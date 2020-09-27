Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Лестер
50
Гарсия
Эрик
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Нападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|1
|2.
|Жезус Габриэль
|1
|1
|3.
|Фоден Фил
|1
|1
|4.
|Стерлинг Рахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|2 (2)
|1
|2.
|Прает Деннис
|1
|0.5
|3.
|Кастань Тимоти
|1
|0.5
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.5
|5.
|Джастин Джеймс
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|1
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|3.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Нампалис
|1
|0
|2.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Лестер
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн
Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:2 Лестер Кубок Лестер 2:2 Манчестер Сити Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|5.85
|1.13
|4.85
|1.18
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.81
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.31
|3.52
|1.15
|5.60
|1.13
|6.20
|1.04
|11.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|15.94
|1.01
|15.13
|1.01
|5.60
|1.09
|5.04
|1.12
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.53
|2.55
|1.37
|3.08
|1.17
|4.41
|1.13
|4.88
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.37
|1.01
|15.72
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.13
|—
|—
|2.88
|1.46
|2.58
|1.56
|2.27
|1.71
|1.96
|1.95
|1.76
|2.18
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.30
|3.78
|—
|—
|1.12
|7.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.20
|4.60
|—
|—
|—
|—
|4.06
|1.21
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.82
|2.04
|—
|—
|1.35
|3.17
|1.22
|3.96
|1.06
|8.01
|1.05
|9.29
|—
|—
|3.77
|1.30
|3.07
|1.42
|2.14
|1.77
|1.79
|2.14
|1.55
|2.58
|1.32
|3.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лестер
Исход игры
Манчестер Сити
95.4% (144)
Ничья
3.3% (5)
Лестер
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.51% (114)
Меньше
23.49% (35)
Обе команды забьют
Да
71.81% (107)
Нет
28.19% (42)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
32.5% (49)
3:1 Манчестер Сити
30.5% (46)
2:0 Манчестер Сити
17.2% (26)
1:0 Манчестер Сити
4.6% (7)
3:0 Манчестер Сити
4.6% (7)
3:2 Манчестер Сити
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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