Шальке 04
Позже
Стадион: Фелтинс-Арена
Вердер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зельке Дейви
|1
|1
|2.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стамбули Бенжамен
|1
|0
|2.
|Кабак Озан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зельке Дейви
|1
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =4 -13Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген
Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04
Вердер Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96
Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Герта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Прогнозы на матч Шальке 04 - Вердер
Исход игры
Шальке 04
78.4% (40)
Ничья
15.7% (8)
Вердер
5.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
51% (26)
1:1 Ничья
13.7% (7)
1:0 Шальке 04
11.8% (6)
2:0 Шальке 04
7.8% (4)
3:1 Шальке 04
3.9% (2)
0:1 Вердер
3.9% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.60
|1.04
|3.85
|1.25
|3.10
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.79
|1.87
|1.99
|1.64
|2.35
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.19
|4.60
|1.14
|5.20
|1.04
|9.00
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.04
|10.00
|1.05
|4.05
|1.25
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.86
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.21
|4.55
|1.16
|5.35
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|3.92
|1.25
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.43
|2.81
|1.21
|4.38
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.76
|1.01
|17.16
|—
|—
|—
|—
|4.36
|1.24
|—
|—
|2.52
|1.58
|2.11
|1.80
|1.89
|2.02
|1.65
|2.36
|1.52
|2.69
|1.43
|2.99
|—
|—
|1.16
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.45
|2.65
|1.14
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.17
|5.05
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.55
|1.18
|4.82
|1.13
|5.88
|1.03
|13.11
|1.02
|13.89
|3.24
|1.39
|2.67
|1.53
|2.09
|1.83
|1.67
|2.33
|1.48
|2.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—