Байер Л
Позже
Стадион: БайАрена
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|1
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|1
|3.
|Хайдара Амаду
|1
|1
|4.
|Ольмо Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|2.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|РБ Лейпциг
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л
Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =7 -2РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Герта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч Байер Л - РБ Лейпциг
Исход игры
Байер Л
25.9% (14)
Ничья
42.6% (23)
РБ Лейпциг
31.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (34)
Меньше
35.85% (19)
Обе команды забьют
Да
90.57% (48)
Нет
9.43% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (14)
1:2 РБ Лейпциг
24.1% (13)
2:1 Байер Л
16.7% (9)
2:2 Ничья
16.7% (9)
2:0 Байер Л
5.6% (3)
0:1 РБ Лейпциг
3.7% (2)
3:2 Байер Л
3.7% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.16
|4.10
|1.22
|2.46
|1.53
|2.14
|1.71
|1.97
|1.86
|1.75
|2.12
|1.61
|2.41
|1.32
|3.30
|1.23
|3.95
|1.09
|6.50
|1.08
|7.10
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|12.50
|1.03
|4.90
|1.19
|3.94
|1.26
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.67
|2.49
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.11
|6.90
|1.09
|7.60
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.82
|1.18
|3.92
|1.25
|2.42
|1.56
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.58
|2.37
|1.31
|3.43
|1.23
|4.13
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.03
|13.04
|1.02
|13.50
|—
|—
|—
|—
|5.50
|1.18
|—
|—
|2.54
|1.57
|2.27
|1.70
|2.00
|1.91
|1.76
|2.16
|1.62
|2.43
|—
|—
|1.23
|4.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.46
|1.53
|—
|—
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|3.57
|1.29
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.63
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.92
|1.17
|4.99
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|3.12
|1.41
|2.48
|1.60
|1.88
|2.03
|1.61
|2.45
|1.42
|3.07
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—