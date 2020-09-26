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Арминия
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5460
Кёльн
0'
17' Желтая карточка
Хектор Йонас
43' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
45' Желтая карточка
Клос Фабиан
1:0
78' Гол
Эдмундссон Йохан
89' Желтая карточка
Суку Себио
90' Желтая карточка
Шипплок Свен
90' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
90'+4
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
20
Реджбекай
Элвис
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
9
Андерссон
Себастьян
Арминия
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Хектор Йонас
43'
 
Кцихос Рафаэль
45'
Клос Фабиан
 
46'
 
Дрекслер Доминик
Хектор Йонас
62'
 
Лимниос Димитрис
Тилманн Ян
67'
Эдмундссон Йохан
Кордова Серхио
 
73'
Шипплок Свен
Доан Рицу
 
75'
 
Эзкан Салих
Дуда Ондрей
76'
 
Арокодаре Толуваласе
Андерссон Себастьян
78'
Эдмундссон Йохан
(Ортега Штефан)
1:0
86'
 
Соренсен Фредерик
Реджбекай Элвис
88'
Кунце Фабиан
Хартель Марсель
 
89'
Суку Себио
 
90'
Шипплок Свен
 
90'
 
Соренсен Фредерик

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдмундссон Йохан 1 0.5
2. Суку Себио 1 0.5
3. Ортега Штефан 0 0
4. Кордова Серхио 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 1 0.5
2. Андерссон Себастьян 1 0.5
3. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 1 0
2. Клос Фабиан 1 0
3. Суку Себио 1 0
4. Бруннер Седрик 1 0
5. Де Медина Натан 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 2 0
2. Соренсен Фредерик 1 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Кцихос Рафаэль 1 0
5. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Кёльн 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург
Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн
Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Кёльн 5:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:3 Кёльн Бундеслига 2 Арминия 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Арминия 2:3 Кёльн Товарищеские матчи
Кёльн 2:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Арминия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Вердер 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Байер Л Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Кёльн Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Майнц Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Шальке 04 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Арминия 29.2% (45)
X 43.5% (67)
Кёльн 27.3% (42)
Все прогнозы
2.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.16 5.70 66.00
4.60 1.85 3.40
2.48 3.58 2.92
2.85 3.56 2.39
5.15 1.65 4.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.15 1.70 10.00 1.03 1.20 4.44 3.30 1.33 1.03 12.00 1.95 1.91 1.71 2.21 1.02 13.00 1.22 4.30 1.02 13.00 1.05 8.40 1.04 10.00
12.25 1.03 11.25 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.20 1.70 1.73 2.14 1.47 2.72 1.23 4.30 1.18 4.95 1.07 9.10
10.70 1.04 9.74 1.05 4.51 1.20 3.65 1.28 2.30 1.61 1.82 1.98 1.53 2.49 1.27 3.74 1.21 4.38 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 14.14 1.02 14.58
1.83 2.06 1.53 2.60 1.24 4.31 1.84 2.04 1.14 6.22 1.41 3.02 1.54 2.60 1.42 3.05 1.15 5.73 1.76 2.16 1.54 2.61 1.56 2.57 1.36 3.35 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.72 2.10 2.15 1.70 1.08 7.77 1.18 5.00 1.11 6.50
3.20 1.35 2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
3.43 1.31 2.35 1.59 1.59 2.35 1.22 4.25 1.15 5.39 1.03 11.89 1.03 12.38
1.41 3.02 1.23 4.37 1.81 2.08 1.51 2.67 1.36 3.25 1.23 4.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.90 1.28 3.45
4.45 1.21 3.20 1.35 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
1.57 2.39
Букмекер Да Нет
4.10 1.24
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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Прогнозы на матч Арминия 1:0 Кёльн

Исход игры
Арминия
29.2% (45)
Ничья
43.5% (67)
Кёльн
27.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (64)
Меньше
57.89% (88)
Обе команды забьют
Да
80.26% (122)
Нет
19.74% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (58)
1:2 Кёльн
22.1% (34)
2:1 Арминия
13.6% (21)
1:0 Арминия
11% (17)
0:1 Кёльн
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Арминия
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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