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  2. Матчи
  3. Германия
Шальке 04
0:2
Первый тайм: 44'

Стадион:
Вердер
0'
0:1
22' Гол
Фуллкруг Никлас
35' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
36' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
0:2
37' Гол
Фуллкруг Никлас
39' Желтая карточка
Ют Марк
44'
1
Ферман
Ральф
13
Руди
Себастьян
4
Кабак
Озан
17
Стамбули
Бенжамен
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
10
Бенталеб
Набиль
16
Бурджеллаб
Нассим
7
Ют
Марк
9
Раман
Бенито
18
Пасьенса
Гонсало
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
5
Аугустинссон
Людвиг
30
Классен
Дэви
34
Мбом
Жан-Мануэль
10
Биттенкорт
Леонардо
35
Эггештайн
Максимилиан
11
Фуллкруг
Никлас
19
Сарджент
Джош
Шальке 04
4-2-3-1
Вердер
4-4-2

Ход матча

22'
0:1
Фуллкруг Никлас
(Сарджент Джош)
35'
Пасьенса Гонсало
 
36'
Стамбули Бенжамен
 
37'
0:2
Фуллкруг Никлас
(Аугустинссон Людвиг)
39'
Ют Марк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 2 1
2. Зельке Дейви 1 0.5
3. Аугустинссон Людвиг 0 0
4. Сарджент Джош 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Стамбули Бенжамен 2 0
2. Ют Марк 1 0
3. Пасьенса Гонсало 1 0
4. Кабак Озан 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Зельке Дейви 1 0
2. Эггештайн Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 0 0 0 0 0
 Вердер 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген
Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04
Вердер Последние 20 матчей: + = -
Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96
Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Кубок Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Арминия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Вердер 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Байер Л Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Кёльн Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Майнц Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Шальке 04 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    С углового пошла прострельная передача низом в центр штрафной площади, откуда следовал плотный удар в касание, но на себя выстрел принял один из защитников "Вердера". Атака вторым темпом закончилась ударом Юта со средней дистанции, но мяч свалился с ноги Марка и мягко по дуге прилетел в руки Павленке.
  • Опасный момент
    45'
    Штрафной удар с левого фланга подали "кнаппен", и Ют головой подрезал мяч в дальний угол, но Павленка в броске сумел перевести мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    44'
    Кстати, после второго пропущенного гола Ют получил жёлтую карточку за какие-то грехи. Видимо, за неспортивное поведение.
  • 43'
    Успокоились после второго гола "музыканты", решив оттянуться большими силами на свою половину поля, чтобы поиграть в концовке тайма на удержание счёта.
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной удар в глубине поля заработали "горняки". Планирующая подача следовала в центр штрафной площади, но там более чем уверенно на выходе сыграл Павленка.
  • 41'
    0:10 - такова разница забитых и пропущенных мячей у "Шальке" в чемпионате на данную минуту.
  • Видеоповтор
    40'
    На грани офсайда был Фуллкруг в моменте со вторым голом, но после тщательного анализа эпизода видеоассистентами главного арбитра, взятие ворот всё же было засчитано.
  • 2 гола - дубль!
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Никлас Фуллкруг!!!
    Аугустинссон с правого фланга мастерски выполнил диагональную подачу со стандарта в центр штрафной площади, откуда Фуллкруг точно головой уложил мяч в правый нижний угол ворот.
  • Травма, повреждение
    38'
    Ют получил какое-то повреждение в одном из единоборств в центре поля. Впервые в матче на поле арбитру пришлось приглашать медицинскую бригаду.
  • 37'
    Тут же Стамбули грубо поймал соперника на бедро, за что также получил предупреждение. Нужно стараться успокоиться хозяевам поля, иначе скоро они останутся ещё и в численном меньшинстве.
  • Желтая карточка
    36'
    Пасьенса в центре поля нарушил правила против Классена, и стал лауреатом первой жёлтой карточки в матче. Как мне кажется, не столько за сам фол наказал его судья, сколько за нервное поведение уже после свистка.
  • 35'
    В ответной атаке Ощипка пробивал с дальней дистанции, но очень слабо получилось, да ещё и неточно.
  • Угловой
    34'
    Отбились гельзенкирхенцы после подачи углового у своих ворот, после чего плотно с подбора пробивал Классен, но мяч улетел намного выше ворот Фермана.
  • Опасный момент
    33'
    Аугустинссон ворвался с левого фланга в штрафную площадку, сперва пытался прострелить вдоль ворот, а затем пробивал по цели, но в обоих случаях попытки шведа блокировали защитники.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пытаются агрессивно играть в отборе "кнаппен", но ничего кроме нарушений правил сделать не получается.
  • 31'
    Требуют тренеры "Шальке" прибавить в темпе футболистов, и работать в высоком командном прессинге.
  • Опасный момент
    30'
    Под полным контролем "Вердера" матч начал проходить после забитого гола. Фуллкруг сейчас протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда пробивал под прессингом опекуна - мяч угодил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Офсайд
    29'
    Со стандарта снова прошла подача на голову Сарджента, который теперь сам пробивал головой по воротам, но промахнулся. Как оказалось, ещё и в офсайде находился американец.
  • Фол, нарушение
    28'
    Кабак на правом фланге обороны грубо сшиб набравшего ход соперника. Здесь уже можно было судье расчехлить свой карман и достать карточку, но не стал этого делать Маркус Шмидт.
  • 27'
    Занервничали хозяева поля после пропущенного гола. Процент брака в комбинационной игре начал увеличиваться у гельзенкирхенцев.
  • 26'
    Бременцы на кураже продолжают атаковать, и от правого угла штрафной площади мощно по воротам пробивал Классен, но мяч улетел высоко на трибуны.
  • 25'
    Порадовал Ют, который в момент скидки и удара Фуллкруга находился на линии ворот, рядом с вратарём, но всё равно пытался показать судьям, что был офсайд.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Никлас Фуллкруг!!!
    Со стандарта забивает "Вердер"! После подачи углового Сарджент головой сбросил мяч во вратарскую площадь на неприкрытого Фуллкруга, и тот в касание ногой переправил мяч в цель.
  • Опасный момент
    23'
    В ответной атаке "музыкантов" Аугустинссон пробивал с левого края штрафной площади, но мяч задел ногу защитника и врезался в сетку ворот с внешней стороны.
  • Офсайд
    22'
    Подача штрафного из глубины поля последовала в центр штрафной площади гостей, откуда головой опасно пробивал Пасьенса, но Павленко парировал мяч в поле. Чуть позже прозвучал свисток - нападающий в момент подачи забрался в очевидный офсайд.
  • Фол, нарушение
    21'
    Классен в центре поля, как мне показалось, чисто сыграл на опережении, но судья дал свисток в пользу хозяев. Согласен я здесь с негодованием голландца.
  • 20'
    Ощипка подключился в атаку левым флангом, после чего выполнил точную подачу в центр штрафной площади на Юта. Марк ловко обработал мяч, но тут же его окружили и обокрали три соперника.
  • 19'
    Сегодняшний игровой день в Бундеслиге не радует результативностью - в четырёх из предыдущих пяти матчей не был пробит большевой тотал. По первой четверти этой игры мы также понимаем, что голевой феерии здесь ждать явно не приходится.
  • Угловой
    18'
    Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева поля. После подачи мяч был отбит из штрафной площади, после чего кто-то из гельзенкирхенцев пробивал с подбора, но мяч попал в защитника и по дуге опустился в руки Павленке.
  • Фол, нарушение
    17'
    Парад фолов продолжается, и Маркус Шмидт практически не достаёт свисток изо рта. В то же время намеренной грубости нет, поэтому жёлтые карточки не демонстрируются.
  • 16'
    Стамбули протащил мяч на левый фланг атаки "Шальке 04", но выполнил непонятную передачу в штрафную площадку, где мяч подобрать был готов только Павленка.
  • 15'
    Каждую минуту либо нарушаются правила, либо мяч покидает пределы поля. Скучновата пока наша игра.
  • Фол, нарушение
    14'
    Правым флангом ответную контратаку попытались организовать "горняки", но Бурджеллаба опередил защитник, и марокканец смог лишь правила нарушить.
  • Фол, нарушение
    13'
    Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки на Гебреселассие, но чех из неудобного положения головой пробил очень неточно.
  • Опасный момент
    12'
    На левом фланге обороны хозяева поля подарили мяч соперникам, и тут же прошла прострельная передача на Сарджента, но удар у рыжего американца с шести метров совсем не получился.
  • 11'
    Не удаётся ни одной из команд взвинтить темп. Очень вязкая игра идёт - никому из футболистов не удаётся найти свободное пространство на поле для ускорения.
  • 10'
    Несмотря на то, что уже несколько месяцев мы смотрим футбол без болельщиков, всё ещё очень непривычно смотреть немецкий футбол в тишине. Здесь до пандемии стадионы практически везде были забиты под завязку.
  • 9'
    Напомню, что гельзенкирхенцы в первом туре проиграли в гостях "Баварии" со счётом 0:8. Бременцы же дома "сгорели" столичной "Герте" со счётом 1:4.
  • 8'
    Многовато мелких фолов фиксируется на первых минутах матча. Сейчас в центральной зоне нарушили правила против Бенталеба.
  • 7'
    Ощипка подключился вперёд по своему левому флангу, и пасовал на забегание Раману, но слишком сильно получилось - мяч вышел за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    6'
    "Музыканты" попытались провести ответную атаку левым флангом, но до логического завершения она не дошла. Фол в атаке зафиксирован судьями.
  • Опасный момент
    5'
    Хозяевам пока чуть лучше удаётся комбинировать мяч. Первый удар в этом матче с дальней дистанции нанёс Раман, но Павленка достаточно уверенно мяч забрал.
  • 4'
    Букмекеры перед матчем не видели фаворита в этой встрече. Победа каждой из сторон оценивалась коэффициентом 2.60. Ничья аналитиками оценивалась чуть дороже - коэффициентом 3.50.
  • 3'
    Сумбурная игра сразу пошла в середине поля. Обе команды изъявляют желание играть первым номером и контролировать мяч.
  • 2'
    Обе команды начали новый чемпионат с разгромных поражений, так что сегодня будут делать всё возможное, чтобы реабилитироваться, и заработать свои первые очки. Тем интересней нам будет наблюдать за этим поединком.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! "Горняки" первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором гельзенкирхенский "Шальке 04" сыграет дома с бременским "Вердером".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
    • Прогнозы 154
    Шальке 04 61.7% (95)
    X 24% (37)
    Вердер 14.3% (22)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Вердер
    8.22
    4.43
    2.85
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.25 2.85
6.00 4.00 1.57
2.74 3.48 2.67
2.60 3.40 2.69
8.22 4.43 1.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.05 6.50 1.11 4.90 1.17 2.40 1.57 1.76 2.14 1.77 2.04 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 5.55 1.03 10.00 1.03 10.00
10.75 1.05 9.20 1.06 3.75 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.55 2.49 1.38 3.10 1.17 5.20 1.14 6.00 1.04 11.25
8.96 1.06 8.30 1.07 3.92 1.25 3.13 1.36 2.08 1.74 1.64 2.25 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.76 1.01 17.16
6.61 1.12 3.01 1.41 2.54 1.55 2.95 1.43 2.30 1.66 2.01 1.87 1.70 2.23 1.52 2.62 1.41 3.00 1.12 6.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.44 1.82 1.97 1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50
2.95 1.40 1.99 1.82 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.03 13.11 1.02 13.89
2.62 1.52 2.15 1.75 1.66 2.30 1.43 2.96 1.51 2.65 1.29 3.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.31 3.25
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
1.65 2.23
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
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Где смотреть матч Шальке 04 0:2 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вердер

Исход игры
Шальке 04
61.7% (95)
Ничья
24% (37)
Вердер
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
58.17% (89)
Меньше
41.83% (64)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
43.5% (67)
1:1 Ничья
20.1% (31)
1:0 Шальке 04
9.1% (14)
2:0 Шальке 04
5.8% (9)
0:1 Вердер
5.2% (8)
1:2 Вердер
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:1 Шальке 04
1.9% (3)
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