Бёрнли
Позже
Стадион: Терф Мур
Саутгемптон
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
34
Данн
Джимми
16
Стивенс
Дейл
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Защитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|1
|1
|2.
|Данн Джимми
|1
|1
|3.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|1
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|1
|0
|2.
|Родригес Джей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|1
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|3.
|Стивенс Джек
|1
|0
|4.
|Адамс Че
|1
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Саутгемптон
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли
Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.20
|1.06
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.20
|1.72
|1.90
|1.96
|—
|—
|1.50
|2.75
|1.33
|3.35
|1.14
|5.60
|1.10
|6.10
|1.02
|11.00
|—
|—
|9.70
|1.06
|8.30
|1.08
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.33
|3.38
|1.13
|6.20
|1.10
|7.10
|1.03
|12.75
|—
|—
|5.60
|1.09
|4.88
|1.13
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.12
|1.76
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.29
|3.49
|1.21
|4.03
|1.07
|6.69
|1.06
|8.04
|1.01
|14.93
|1.01
|15.38
|—
|—
|—
|—
|3.56
|1.34
|3.01
|1.44
|2.72
|1.52
|2.18
|1.76
|1.91
|2.02
|1.68
|2.32
|1.47
|2.89
|1.32
|3.67
|—
|—
|1.11
|7.91
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.11
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.11
|6.45
|1.08
|7.90
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.53
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.07
|6.42
|1.06
|8.12
|1.01
|15.95
|1.01
|16.30
|2.89
|1.46
|2.37
|1.65
|1.85
|2.07
|1.53
|2.65
|1.39
|3.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бёрнли - Саутгемптон
Исход игры
Бёрнли
36.1% (56)
Ничья
47.7% (74)
Саутгемптон
16.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (49)
Меньше
68.18% (105)
Обе команды забьют
Да
74.03% (114)
Нет
25.97% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (66)
2:1 Бёрнли
18.7% (29)
1:0 Бёрнли
16.1% (25)
1:2 Саутгемптон
7.7% (12)
0:1 Саутгемптон
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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