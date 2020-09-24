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Ливерпуль
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 3 (2) 1.5
2. Мане Садио 2 1
3. Ван Дейк Виргил 1 0.5
4. Фирмино Роберто 0 0
5. Робертсон Эндрю 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 2 1
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.5
3. Габриэль дос Сантос 1 0.5
4. Нкетиа Эдди 1 0.5
5. Виллиан Боргес 0 0
6. Себальос Дани 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фирмино Роберто 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
2. Бельерин Эктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Арсенал 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул
Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР
Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал 1:1 Ливерпуль Суперкубок Арсенал 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига
Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
13. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2020, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Ливерпуль 80.6% (54)
    X 13.4% (9)
    Арсенал 6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Арсенал
    1.54
    5.10
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.52 4.60 6.00
    1.48 4.90 6.20
    1.51 5.10 7.00
    1.58 4.47 5.15
    1.47 4.88 6.74

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.20 2.48 1.50 1.99 1.87 1.74 2.14 1.62 2.39 1.33 3.35 1.25 3.75 1.10 6.10 1.09 7.00 1.02 11.50
    14.00 1.02 5.30 1.17 4.30 1.23 2.51 1.54 1.99 1.84 1.69 2.43 1.34 3.32 1.26 3.94 1.10 6.85 1.09 7.60 1.02 14.75
    12.01 1.03 11.22 1.03 4.51 1.16 3.89 1.23 2.50 1.55 1.98 1.88 1.61 2.37 1.32 3.31 1.23 3.89 1.09 5.62 1.07 6.43 1.03 12.33 1.02 12.77
    5.79 1.17 2.61 1.55 2.31 1.68 2.03 1.89 1.77 2.16 1.62 2.43 1.25 4.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.45 1.51 1.64 2.25 1.25 3.80
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
    3.55 1.28 2.48 1.56 1.64 2.31 1.23 3.90 1.15 4.62 1.04 10.16 1.03 11.22
    3.27 1.37 2.60 1.54 1.93 1.97 1.65 2.36 1.44 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
    5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.15
    1.64 2.22
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.40
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    80.6% (54)
    Ничья
    13.4% (9)
    Арсенал
    6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.3% (53)
    Меньше
    19.7% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (56)
    Нет
    15.15% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    46.3% (31)
    3:1 Ливерпуль
    13.4% (9)
    2:0 Ливерпуль
    9% (6)
    1:1 Ничья
    7.5% (5)
    3:2 Ливерпуль
    6% (4)
    2:2 Ничья
    6% (4)
    1:0 Ливерпуль
    3% (2)
    2:3 Арсенал
    3% (2)
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