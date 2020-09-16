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Вест Бромвич
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 1 0.5
2. Диангана Грэди 1 0.5
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис III 1 0.5
2. Жоржиньо II 1 (1) 0.5
3. Зума Курт 1 0.5

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Гиббс Киран 0 1
2. Аджайи Олувасемилого 1 0
Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Челси 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер
Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:3 Вест Бромвич
Челси Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси
Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Челси: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Челси 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:4 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Челси Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Челси Премьер-лига Челси 6:0 Вест Бромвич Премьер-лига Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
13. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Вест Бромвич 0% (0)
    X 0% (0)
    Челси 100% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Челси
    9.10
    5.15
    1.40
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Челси

    Исход игры
    Вест Бромвич
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Челси
    100% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (39)
    Меньше
    23.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    58.5% (31)
    0:2 Челси
    20.8% (11)
    1:3 Челси
    7.5% (4)
    0:3 Челси
    5.7% (3)
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    Где смотреть матч Вест Бромвич - Челси онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    8.40 5.00 1.38
    9.10 5.15 1.40
    7.33 4.87 1.41

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.75 1.02 13.25 1.03 4.70 1.20 3.75 1.28 2.35 1.73 1.82 2.01 1.52 2.57 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.70
    11.22 1.03 10.16 1.04 4.14 1.20 3.43 1.30 2.24 1.68 1.76 2.12 1.49 2.66 1.23 3.88 1.17 4.41 1.06 7.63 1.06 8.58 1.01 14.78 1.01 15.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.52 1.30 2.32 1.61 1.59 2.36 1.22 4.30 1.14 5.50
    3.27 1.33 2.26 1.67 1.55 2.50 1.18 4.31 1.12 4.99 1.03 12.18 1.02 12.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.85
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