Шальке 04
0:2
Первый тайм: 44'
Стадион: Фелтинс-Арена
Вердер
0:1
22' ГолФуллкруг Никлас
35' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
36' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
0:2
37' ГолФуллкруг Никлас
39' Желтая карточкаЮт Марк
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сане СалифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
35'
37'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|2
|1
|2.
|Зельке Дейви
|1
|0.5
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|4.
|Сарджент Джош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|2.
|Ют Марк
|1
|0
|3.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|4.
|Кабак Озан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зельке Дейви
|1
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген
Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04
Вердер Последние 20 матчей: + = -Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96
Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Арминия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Вердер
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|6.50
|1.11
|—
|—
|4.90
|1.17
|—
|—
|2.40
|1.57
|1.76
|2.14
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.12
|6.10
|1.10
|5.55
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|10.75
|1.05
|9.20
|1.06
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.17
|5.20
|1.14
|6.00
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|3.92
|1.25
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.43
|2.81
|1.21
|4.38
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.76
|1.01
|17.16
|—
|—
|—
|—
|6.61
|1.12
|3.01
|1.41
|2.54
|1.55
|2.95
|1.43
|2.30
|1.66
|2.01
|1.87
|1.70
|2.23
|1.52
|2.62
|1.41
|3.00
|—
|—
|1.12
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.11
|6.50
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.47
|2.68
|—
|—
|1.15
|5.50
|1.10
|6.75
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.13
|5.88
|1.03
|13.11
|1.02
|13.89
|2.62
|1.52
|2.15
|1.75
|1.66
|2.30
|1.43
|2.96
|1.51
|2.65
|1.29
|3.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вердер
Исход игры
Шальке 04
61.7% (95)
Ничья
24% (37)
Вердер
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
58.17% (89)
Меньше
41.83% (64)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
43.5% (67)
1:1 Ничья
20.1% (31)
1:0 Шальке 04
9.1% (14)
2:0 Шальке 04
5.8% (9)
0:1 Вердер
5.2% (8)
1:2 Вердер
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:1 Шальке 04
1.9% (3)
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