 2.39
3.32 2.41 3.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.50 1.30 10.00 1.03 1.58 2.35 3.30 1.33 1.15 5.30 1.95 1.91 1.71 2.21 1.03 12.00 1.22 4.30 1.02 13.00 1.05 8.40 1.04 10.00
12.25 1.03 11.25 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.20 1.70 1.73 2.14 1.47 2.72 1.23 4.30 1.18 4.95 1.07 9.10
10.70 1.04 9.74 1.05 4.51 1.20 3.65 1.28 2.30 1.61 1.82 1.98 1.53 2.49 1.27 3.74 1.21 4.38 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 14.14 1.02 14.58
3.69 1.30 3.12 1.39 2.54 1.55 1.96 1.93 1.68 2.28 1.47 2.78 1.54 2.60 1.42 3.05 1.19 5.07 1.76 2.16 1.54 2.61 1.56 2.57 1.36 3.35 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.72 2.10 2.15 1.70 1.08 7.77 1.18 5.00 1.11 6.50
3.20 1.35 2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
3.43 1.31 2.35 1.59 1.59 2.35 1.22 4.25 1.15 5.39 1.03 11.89 1.03 12.38
1.41 3.02 1.23 4.37 1.81 2.08 1.51 2.67 1.36 3.25 1.23 4.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.90 1.28 3.45
4.45 1.21 3.20 1.35 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
1.57 2.39
Букмекер Да Нет
4.10 1.24
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Кёльн

Исход игры
Арминия
29.2% (45)
Ничья
43.5% (67)
Кёльн
27.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (64)
Меньше
57.89% (88)
Обе команды забьют
Да
80.26% (122)
Нет
19.74% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (58)
1:2 Кёльн
22.1% (34)
2:1 Арминия
13.6% (21)
1:0 Арминия
11% (17)
0:1 Кёльн
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Арминия
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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