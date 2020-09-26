Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

47' Дуда Ондрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Рефери не любит споров - именно за это Клос Фабиан сейчас получил желтую

45' Хартель Марсель из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Кцихос Рафаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Реджбекай Элвис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ортега Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Арминия

33' Борнаув Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Кёльн имеет хороший шанс забить.

33' Доан Рицу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дуда Ондрей из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Удар от ворот произведет Арминия

30' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Кёльн

27' Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хартель Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

24' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Кёльн

18' Хартель Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Хектор Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Хектор Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Хектор Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Кёльн

11' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Клос Фабиан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

10' Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Клос Фабиан из команды Арминия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

9' Хартель Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Андерссон Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Удар от ворот произведет Кёльн

3' Отличный пас сделал Доан Рицу из команды Арминия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

2' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кёльн начинает с центра поля