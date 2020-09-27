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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Лестер
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
6
Аке
Натан
22
Менди
Бенджамин
16
Родри
Эрнандес
25
Фернандиньо
Фернандо
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
24
Менди
Нампалис
18
Амарти
Даниэль
26
Прает
Деннис
8
Тилеманс
Юри
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Манчестер Сити
4-2-3-1
Лестер
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Брёйне Кевин 1 (1) 1
2. Жезус Габриэль 1 1
3. Фоден Фил 1 1
4. Стерлинг Рахим 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 2 (2) 1
2. Прает Деннис 1 0.5
3. Кастань Тимоти 1 0.5
4. Барнс Харви 1 0.5
5. Джастин Джеймс 1 0.5

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 1 0
2. Родри Эрнандес 1 0
3. Жезус Габриэль 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Менди Нампалис 1 0
2. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Лестер 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн
Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Лестер Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:2 Лестер Кубок Лестер 2:2 Манчестер Сити Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
7. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках центрального матча сегодняшнего игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Мачнсетер Сити" и "Лестера". Команды довольно резво начали сезон и еще не проигрывали в чемпионате, так то матч обещает быть интересным. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 151
Манчестер Сити 95.4% (144)
X 3.3% (5)
Лестер 1.3% (2)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Лестер
1.36
6.40
9.83
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.32 5.70 9.00
1.36 6.40 11.25
1.32 5.87 8.09
1.32 6.00 9.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
5.85 1.13 4.85 1.18 2.76 1.46 2.18 1.70 1.81 2.22 1.42 2.91 1.31 3.52 1.15 5.60 1.13 6.20 1.04 11.75
15.94 1.01 15.13 1.01 5.60 1.09 5.04 1.12 3.08 1.37 2.50 1.55 1.89 1.97 1.53 2.55 1.37 3.08 1.17 4.41 1.13 4.88 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.37 1.01 15.72
6.71 1.13 2.88 1.46 2.58 1.56 2.27 1.71 1.96 1.95 1.76 2.18 1.59 2.51 1.30 3.78 1.12 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.25 1.22 2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.60
4.06 1.21 3.00 1.39 1.82 2.04 1.35 3.17 1.22 3.96 1.06 8.01 1.05 9.29
3.77 1.30 3.07 1.42 2.14 1.77 1.79 2.14 1.55 2.58 1.32 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.70 1.14 4.25 1.23 2.14 1.70 1.60 2.28 1.36 3.12 1.16 5.35

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.66 2.19
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лестер

Исход игры
Манчестер Сити
95.4% (144)
Ничья
3.3% (5)
Лестер
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.51% (114)
Меньше
23.49% (35)
Обе команды забьют
Да
71.81% (107)
Нет
28.19% (42)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
32.5% (49)
3:1 Манчестер Сити
30.5% (46)
2:0 Манчестер Сити
17.2% (26)
1:0 Манчестер Сити
4.6% (7)
3:0 Манчестер Сити
4.6% (7)
3:2 Манчестер Сити
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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