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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
34
Данн
Джимми
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
16
Стивенс
Дейл
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
4
Вестергор
Янник
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
9
Ингс
Дэнни
Бёрнли
4-4-2
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 1 1
2. Данн Джимми 1 1
3. Макнил Дуайт 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 2 (1) 1
2. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 1 0
2. Родригес Джей 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 1 0
2. Ромеу Ориоль 1 0
3. Стивенс Джек 1 0
4. Адамс Че 1 0
5. Уокер-Питерс Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Саутгемптон 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли
Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Саутгемптон 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
12. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 153
    Бёрнли 35.9% (55)
    X 47.7% (73)
    Саутгемптон 16.3% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Саутгемптон
    3.22
    3.45
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.20 3.32 2.37
    3.05 3.45 2.40
    3.14 3.34 2.38
    3.22 3.17 2.36
    3.22 3.43 2.39

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 8.20 1.06 3.50 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.90 1.96 1.50 2.75 1.33 3.35 1.14 5.60 1.10 6.10 1.02 11.00
    9.70 1.06 8.30 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.89 2.01 1.47 2.72 1.33 3.38 1.13 6.20 1.10 7.10 1.03 12.75
    5.60 1.09 4.88 1.13 2.78 1.45 2.12 1.76 1.63 2.33 1.29 3.49 1.21 4.03 1.07 6.69 1.06 8.04 1.01 14.93 1.01 15.38
    3.56 1.34 3.01 1.44 2.72 1.52 2.18 1.76 1.91 2.02 1.68 2.32 1.47 2.89 1.32 3.67 1.11 7.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.80 2.01 1.38 3.05 1.11 7.20
    2.83 1.43 1.89 1.91 1.43 2.83 1.11 6.45 1.08 7.90
    2.55 1.53 1.68 2.24 1.33 3.26 1.07 6.42 1.06 8.12 1.01 15.95 1.01 16.30
    2.89 1.46 2.37 1.65 1.85 2.07 1.53 2.65 1.39 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30
    3.85 1.26 2.53 1.51 1.65 2.22 1.27 3.76 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.06
    2.03 1.76
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    Где смотреть матч Бёрнли - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Саутгемптон

    Исход игры
    Бёрнли
    36.1% (56)
    Ничья
    47.7% (74)
    Саутгемптон
    16.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (49)
    Меньше
    68.18% (105)
    Обе команды забьют
    Да
    74.03% (114)
    Нет
    25.97% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (66)
    2:1 Бёрнли
    18.7% (29)
    1:0 Бёрнли
    16.1% (25)
    1:2 Саутгемптон
    7.7% (12)
    0:1 Саутгемптон
    6.5% (10)
    2:2 Ничья
    3.9% (6)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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