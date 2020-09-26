Боруссия М
1:1
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк Зрители: 10100
Унион Берлин
11' Желтая карточкаБенсебаини Рами
1:0
56' ГолТюрам Маркус
64' Желтая карточкаТриммель Кристофер
1:1
80' ГолШлоттербек Нико
90' Желтая карточкаАндрих Роберт
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
56'
1:0
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тюрам Маркус
|1
|0.5
|2.
|Хофманн Йонас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.5
|2.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.5
|3.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|4.
|Ингвартсен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|2
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|3.
|Андрих Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =2 -6Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт
Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =3 -9Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин
Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Арминия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Вердер
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|4.44
|1.20
|11.00
|1.02
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.27
|3.70
|2.01
|1.81
|1.76
|2.10
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.25
|3.85
|1.06
|8.80
|1.07
|7.90
|1.06
|8.50
|—
|—
|—
|—
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|—
|—
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.26
|1.68
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.08
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|—
|—
|4.02
|1.24
|—
|—
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.13
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.21
|4.38
|1.17
|4.99
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.44
|1.01
|16.84
|7.51
|1.11
|3.15
|1.40
|2.25
|1.70
|2.14
|1.77
|1.76
|2.16
|1.39
|3.17
|1.69
|2.27
|1.54
|2.61
|1.81
|2.10
|1.57
|2.53
|1.61
|2.44
|1.17
|5.55
|—
|—
|1.18
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.85
|1.95
|—
|—
|2.31
|1.64
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.21
|4.50
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.13
|5.88
|1.02
|13.23
|1.02
|14.00
|1.57
|2.48
|1.33
|3.42
|1.81
|2.07
|1.51
|2.65
|1.37
|3.23
|1.38
|3.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Унион Берлин
Исход игры
Боруссия М
96.8% (149)
Ничья
1.3% (2)
Унион Берлин
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
34.64% (53)
Нет
65.36% (100)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
45.5% (70)
2:1 Боруссия М
24% (37)
1:0 Боруссия М
11% (17)
3:0 Боруссия М
6.5% (10)
3:1 Боруссия М
5.8% (9)
4:0 Боруссия М
1.3% (2)
4:1 Боруссия М
1.3% (2)
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