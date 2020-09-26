Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

94' Голкипер мог бы сыграть и получше

93' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ленц Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Андрих Роберт получил желтую карточку от судьи

91' Как он промахнулся? Бенсебаини Рами имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Ингвартсен Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Хорошую попытку сделал Тойхерт Седрик . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

84' Ингвартсен Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Рюэрсон Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

82' Ингвартсен Маркус пробил со штрафного прямо в стенку

79' Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Крамер Кристоф из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

76' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Ленц Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

75' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бюльтер Мариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Сегодняшная посещаемость составляет 10100 болельщиков

71' Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бюльтер Мариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Игра в одни ворота сейчас. Боруссия М доминирует и владеет мячом

67' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Хофманн Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Выглядело как неплохой момент. Крузе Макс из команды Унион Берлин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Фридрих Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Штиндль Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Фридрих Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота