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  2. Матчи
  3. Англия
Вест Бромвич
3:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Челси
0'
1:0
4' Гол
Робинсон Каллум
8' Желтая карточка
Алонсо Маркос
2:0
25' Гол
Робинсон Каллум
27' Желтая карточка
Джеймс Рис III
3:0
28' Гол
Бартли Кайл
45'+2
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
27
О'Ши
Дара
14
Таунсед
Конор
12
Перейра
Матеус
8
Ливермо
Джейк
19
Сойерс
Ромен
11
Диангана
Грэди
7
Робинсон
Каллум
13
Кабальеро
Вилли
24
Джеймс
Рис
III
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
3
Алонсо
Маркос
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
9
Абрахам
Тэмми
Вест Бромвич
5-4-1
Челси
4-2-3-1

Ход матча

4'
Робинсон Каллум
(Перейра Матеус)
1:0
8'
 
Алонсо Маркос
25'
Робинсон Каллум
2:0
27'
 
Джеймс Рис III
28'
Бартли Кайл
(Ферлонг Дарнелл)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.67
2. Перейра Матеус 1 0.33
3. Бартли Кайл 1 0.33
4. Диангана Грэди 1 0.33
5. Ферлонг Дарнелл 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис III 1 0.33
2. Жоржиньо II 1 (1) 0.33
3. Зума Курт 1 0.33

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Гиббс Киран 0 1
2. Аджайи Олувасемилого 1 0
Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 0 1
2. Алонсо Маркос 1 0
3. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Челси 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер
Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич
Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси
Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Челси: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Челси 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:4 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Челси Премьер-лига Челси 6:0 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
11. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14. Челси 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Вест Бромвич 3:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вест Бромвич" - "Челси" - 3:0.
  • 45'
    Ковачич с дальней дистанции пробил значительно правее цели.
  • Фол, нарушение
    45'
    Таунсенд на чужой половине поля придержал руками Маунта.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Мосс в первом тайме.
  • 45'
    Сойерс справа выкатил мяч на Диангана, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 44'
    Джонстон выходит на подачу Джеймса справа и забирает мяч в руки.
  • 43'
    Силва покатил мяч вперёд на Вернера, но Тимо у штрафной площади соперника сыграть удачно не смог.
  • 42'
    Алонсо со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    41'
    Сойерс сбил Ковачича перед штрафной площадью. Двадцать три метра до ворот.
  • 40'
    Джеймс справа катит мяч в центр на Абрахама, который с двенадцати метров бьёт намного выше ворот.
  • 39'
    Джеймс справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • 38'
    "Челси" прижал соперников к штрафной площади, но с ударами по воротам у гостей не складывается.
  • Угловой
    37'
    Гости исполнили угловой удар. Мяч из штрафной площади выбит.
  • 36'
    Канте покатил мяч направо на Маунта, который с линии штрафной площади пробил в соперника.
  • Угловой
    35'
    Джеймс от углового флага навесил к воротам, где арбитр усмотрел нарушение правил со стороны атакующей команды.
  • 34'
    Маунт справа с семнадцати метров с рикошетом пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Хаверц на фланге сбил Ферлонга.
  • Фол, нарушение
    31'
    Канте в центре поля сбил Перейру.
  • 30'
    Перейра прошёл справа вперёд и выкатил мяч на Ливермо, у которого не получился пас к воротам на Робинсона.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    БАРТЛИ!!! Подача от углового флага последовала на Перейру. Матеус делает скидку к дальней штанге, откуда точно по воротам бьёт Баркли.
  • Желтая карточка
    28'
    Джеймс за фол в центре поля против Таунсенда получил жёлтую карточку.
  • 27'
    Диангана слева прострелил к воротам и заработал угловой удар.
  • 2 гола - дубль!
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    РИБИНСОН!!! Робинсон у центрального круга отбирает мяч у Силвы, продвигается вперёд со смещением вправо, входит в штрафную площадь и точно бьёт низом в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    24'
    Аджайи на чужой половине поля подтолкнул в спину Алонсо.
  • 23'
    Джеймс справа прострелил на Вернера. Тимо поднимает мяч вверх, после чего играет руками Джонстон.
  • 22'
    Джеймс справа простреливает к воротам. Хаверц подставляет ногу и мяч летит в ближний угол. Джонстон успевает упасть к штанге и забрать мяч в руки.
  • 21'
    Джеймс справа навесил в штрафную площадь, где Абрахам с Вернером не смогли выиграть борьбу вверху.
  • 20'
    Маунт справа вошёл в штрафную площадь, упёрся в трёх сопернков и потерял мяч.
  • 19'
    Алонсо слева навесил на дальнюю штангу. Джонстон на выходе играет кулаком.
  • 18'
    Ковачич справа отправил вперёд Вернера,который не смог переиграть Баркли и упустил мяч за пределы поля.
  • 16'
    "Вест Бромвич" старается перевести игру на чужую половину поля, но мяч у хозяев не держится.
  • Штанга
    15'
    Маунт справа прорвался вперёд и откатил мяч на Вернера, который с одиннадцатиметровой отметки пробил в перекладину.
  • Опасный момент
    13'
    Джеймс справа исполнил перевод на Абрахама, который с линии вратарской площади пробил выше ворот.
  • 12'
    "Челси" завладел территориальным преимуществом. Гости владеют мячом и прижимают соперника к штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    11'
    Хаверц в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 10'
    Хаверц справа с дальней дистанции пробил по воротам. Джонстон сумел отбить мяч в сторону.
  • Желтая карточка
    8'
    Алонсо на фланге схватил руками Аджайи и получил жёлтую карточку за срыв атаки.
  • Травма, повреждение
    7'
    Маунт со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в лицо Баркли.
  • Фол, нарушение
    6'
    Хаверца сбили перед штрафной площадью. Двадцать пять метров до ворот.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РОБИНСОН!!! Робинсон слева получил пас от Перейры, вошёл в штрафную площадь и низом точно пробил в дальний угол.
  • 4'
    Канте на чужой половине поля прихватил руками Диангана.
  • Фол, нарушение
    3'
    Перейра в центре поля подтолкнул в спину Ковачича.
  • 2'
    "Вест Бромвич" играет в бело-синей форме, "Челси" - в розовой с синими элементами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Хоуторнс"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.80 3.55 1.98
6.75 4.65 1.48
7.33 4.87 1.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.00 1.01 14.75 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.46 1.61 1.90 1.92 1.60 2.38 1.33 3.38 1.24 4.30 1.09 7.70
11.22 1.03 10.16 1.04 4.14 1.20 3.43 1.30 2.24 1.68 1.76 2.12 1.49 2.66 1.23 3.88 1.17 4.41 1.06 7.63 1.06 8.58 1.01 14.78 1.01 15.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.76 1.27 2.43 1.57 1.63 2.28 1.24 4.20 1.14 5.50
3.27 1.33 2.26 1.67 1.55 2.50 1.18 4.31 1.12 4.99 1.03 12.18 1.02 12.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.18 3.68 1.28 1.94 1.87 1.47 2.72 1.31 3.45

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.93 1.85
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Прогнозы на матч Вест Бромвич 3:0 Челси

Исход игры
Вест Бромвич
0% (0)
Ничья
0.6% (1)
Челси
99.4% (153)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (95)
Меньше
37.5% (57)
Обе команды забьют
Да
57.89% (88)
Нет
42.11% (64)
Популярный счёт
1:2 Челси
39.6% (61)
0:2 Челси
27.3% (42)
1:3 Челси
14.9% (23)
0:1 Челси
9.1% (14)
0:3 Челси
5.2% (8)
1:4 Челси
1.3% (2)
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