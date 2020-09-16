Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|1
|0.5
|2.
|Диангана Грэди
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Рис III
|1
|0.5
|2.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.5
|3.
|Зума Курт
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гиббс Киран
|0
|1
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Челси
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер
Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич
Челси Последние 20 матчей: +13 =1 -6Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси
Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Челси: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Челси Премьер-лига Челси 6:0 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Челси
Исход игры
Вест Бромвич
0% (0)
Ничья
0% (0)
Челси
100% (53)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (39)
Меньше
23.53% (12)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
1:2 Челси
58.5% (31)
0:2 Челси
20.8% (11)
1:3 Челси
7.5% (4)
0:3 Челси
5.7% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.70
|1.20
|3.75
|1.28
|2.35
|1.73
|1.82
|2.01
|1.52
|2.57
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.14
|1.20
|3.43
|1.30
|2.24
|1.68
|1.76
|2.12
|1.49
|2.66
|1.23
|3.88
|1.17
|4.41
|1.06
|7.63
|1.06
|8.58
|1.01
|14.78
|1.01
|15.18