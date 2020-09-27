Манчестер Сити

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Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках центрального матча сегодняшнего игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Мачнсетер Сити" и "Лестера". Команды довольно резво начали сезон и еще не проигрывали в чемпионате, так то матч обещает быть интересным. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!