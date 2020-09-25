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  3. Германия
Герта
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0' 16'
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
17
Миттельштедт
Максимилиан
5
Штарк
Никлас
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
11
Лукебакио
Доди
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
17
Роде
Себастьян
3
Ильзанкер
Штефан
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
Герта
4-1-2-1-2
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

15'
 
Цубер Стивен
Костич Филип

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекарик Петер 1 0.5
2. Кордоба Джон 1 0.5
3. Лукебакио Доди 1 0.5
4. Кунья Матеус 1 0.5
5. Дарида Владимир 0 0
6. Леки Мэттью 0 0
7. Миттельштедт Максимилиан 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 1 0.5
2. Дост Бас 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Дост Бас 1 0
2. Баркок Аймен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)
 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: + = -
Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ
Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер

Последние игры между собой

Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Герта Бундеслига
Герта 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига Герта 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Герта 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Байер Л Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Майнц Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
Прогнозы 160
Герта 70% (112)
X 18.8% (30)
Айнтрахт Фр 11.3% (18)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Айнтрахт Фр
2.50
4.01
2.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.70 2.85
2.33 3.85 2.80
2.44 3.92 2.92
2.10 3.57 3.40
2.50 3.59 2.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 4.75 1.14 4.40 1.21 2.55 1.58 2.17 1.74 2.07 1.95 1.82 2.06 1.66 2.30 1.35 3.20 1.27 3.85 1.11 6.00 1.09 6.70 1.02 11.50
14.50 1.03 12.25 1.01 4.95 1.13 4.30 1.20 2.44 1.51 2.00 1.81 1.71 2.39 1.33 3.20 1.24 3.88 1.09 6.25 1.06 6.60
9.74 1.05 8.96 1.06 4.25 1.22 3.36 1.32 2.19 1.67 1.73 2.10 1.48 2.64 1.24 4.02 1.19 4.66 1.07 8.30 1.06 8.96 1.02 15.31 1.01 15.73
4.49 1.23 2.63 1.53 2.21 1.73 1.97 1.93 1.71 2.24 1.56 2.55 1.46 2.87 1.50 2.76 1.24 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.35 1.31 2.33 1.57 1.62 2.45 1.23 4.10
3.68 1.28 2.56 1.51 1.66 2.22 1.27 3.76 1.16 5.35
3.30 1.33 2.23 1.65 1.55 2.44 1.20 4.51 1.14 5.62 1.03 12.35 1.02 13.15
3.02 1.41 2.48 1.57 1.95 1.93 1.58 2.47 1.41 3.00 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.04 1.70 1.58 2.26 1.36 3.15
5.35 1.15 3.95 1.25 2.04 1.75 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.70
1.63 2.26
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Букмекер Да Нет
2.48 1.51
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Прогнозы на матч Герта 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Герта
70% (112)
Ничья
18.8% (30)
Айнтрахт Фр
11.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
66.24% (104)
Меньше
33.76% (53)
Обе команды забьют
Да
78.98% (124)
Нет
21.02% (33)
Популярный счёт
2:1 Герта
46.9% (75)
1:0 Герта
16.3% (26)
1:1 Ничья
12.5% (20)
1:2 Айнтрахт Фр
8.1% (13)
2:2 Ничья
5.6% (9)
2:0 Герта
3.1% (5)
3:1 Герта
1.3% (2)
2:3 Айнтрахт Фр
1.3% (2)
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