Второй тайм

94' Сегодняшная посещаемость составляет 5460 болельщиков

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Арминия вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' [player1] наказан за толчок соперника

92' Борнаув Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Удар от ворот произведет Арминия

92' Рефери не любит споров - именно за это Соренсен Фредерик сейчас получил желтую

91' Шипплок Свен получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Эзкан Салих навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Шипплок Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Суку Себио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Шипплок Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Арминия

87' Эзкан Салих навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Суку Себио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Лимниос Димитрис из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хартель Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Игрок команды Кёльн играет рукой

81' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Ортега Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эзкан Салих навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Г О О О О Л - Эдмундссон Йохан изменил счет на табло!

78' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хорн Яннес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Пипер Амос не смог попасть в створ ударом издали

76' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Идет дождь, трудные условия для игроков.

74' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Лукоки Андерсон из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

73' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Арминия

68' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Лимниос Димитрис из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

67' Доан Рицу из команды Арминия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

66' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Ян Тильман уходит с поля и его заменяет Лимниос Димитрис

61' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Кцихос Рафаэль из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Арминия

58' Отличный пас сделал Реджбекай Элвис из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Удар от ворот произведет Кёльн

57' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Дуда Ондрей из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ян Тильман пробует нанести удар издали, но Ортега Штефан держит все под контролем

55' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

54' Удар от ворот произведет Кёльн

54' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Борнаув Себастьян из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Суку Себио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Кордова Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

49' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Реджбекай Элвис из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Удар от ворот произведет Кёльн

46' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля