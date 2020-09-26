Арминия
0:0
Перерыв
Стадион: SchuecoArena
Кёльн
17' Желтая карточкаХектор Йонас
43' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
45' Желтая карточкаКлос Фабиан
17
Суку
Себио
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Sava Cestic
-
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
43'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суку Себио
|1
|0.5
|2.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.5
|2.
|Андерссон Себастьян
|1
|0.5
|3.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруннер Седрик
|1
|0
|2.
|Де Медина Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|2
|0
|2.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|3.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|4.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Кёльн
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург
Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн
Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Майнц
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|3.50
|1.30
|—
|—
|10.00
|1.03
|—
|—
|1.58
|2.35
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.95
|1.91
|1.71
|2.21
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.22
|4.30
|1.02
|13.00
|1.05
|8.40
|1.04
|10.00
|—
|—
|—
|—
|12.25
|1.03
|—
|—
|11.25
|1.04
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.70
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.23
|4.30
|1.18
|4.95
|1.07
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|—
|—
|9.74
|1.05
|—
|—
|4.51
|1.20
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.30
|1.61
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.53
|2.49
|1.27
|3.74
|1.21
|4.38
|1.08
|7.75
|1.07
|8.30
|1.02
|14.14
|1.02
|14.58
|3.69
|1.30
|3.12
|1.39
|2.54
|1.55
|1.96
|1.93
|1.68
|2.28
|1.47
|2.78
|1.54
|2.60
|1.42
|3.05
|1.19
|5.07
|1.76
|2.16
|1.54
|2.61
|1.56
|2.57
|1.36
|3.35
|—
|—
|1.12
|7.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.72
|2.10
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.18
|5.00
|1.11
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.13
|5.95
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.15
|5.39
|1.03
|11.89
|1.03
|12.38
|1.41
|3.02
|1.23
|4.37
|1.81
|2.08
|1.51
|2.67
|1.36
|3.25
|1.23
|4.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Арминия 0:0 Кёльн
Исход игры
Арминия
29.2% (45)
Ничья
43.5% (67)
Кёльн
27.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (64)
Меньше
57.89% (88)
Обе команды забьют
Да
80.26% (122)
Нет
19.74% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (58)
1:2 Кёльн
22.1% (34)
2:1 Арминия
13.6% (21)
1:0 Арминия
11% (17)
0:1 Кёльн
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Арминия
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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