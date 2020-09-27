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Хоффенхайм
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
4
Бисакшич
Эрмин
25
Акпогума
Кевин
8
Гайгер
Деннис
18
Самассеку
Диади
3
Кадержабек
Павел
14
Баумгартнер
Кристоф
27
Крамарич
Андрей
10
Даббур
Мунас
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
24
Толиссо
Корентен
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
14
Зиркзее
Джошуа
Хоффенхайм
3-4-3
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 3 (1) 3
2. Гачинович Мийат 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гнабри Серж 3 3
2. Сане Лерой 1 1
3. Левандовски Роберт 1 (1) 1
4. Мюллер Томас 1 1
5. Горетцка Леон 1 1
6. Мусиала Джамал 1 1
7. Киммих Йозуа 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Бауманн Оливер 1 0
2. Кадержабек Павел 1 0
3. Бисакшич Эрмин 1 0
4. Бебу Ила 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Бавария 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц
Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург
Бавария Последние 20 матчей: +20 =0 -0
Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария
Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Хоффенхайм 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 4:3 Хоффенхайм Кубок Бавария 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Бавария Бундеслига
Бавария 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 5:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 1:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 7:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Арминия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Вердер Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Байер Л Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Кёльн Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Майнц Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Шальке 04 Заявка 2 0 0 2 1 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 14 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 150
    Хоффенхайм 0.7% (1)
    X 1.3% (2)
    Бавария 98% (147)
    Все прогнозы
    1.71 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Бавария
    9.76
    8.40
    1.26
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    10.00 7.00 1.25
    9.40 6.90 1.21
    12.75 8.40 1.24
    7.40 5.46 1.37
    9.76 7.31 1.26

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
    7.30 1.07 8.70 1.05 4.50 1.18 3.85 1.23 2.55 1.52 2.12 1.81 2.11 1.78 1.88 1.98 1.73 2.18 1.47 2.85 1.33 3.35 1.16 4.90 1.14 5.40 1.06 8.70
    7.80 1.04 7.30 1.06 4.90 1.16 3.95 1.25 2.68 1.61 1.82 1.98 1.65 2.18 1.41 2.73 1.30 3.14 1.14 5.85
    7.75 1.08 7.27 1.09 3.74 1.27 3.08 1.37 2.16 1.69 1.76 2.05 1.52 2.52 1.29 3.57 1.23 4.13 1.10 6.85 1.09 7.27 1.03 11.89 1.03 12.62 1.01 16.24 1.01 16.57
    4.90 1.19 2.64 1.52 2.62 1.52 2.37 1.63 2.11 1.79 1.87 2.02 1.70 2.24 1.56 2.53 1.32 3.56 1.14 6.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    3.55 1.31 2.18 1.68 1.62 2.30 1.38 3.05
    6.05 1.13 4.90 1.18 2.11 1.73 1.57 2.36 1.42 2.91 1.16 5.35
    4.82 1.18 3.50 1.30 1.98 1.82 1.47 2.67 1.30 3.50 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 15.48 1.01 16.05
    4.02 1.27 2.88 1.46 2.25 1.69 1.95 1.93 1.64 2.36 1.48 2.80
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.00 1.36 2.37 1.57 1.71 2.06 1.36 3.00
    6.55 1.11 3.04 1.40 2.14 1.71 1.57 2.24 1.35 3.10 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.44 2.80
    1.49 2.61
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.61
    Где смотреть матч Хоффенхайм - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Хоффенхайм - Бавария

    Исход игры
    Хоффенхайм
    0.7% (1)
    Ничья
    1.3% (2)
    Бавария
    98% (148)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.19% (118)
    Меньше
    20.81% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    68.46% (102)
    Нет
    31.54% (47)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    31.8% (48)
    1:2 Бавария
    21.2% (32)
    0:2 Бавария
    18.5% (28)
    1:4 Бавария
    10.6% (16)
    0:3 Бавария
    6.6% (10)
    0:4 Бавария
    2.6% (4)
    1:5 Бавария
    1.3% (2)
    2:4 Бавария
    1.3% (2)
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