Сойерс справа выкатил мяч на Диангана, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

44' Джонстон выходит на подачу Джеймса справа и забирает мяч в руки.

43' Силва покатил мяч вперёд на Вернера, но Тимо у штрафной площади соперника сыграть удачно не смог.

42' Алонсо со штрафного пробил в стенку.

41' Сойерс сбил Ковачича перед штрафной площадью. Двадцать три метра до ворот.

40' Джеймс справа катит мяч в центр на Абрахама, который с двенадцати метров бьёт намного выше ворот.

39' Джеймс справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

38' "Челси" прижал соперников к штрафной площади, но с ударами по воротам у гостей не складывается.

37' Гости исполнили угловой удар. Мяч из штрафной площади выбит.

36' Канте покатил мяч направо на Маунта, который с линии штрафной площади пробил в соперника.

35' Джеймс от углового флага навесил к воротам, где арбитр усмотрел нарушение правил со стороны атакующей команды.

34' Маунт справа с семнадцати метров с рикошетом пробил левее ворот.

32' Хаверц на фланге сбил Ферлонга.

31' Канте в центре поля сбил Перейру.

30' Перейра прошёл справа вперёд и выкатил мяч на Ливермо, у которого не получился пас к воротам на Робинсона.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

БАРТЛИ!!! Подача от углового флага последовала на Перейру. Матеус делает скидку к дальней штанге, откуда точно по воротам бьёт Баркли.

28' Джеймс за фол в центре поля против Таунсенда получил жёлтую карточку.

27' Диангана слева прострелил к воротам и заработал угловой удар.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

РИБИНСОН!!! Робинсон у центрального круга отбирает мяч у Силвы, продвигается вперёд со смещением вправо, входит в штрафную площадь и точно бьёт низом в дальний угол.

24' Аджайи на чужой половине поля подтолкнул в спину Алонсо.

23' Джеймс справа прострелил на Вернера. Тимо поднимает мяч вверх, после чего играет руками Джонстон.

22' Джеймс справа простреливает к воротам. Хаверц подставляет ногу и мяч летит в ближний угол. Джонстон успевает упасть к штанге и забрать мяч в руки.

21' Джеймс справа навесил в штрафную площадь, где Абрахам с Вернером не смогли выиграть борьбу вверху.

20' Маунт справа вошёл в штрафную площадь, упёрся в трёх сопернков и потерял мяч.

19' Алонсо слева навесил на дальнюю штангу. Джонстон на выходе играет кулаком.

18' Ковачич справа отправил вперёд Вернера,который не смог переиграть Баркли и упустил мяч за пределы поля.

16' "Вест Бромвич" старается перевести игру на чужую половину поля, но мяч у хозяев не держится.

15' Маунт справа прорвался вперёд и откатил мяч на Вернера, который с одиннадцатиметровой отметки пробил в перекладину.

13' Джеймс справа исполнил перевод на Абрахама, который с линии вратарской площади пробил выше ворот.

12' "Челси" завладел территориальным преимуществом. Гости владеют мячом и прижимают соперника к штрафной площади.

11' Хаверц в чужой штрафной площади нарушил правила.

10' Хаверц справа с дальней дистанции пробил по воротам. Джонстон сумел отбить мяч в сторону.

8' Алонсо на фланге схватил руками Аджайи и получил жёлтую карточку за срыв атаки.

7' Маунт со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в лицо Баркли.

6' Хаверца сбили перед штрафной площадью. Двадцать пять метров до ворот.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РОБИНСОН!!! Робинсон слева получил пас от Перейры, вошёл в штрафную площадь и низом точно пробил в дальний угол.

4' Канте на чужой половине поля прихватил руками Диангана.

3' Перейра в центре поля подтолкнул в спину Ковачича.

2' "Вест Бромвич" играет в бело-синей форме, "Челси" - в розовой с синими элементами.