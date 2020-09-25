Герта
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Олимпиаштадион
Айнтрахт Фр
20
Боята
Дедрик
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Майер АрнеПолузащитник
-
33 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекарик Петер
|1
|0.5
|2.
|Кордоба Джон
|1
|0.5
|3.
|Лукебакио Доди
|1
|0.5
|4.
|Кунья Матеус
|1
|0.5
|5.
|Дарида Владимир
|0
|0
|6.
|Леки Мэттью
|0
|0
|7.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|1
|0.5
|2.
|Дост Бас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Дост Бас
|1
|0
|2.
|Баркок Аймен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: + = -Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ
Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер
Последние игры между собой
Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Герта 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига Герта 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Герта
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.75
|1.14
|4.40
|1.21
|—
|—
|2.55
|1.58
|2.17
|1.74
|2.07
|1.95
|1.82
|2.06
|1.66
|2.30
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.27
|3.85
|1.11
|6.00
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|—
|—
|14.50
|1.03
|12.25
|1.01
|4.95
|1.13
|4.30
|1.20
|—
|—
|2.44
|1.51
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.71
|2.39
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.24
|3.88
|1.09
|6.25
|1.06
|6.60
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|4.25
|1.22
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.48
|2.64
|—
|—
|1.24
|4.02
|1.19
|4.66
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.02
|15.31
|1.01
|15.73
|—
|—
|—
|—
|4.49
|1.23
|—
|—
|2.63
|1.53
|2.21
|1.73
|1.97
|1.93
|1.71
|2.24
|1.56
|2.55
|1.46
|2.87
|1.50
|2.76
|—
|—
|1.24
|4.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.57
|—
|—
|1.62
|2.45
|—
|—
|1.23
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.16
|5.35
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.51
|1.14
|5.62
|1.03
|12.35
|1.02
|13.15
|3.02
|1.41
|2.48
|1.57
|1.95
|1.93
|1.58
|2.47
|1.41
|3.00
|1.44
|2.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Герта
70% (112)
Ничья
18.8% (30)
Айнтрахт Фр
11.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
66.24% (104)
Меньше
33.76% (53)
Обе команды забьют
Да
78.98% (124)
Нет
21.02% (33)
Популярный счёт
2:1 Герта
46.9% (75)
1:0 Герта
16.3% (26)
1:1 Ничья
12.5% (20)
1:2 Айнтрахт Фр
8.1% (13)
2:2 Ничья
5.6% (9)
2:0 Герта
3.1% (5)
3:1 Герта
1.3% (2)
2:3 Айнтрахт Фр
1.3% (2)
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