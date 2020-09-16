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Байер Л
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 1 (1) 1
2. Поульсен Юссуф 1 1
3. Хайдара Амаду 1 1
4. Ольмо Дани 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Арангис Чарлес 1 0
2. Баумгартлингер Юлиан 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Поульсен Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 0 0 0 0 0 0
 РБ Лейпциг 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л
Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =7 -2
РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Байер Л Бундеслига
РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Герта Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Байер Л Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Майнц Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    Байер Л 25.9% (14)
    X 42.6% (23)
    РБ Лейпциг 31.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.15
    3.90
    2.38
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Байер Л - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Байер Л
    25.9% (14)
    Ничья
    42.6% (23)
    РБ Лейпциг
    31.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.15% (34)
    Меньше
    35.85% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    90.57% (48)
    Нет
    9.43% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (14)
    1:2 РБ Лейпциг
    24.1% (13)
    2:1 Байер Л
    16.7% (9)
    2:2 Ничья
    16.7% (9)
    2:0 Байер Л
    5.6% (3)
    0:1 РБ Лейпциг
    3.7% (2)
    3:2 Байер Л
    3.7% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.00 3.60 2.30
    3.10 3.90 2.26
    3.15 3.84 2.38
    2.68 3.62 2.50
    3.12 3.73 2.30

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 4.90 1.16 4.10 1.22 2.46 1.53 2.14 1.71 1.97 1.86 1.75 2.12 1.61 2.41 1.32 3.30 1.23 3.95 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00
    12.50 1.03 4.90 1.19 3.94 1.26 2.38 1.60 1.93 1.89 1.67 2.49 1.33 3.38 1.25 4.05 1.11 6.90 1.09 7.60
    10.70 1.04 9.74 1.05 4.82 1.18 3.92 1.25 2.42 1.56 1.91 1.88 1.58 2.37 1.31 3.43 1.23 4.13 1.10 6.85 1.08 7.75 1.03 13.04 1.02 13.50
    5.50 1.18 2.54 1.57 2.27 1.70 2.00 1.91 1.76 2.16 1.62 2.43 1.23 4.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.46 1.53 1.61 2.33 1.23 4.20
    3.38 1.32 2.34 1.60 1.61 2.32 1.25 3.95 1.16 5.20
    3.57 1.29 2.47 1.54 1.63 2.26 1.25 3.92 1.17 4.99 1.04 10.70 1.03 11.89
    3.12 1.41 2.48 1.60 1.88 2.03 1.61 2.45 1.42 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.50 2.48 1.31 3.25
    5.15 1.17 3.64 1.28 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.65
    1.52 2.52
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.48
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