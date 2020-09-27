Хоффенхайм
Позже
Стадион: Prezero Arena
Бавария
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
10
Даббур
Мунас
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Сков РобертЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|3 (1)
|3
|2.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гнабри Серж
|3
|3
|2.
|Сане Лерой
|1
|1
|3.
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|1
|4.
|Мюллер Томас
|1
|1
|5.
|Горетцка Леон
|1
|1
|6.
|Мусиала Джамал
|1
|1
|7.
|Киммих Йозуа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|2.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|3.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|4.
|Бебу Ила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Бавария
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц
Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург
Бавария Последние 20 матчей: +20 =0 -0Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария
Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Бавария 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 5:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 1:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 7:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Арминия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|8
|8
|8.5
|8.5
|7.30
|1.07
|8.70
|1.05
|4.50
|1.18
|3.85
|1.23
|—
|—
|2.55
|1.52
|2.12
|1.81
|2.11
|1.78
|1.88
|1.98
|1.73
|2.18
|—
|—
|1.47
|2.85
|1.33
|3.35
|1.16
|4.90
|1.14
|5.40
|1.06
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.80
|1.04
|7.30
|1.06
|4.90
|1.16
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.68
|1.61
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.65
|2.18
|—
|—
|1.41
|2.73
|1.30
|3.14
|1.14
|5.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.75
|1.08
|7.27
|1.09
|3.74
|1.27
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.16
|1.69
|—
|—
|1.76
|2.05
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.29
|3.57
|1.23
|4.13
|1.10
|6.85
|1.09
|7.27
|1.03
|11.89
|1.03
|12.62
|1.01
|16.24
|1.01
|16.57
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.19
|—
|—
|2.64
|1.52
|2.62
|1.52
|2.37
|1.63
|2.11
|1.79
|1.87
|2.02
|1.70
|2.24
|1.56
|2.53
|—
|—
|1.32
|3.56
|—
|—
|1.14
|6.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|3.55
|1.31
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.38
|3.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.05
|1.13
|4.90
|1.18
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.57
|2.36
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.16
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.82
|1.18
|3.50
|1.30
|—
|—
|1.98
|1.82
|—
|—
|1.47
|2.67
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.02
|15.48
|1.01
|16.05
|—
|—
|4.02
|1.27
|2.88
|1.46
|2.25
|1.69
|1.95
|1.93
|1.64
|2.36
|1.48
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Бавария
Исход игры
Хоффенхайм
0.7% (1)
Ничья
1.3% (2)
Бавария
98% (148)
Тотал 2.5
Больше
79.19% (118)
Меньше
20.81% (31)
Обе команды забьют
Да
68.46% (102)
Нет
31.54% (47)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.8% (48)
1:2 Бавария
21.2% (32)
0:2 Бавария
18.5% (28)
1:4 Бавария
10.6% (16)
0:3 Бавария
6.6% (10)
0:4 Бавария
2.6% (4)
1:5 Бавария
1.3% (2)
2:4 Бавария
1.3% (2)
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