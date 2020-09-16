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Шальке 04
 
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Вердер

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зельке Дейви 1 1
2. Аугустинссон Людвиг 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Стамбули Бенжамен 1 0
2. Кабак Озан 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Зельке Дейви 1 0
2. Эггештайн Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 0 0 0 0 0
 Вердер 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген
Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04
Вердер Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96
Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Кубок Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Герта Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Байер Л Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Майнц Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Шальке 04 78.4% (40)
    X 15.7% (8)
    Вердер 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Вердер
    2.61
    3.60
    2.96
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Шальке 04 - Вердер

    Исход игры
    Шальке 04
    78.4% (40)
    Ничья
    15.7% (8)
    Вердер
    5.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Шальке 04
    51% (26)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    1:0 Шальке 04
    11.8% (6)
    2:0 Шальке 04
    7.8% (4)
    3:1 Шальке 04
    3.9% (2)
    0:1 Вердер
    3.9% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.55 3.40 2.75
    2.48 3.60 2.80
    2.61 3.58 2.96
    2.60 3.40 2.69
    2.61 3.54 2.80

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    9.60 1.04 3.85 1.25 3.10 1.36 2.08 1.79 1.87 1.99 1.64 2.35 1.39 2.90 1.19 4.60 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 9.60
    11.75 1.04 10.00 1.05 4.05 1.25 3.18 1.36 2.15 1.86 1.64 2.29 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.35 1.06 9.80
    8.96 1.06 8.30 1.07 3.92 1.25 3.13 1.36 2.08 1.74 1.64 2.25 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.76 1.01 17.16
    4.36 1.24 2.52 1.58 2.11 1.80 1.89 2.02 1.65 2.36 1.52 2.69 1.43 2.99 1.16 5.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.04 1.78 1.45 2.65 1.14 5.40
    3.10 1.37 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
    3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.03 13.11 1.02 13.89
    3.24 1.39 2.67 1.53 2.09 1.83 1.67 2.33 1.48 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.36 1.82 1.94 1.37 2.95
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.28
    1.65 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
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