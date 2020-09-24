Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|3 (2)
|1.5
|2.
|Мане Садио
|2
|1
|3.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.5
|4.
|Фирмино Роберто
|0
|0
|5.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|2
|1
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.5
|3.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.5
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.5
|5.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|6.
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|2.
|Бельерин Эктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Арсенал
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =3 -6Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул
Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР
Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.15
|4.20
|1.20
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.99
|1.87
|1.74
|2.14
|1.62
|2.39
|1.33
|3.35
|1.25
|3.75
|1.10
|6.10
|1.09
|7.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.02
|5.30
|1.17
|4.30
|1.23
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.99
|1.84
|—
|—
|1.69
|2.43
|1.34
|3.32
|1.26
|3.94
|1.10
|6.85
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|12.01
|1.03
|11.22
|1.03
|4.51
|1.16
|3.89
|1.23
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.98
|1.88
|—
|—
|1.61
|2.37
|1.32
|3.31
|1.23
|3.89
|1.09
|5.62
|1.07
|6.43
|1.03
|12.33
|1.02
|12.77
|—
|—
|—
|—
|5.79
|1.17
|—
|—
|2.61
|1.55
|2.31
|1.68
|2.03
|1.89
|1.77
|2.16
|1.62
|2.43
|—
|—
|1.25
|4.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.45
|1.51
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.25
|3.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.15
|4.62
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|3.27
|1.37
|2.60
|1.54
|1.93
|1.97
|1.65
|2.36
|1.44
|2.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
80.6% (54)
Ничья
13.4% (9)
Арсенал
6% (4)
Тотал 2.5
Больше
80.3% (53)
Меньше
19.7% (13)
Обе команды забьют
Да
84.85% (56)
Нет
15.15% (10)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
46.3% (31)
3:1 Ливерпуль
13.4% (9)
2:0 Ливерпуль
9% (6)
1:1 Ничья
7.5% (5)
3:2 Ливерпуль
6% (4)
2:2 Ничья
6% (4)
1:0 Ливерпуль
3% (2)
2:3 Арсенал
3% (2)
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