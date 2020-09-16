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Бёрнли
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 1 1
2. Данн Джимми 1 1
3. Макнил Дуайт 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 2 (1) 1
2. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 1 0
2. Родригес Джей 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 1 0
2. Ромеу Ориоль 1 0
3. Стивенс Джек 1 0
4. Адамс Че 1 0
5. Уокер-Питерс Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Саутгемптон 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли
Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Саутгемптон 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
13. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Бёрнли 39.2% (20)
    X 43.1% (22)
    Саутгемптон 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Саутгемптон
    3.35
    3.40
    2.47
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Бёрнли - Саутгемптон

    Исход игры
    Бёрнли
    39.2% (20)
    Ничья
    43.1% (22)
    Саутгемптон
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (19)
    1:0 Бёрнли
    21.6% (11)
    2:1 Бёрнли
    15.7% (8)
    1:2 Саутгемптон
    7.8% (4)
    0:1 Саутгемптон
    3.9% (2)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
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    Где смотреть матч Бёрнли - Саутгемптон онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.30 3.35 2.25
    3.20 3.40 2.44
    3.35 3.36 2.47
    3.22 3.17 2.36
    3.17 3.34 2.41

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 7.40 1.07 3.25 1.33 2.55 1.58 2.05 1.82 1.80 2.07 1.41 2.90 1.29 3.60 1.12 6.60 1.09 6.80 1.01 12.00
    9.10 1.07 7.50 1.09 3.26 1.35 2.44 1.57 1.85 2.16 1.41 2.95 1.29 3.68 1.12 6.55 1.10 7.40 1.02 14.25
    5.60 1.09 4.88 1.13 2.78 1.45 2.12 1.76 1.63 2.33 1.29 3.49 1.21 4.03 1.07 6.69 1.06 8.04 1.01 14.93 1.01 15.38
    3.42 1.36 3.00 1.44 2.57 1.57 2.08 1.84 1.82 2.10 1.62 2.44 1.43 3.06 1.29 3.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.78 2.04 1.37 3.05 1.10 7.20
    2.75 1.45 1.81 2.00 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.90
    2.55 1.53 1.68 2.24 1.33 3.26 1.07 6.42 1.06 8.12 1.01 15.95 1.01 17.33
    2.84 1.47 2.33 1.66 1.81 2.09 1.51 2.68 1.37 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
    3.68 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.00
    2.03 1.76
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.32
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