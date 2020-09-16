Бёрнли
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Стадион: Терф Мур
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|1
|1
|2.
|Данн Джимми
|1
|1
|3.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|1
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|1
|0
|2.
|Родригес Джей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|1
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|3.
|Стивенс Джек
|1
|0
|4.
|Адамс Че
|1
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Саутгемптон
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =7 -4Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли
Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Бёрнли - Саутгемптон
Исход игры
Бёрнли
39.2% (20)
Ничья
43.1% (22)
Саутгемптон
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
30% (15)
Меньше
70% (35)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (19)
1:0 Бёрнли
21.6% (11)
2:1 Бёрнли
15.7% (8)
1:2 Саутгемптон
7.8% (4)
0:1 Саутгемптон
3.9% (2)
0:0 Ничья
3.9% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.40
|1.07
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.58
|2.05
|1.82
|1.80
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.29
|3.60
|1.12
|6.60
|1.09
|6.80
|1.01
|12.00
|—
|—
|9.10
|1.07
|7.50
|1.09
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.85
|2.16
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.29
|3.68
|1.12
|6.55
|1.10
|7.40
|1.02
|14.25
|—
|—
|5.60
|1.09
|4.88
|1.13
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.12
|1.76
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.29
|3.49
|1.21
|4.03
|1.07
|6.69
|1.06
|8.04
|1.01
|14.93
|1.01
|15.38
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.36
|3.00
|1.44
|2.57
|1.57
|2.08
|1.84
|1.82
|2.10
|1.62
|2.44
|1.43
|3.06
|1.29
|3.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.11
|6.45
|1.08
|7.90
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.53
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.07
|6.42
|1.06
|8.12
|1.01
|15.95
|1.01
|17.33
|2.84
|1.47
|2.33
|1.66
|1.81
|2.09
|1.51
|2.68
|1.37
|3.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—