Штрафной удар в глубине поля заработали "горняки". Планирующая подача следовала в центр штрафной площади, но там более чем уверенно на выходе сыграл Павленка.

Успокоились после второго гола "музыканты", решив оттянуться большими силами на свою половину поля, чтобы поиграть в концовке тайма на удержание счёта.

Кстати, после второго пропущенного гола Ют получил жёлтую карточку за какие-то грехи. Видимо, за неспортивное поведение.

Штрафной удар с левого фланга подали "кнаппен", и Ют головой подрезал мяч в дальний угол, но Павленка в броске сумел перевести мяч на угловой.

С углового пошла прострельная передача низом в центр штрафной площади, откуда следовал плотный удар в касание, но на себя выстрел принял один из защитников "Вердера". Атака вторым темпом закончилась ударом Юта со средней дистанции, но мяч свалился с ноги Марка и мягко по дуге прилетел в руки Павленке.

41' 0:10 - такова разница забитых и пропущенных мячей у "Шальке" в чемпионате на данную минуту.

40' На грани офсайда был Фуллкруг в моменте со вторым голом, но после тщательного анализа эпизода видеоассистентами главного арбитра, взятие ворот всё же было засчитано.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Никлас Фуллкруг!!!

Аугустинссон с правого фланга мастерски выполнил диагональную подачу со стандарта в центр штрафной площади, откуда Фуллкруг точно головой уложил мяч в правый нижний угол ворот.

38' Ют получил какое-то повреждение в одном из единоборств в центре поля. Впервые в матче на поле арбитру пришлось приглашать медицинскую бригаду.

37' Тут же Стамбули грубо поймал соперника на бедро, за что также получил предупреждение. Нужно стараться успокоиться хозяевам поля, иначе скоро они останутся ещё и в численном меньшинстве.

36' Пасьенса в центре поля нарушил правила против Классена, и стал лауреатом первой жёлтой карточки в матче. Как мне кажется, не столько за сам фол наказал его судья, сколько за нервное поведение уже после свистка.

35' В ответной атаке Ощипка пробивал с дальней дистанции, но очень слабо получилось, да ещё и неточно.

34' Отбились гельзенкирхенцы после подачи углового у своих ворот, после чего плотно с подбора пробивал Классен, но мяч улетел намного выше ворот Фермана.

33' Аугустинссон ворвался с левого фланга в штрафную площадку, сперва пытался прострелить вдоль ворот, а затем пробивал по цели, но в обоих случаях попытки шведа блокировали защитники.

32' Пытаются агрессивно играть в отборе "кнаппен", но ничего кроме нарушений правил сделать не получается.

31' Требуют тренеры "Шальке" прибавить в темпе футболистов, и работать в высоком командном прессинге.

30' Под полным контролем "Вердера" матч начал проходить после забитого гола. Фуллкруг сейчас протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда пробивал под прессингом опекуна - мяч угодил в сетку ворот с внешней стороны.

29' Со стандарта снова прошла подача на голову Сарджента, который теперь сам пробивал головой по воротам, но промахнулся. Как оказалось, ещё и в офсайде находился американец.

28' Кабак на правом фланге обороны грубо сшиб набравшего ход соперника. Здесь уже можно было судье расчехлить свой карман и достать карточку, но не стал этого делать Маркус Шмидт.

27' Занервничали хозяева поля после пропущенного гола. Процент брака в комбинационной игре начал увеличиваться у гельзенкирхенцев.

26' Бременцы на кураже продолжают атаковать, и от правого угла штрафной площади мощно по воротам пробивал Классен, но мяч улетел высоко на трибуны.

25' Порадовал Ют, который в момент скидки и удара Фуллкруга находился на линии ворот, рядом с вратарём, но всё равно пытался показать судьям, что был офсайд.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Никлас Фуллкруг!!!

Со стандарта забивает "Вердер"! После подачи углового Сарджент головой сбросил мяч во вратарскую площадь на неприкрытого Фуллкруга, и тот в касание ногой переправил мяч в цель.

23' В ответной атаке "музыкантов" Аугустинссон пробивал с левого края штрафной площади, но мяч задел ногу защитника и врезался в сетку ворот с внешней стороны.

22' Подача штрафного из глубины поля последовала в центр штрафной площади гостей, откуда головой опасно пробивал Пасьенса, но Павленко парировал мяч в поле. Чуть позже прозвучал свисток - нападающий в момент подачи забрался в очевидный офсайд.

21' Классен в центре поля, как мне показалось, чисто сыграл на опережении, но судья дал свисток в пользу хозяев. Согласен я здесь с негодованием голландца.

20' Ощипка подключился в атаку левым флангом, после чего выполнил точную подачу в центр штрафной площади на Юта. Марк ловко обработал мяч, но тут же его окружили и обокрали три соперника.

19' Сегодняшний игровой день в Бундеслиге не радует результативностью - в четырёх из предыдущих пяти матчей не был пробит большевой тотал. По первой четверти этой игры мы также понимаем, что голевой феерии здесь ждать явно не приходится.

18' Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева поля. После подачи мяч был отбит из штрафной площади, после чего кто-то из гельзенкирхенцев пробивал с подбора, но мяч попал в защитника и по дуге опустился в руки Павленке.

17' Парад фолов продолжается, и Маркус Шмидт практически не достаёт свисток изо рта. В то же время намеренной грубости нет, поэтому жёлтые карточки не демонстрируются.

16' Стамбули протащил мяч на левый фланг атаки "Шальке 04", но выполнил непонятную передачу в штрафную площадку, где мяч подобрать был готов только Павленка.

15' Каждую минуту либо нарушаются правила, либо мяч покидает пределы поля. Скучновата пока наша игра.

14' Правым флангом ответную контратаку попытались организовать "горняки", но Бурджеллаба опередил защитник, и марокканец смог лишь правила нарушить.

13' Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки на Гебреселассие, но чех из неудобного положения головой пробил очень неточно.

12' На левом фланге обороны хозяева поля подарили мяч соперникам, и тут же прошла прострельная передача на Сарджента, но удар у рыжего американца с шести метров совсем не получился.

11' Не удаётся ни одной из команд взвинтить темп. Очень вязкая игра идёт - никому из футболистов не удаётся найти свободное пространство на поле для ускорения.

10' Несмотря на то, что уже несколько месяцев мы смотрим футбол без болельщиков, всё ещё очень непривычно смотреть немецкий футбол в тишине. Здесь до пандемии стадионы практически везде были забиты под завязку.

9' Напомню, что гельзенкирхенцы в первом туре проиграли в гостях "Баварии" со счётом 0:8. Бременцы же дома "сгорели" столичной "Герте" со счётом 1:4.

8' Многовато мелких фолов фиксируется на первых минутах матча. Сейчас в центральной зоне нарушили правила против Бенталеба.

7' Ощипка подключился вперёд по своему левому флангу, и пасовал на забегание Раману, но слишком сильно получилось - мяч вышел за лицевую линию.

6' "Музыканты" попытались провести ответную атаку левым флангом, но до логического завершения она не дошла. Фол в атаке зафиксирован судьями.

5' Хозяевам пока чуть лучше удаётся комбинировать мяч. Первый удар в этом матче с дальней дистанции нанёс Раман, но Павленка достаточно уверенно мяч забрал.

4' Букмекеры перед матчем не видели фаворита в этой встрече. Победа каждой из сторон оценивалась коэффициентом 2.60. Ничья аналитиками оценивалась чуть дороже - коэффициентом 3.50.

3' Сумбурная игра сразу пошла в середине поля. Обе команды изъявляют желание играть первым номером и контролировать мяч.

2' Обе команды начали новый чемпионат с разгромных поражений, так что сегодня будут делать всё возможное, чтобы реабилитироваться, и заработать свои первые очки. Тем интересней нам будет наблюдать за этим поединком.