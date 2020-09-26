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  3. Германия
Боруссия М
0:0
Перерыв

Стадион:
Унион Берлин
0'
11' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
27
Бекер
Шеральдо
15
Бюльтер
Мариус
14
Авонийи
Тайво
Боруссия М
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

Ход матча

11'
Бенсебаини Рами
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюльтер Мариус 1 0.5
2. Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Бенсебаини Рами 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 1 0
2. Гризбек Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 0 0 0 0 0 0
 Унион Берлин 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт
Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин
Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Боруссия М 4:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Боруссия М Бундеслига Унион Берлин 1:4 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аугсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Боруссия Д 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Байер Л 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Арминия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Кёльн 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Штуттгарт 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Майнц 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Боруссия М 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Боруссия М 96.8% (149)
X 1.3% (2)
Унион Берлин 1.9% (3)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Унион Берлин
1.92
4.60
7.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 3.65 6.50
1.85 2.85 7.40
1.43 4.60 7.10
1.57 4.06 6.01
1.92 2.92 5.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.22 11.00 1.02 1.87 1.92 3.50 1.28 1.25 3.90 2.01 1.81 1.76 2.10 1.06 8.80 1.25 3.85 1.06 8.80 1.07 7.90 1.06 8.50
14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.26 1.68 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.40
10.70 1.04 9.74 1.05 4.02 1.24 3.24 1.34 2.13 1.71 1.67 2.19 1.44 2.77 1.21 4.38 1.17 4.99 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.44 1.01 16.84
7.51 1.11 3.49 1.34 2.43 1.61 2.01 1.89 1.74 2.20 1.47 2.84 1.69 2.27 1.54 2.61 1.81 2.10 1.57 2.53 1.61 2.44 1.17 5.55 1.18 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.85 1.95 2.31 1.64 1.12 6.10 1.21 4.50 1.12 6.10
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.02 13.23 1.02 14.00
1.57 2.48 1.33 3.42 1.81 2.07 1.51 2.65 1.37 3.23 1.38 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.75 1.19 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
1.85 1.94
Букмекер Да Нет
4.80 1.21
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
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Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Боруссия М
96.8% (149)
Ничья
1.3% (2)
Унион Берлин
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
34.64% (53)
Нет
65.36% (100)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
45.5% (70)
2:1 Боруссия М
24% (37)
1:0 Боруссия М
11% (17)
3:0 Боруссия М
6.5% (10)
3:1 Боруссия М
5.8% (9)
4:0 Боруссия М
1.3% (2)
4:1 Боруссия М
1.3% (2)
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