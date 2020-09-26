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Боруссия М
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10100
Унион Берлин
0'
11' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
1:0
56' Гол
Тюрам Маркус
64' Желтая карточка
Триммель Кристофер
1:1
80' Гол
Шлоттербек Нико
90' Желтая карточка
Андрих Роберт
90'+4
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
27
Бекер
Шеральдо
15
Бюльтер
Мариус
14
Авонийи
Тайво
Боруссия М
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

Ход матча

11'
Бенсебаини Рами
 
56'
Тюрам Маркус
(Хофманн Йонас)
1:0
57'
 
Крузе Макс
Авонийи Тайво
57'
 
Ингвартсен Маркус
Бекер Шеральдо
64'
 
Триммель Кристофер
70'
Вендт Оскар
Тюрам Маркус
 
73'
 
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
74'
 
Тойхерт Седрик
Бюльтер Мариус
75'
Вольф Ханнес
Плеа Алассан
 
80'
1:1
Шлоттербек Нико
(Ингвартсен Маркус)
85'
Херрман Патрик
Нойхаус Флориан
 
88'
 
Гризбек Себастьян
Прёмель Гриша
90'
 
Андрих Роберт

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тюрам Маркус 1 0.5
2. Хофманн Йонас 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюльтер Мариус 1 0.5
2. Шлоттербек Нико 1 0.5
3. Ленц Кристофер 0 0
4. Ингвартсен Маркус 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Бенсебаини Рами 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 2 0
2. Гризбек Себастьян 1 0
3. Андрих Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 0 0 0 100% (1) 0 0
 Унион Берлин 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт
Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин
Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Боруссия М 4:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Боруссия М Бундеслига Унион Берлин 1:4 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Арминия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Вердер 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Байер Л Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Кёльн Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Майнц Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Шальке 04 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Боруссия М 96.8% (149)
X 1.3% (2)
Унион Берлин 1.9% (3)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.55 1.27 12.00
1.43 4.60 7.10
1.57 4.06 6.01
1.90 2.87 6.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.44 1.20 11.00 1.02 2.45 1.55 3.50 1.28 1.27 3.70 2.01 1.81 1.76 2.10 1.05 9.50 1.25 3.85 1.06 8.80 1.07 7.90 1.06 8.50
14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.26 1.68 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.40
10.70 1.04 9.74 1.05 4.02 1.24 3.24 1.34 2.13 1.71 1.67 2.19 1.44 2.77 1.21 4.38 1.17 4.99 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.44 1.01 16.84
7.51 1.11 3.15 1.40 2.25 1.70 2.14 1.77 1.76 2.16 1.39 3.17 1.69 2.27 1.54 2.61 1.81 2.10 1.57 2.53 1.61 2.44 1.17 5.55 1.18 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.85 1.95 2.31 1.64 1.12 6.10 1.21 4.50 1.12 6.10
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.02 13.23 1.02 14.00
1.57 2.48 1.33 3.42 1.81 2.07 1.51 2.65 1.37 3.23 1.38 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.75 1.19 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
1.85 1.94
Букмекер Да Нет
4.80 1.21
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
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Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Унион Берлин

Исход игры
Боруссия М
96.8% (149)
Ничья
1.3% (2)
Унион Берлин
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
34.64% (53)
Нет
65.36% (100)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
45.5% (70)
2:1 Боруссия М
24% (37)
1:0 Боруссия М
11% (17)
3:0 Боруссия М
6.5% (10)
3:1 Боруссия М
5.8% (9)
4:0 Боруссия М
1.3% (2)
4:1 Боруссия М
1.3% (2)
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