Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хорошую попытку сделал Хофманн Йонас . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Андрих Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ПЕРЕКЛАДИНА! Бекер Шеральдо упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Прёмель Гриша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ленц Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

24' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бекер Шеральдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Бенсебаини Рами получил желтую карточку от судьи

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

3' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре