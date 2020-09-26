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  3. Англия
Брайтон
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
39'
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
III
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
14
Лаллана
Адам
17
Альсате
Стивен
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
7
Коннолли
Аарон
9
Мопе
Нил
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Брайтон
3-4-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Фернандеш Бруну

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 2 (1) 0.67
2. Троссар Леандро 1 0.33
3. Коннолли Аарон 1 0.33
4. Лемпти Тарик 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Бек Донни 1 0.5

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 0 1
2. Лемпти Тарик 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Магуайр Гарри 1 0
3. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси
Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Манчестер Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Брайтон 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
13. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    МАГУАЙР!!! Фернандеш слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, откуда Матич ногой сделал перевод в центр на Магуайра. Гарри с метра сравнивает счёт в матче.
  • Желтая карточка
    43'
    Троссар на фланге сбил Шоу и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    42'
    Матич у центрального круга ударил локтем в лицо Коннолли и получил жёлтую карточку.
  • Пенальти
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МОПЕ!!! Мопе издевательским "парашютиком" переиграл Де Хеа с одиннадцатиметровой отметки.
  • Пенальти!
    39'
    Фернандеш в штрафной площади подтолкнул в спину Лэмпти. Пенальти!
  • Фол, нарушение
    39'
    Альсате у центрального круга придержал руками Фернандеша.
  • 38'
    Гринвуд на правом фланге не смог пройти Марча.
  • Фол, нарушение
    37'
    Лаллана на чужой половине поля сбил Погба.
  • Угловой
    35'
    Марч от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Уэбстер немного не дотянулся головой до мяча.
  • 34'
    "Брайтон" всё чаще применяет коллективный прессинг на чужой половине поля.
  • Офсайд
    33'
    Гринвуд отправляет мяч в ворота, но у автора голевой передачи Рэшфорда зафиксирован офсайд.
  • Фол, нарушение
    32'
    Лэмпти в чужой штрафной площади толкнул в спину Рэшфорда.
  • Штанга
    31'
    Мопе справа навесил на Уэбстера, который головой пробил в перекладину.
  • Фол, нарушение
    30'
    Уан-Биссака на фланге сбил Марча.
  • Фол, нарушение
    28'
    Магуайр на чужой половине поля подтолкнул в спину Троссара.
  • Фол, нарушение
    27'
    Погба на чужой половине поля сбил Мопе.
  • Угловой
    25'
    Троссар от углового флага навесил к воротам. Де Хеа на выходе кулаком выбил мяч. Отскоком пользуется Мопе, но его удар справа из пределов штрафной площади низом получается левее ворот.
  • 24'
    "Брайтон" контролирует мяч в центре поля. Продвинуться вперёд хозяевам не удаётся.
  • Желтая карточка
    23'
    Фернандеш в центре поля ударил по ногам Мопе и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Опасный момент
    22'
    Троссар слева с семнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 21'
    Уан-Биссака не позволил Троссару слева прострелить к воротам.
  • 20'
    Фернандеш слева навесил к воротам, где Марсьяль не достал мяч головой.
  • 19'
    Марч слева прострелил к воротам. Мяч попал в пятку Линделофу и удачно полетел в руки Де Хеа.
  • Фол, нарушение
    18'
    Альсате в центре поля завалил на поле Погба.
  • 17'
    Лэмпти у своей штрафной площади ошибается с передачей. Гринвуд перехватил мяч, слева вошёл в штрафную площадь и неточно низом пробил в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    16'
    Альсате около центрального круга толкнул в спину Матича.
  • 14'
    Марч после розыгрыша штрафного с Троссаром справа навесил на дальнюю штангу, где партнёры не смогли выиграть борьбу вверху.
  • Фол, нарушение
    13'
    Лемпти справа сместился в центр, где и был сбит Матичем.
  • 12'
    Мопе слева не смог сделать передачу в штрафную площадь на Коннолли. Мяч застрял в ногах соперников.
  • Штанга
    11'
    Троссар слева с восемнадцати метров пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил к Мопе, удар у которого не получился точным.
  • 10'
    Гринвуд справа упёрся в двух соперников и у угла штрафной площади потерял мяч.
  • 9'
    "Брайтон" постепенно перехватил инициативу. Теперь уже ребята в синих футболках подолгу владеют мячом в центре поля.
  • Фол, нарушение
    8'
    Лаллана на чужой половине поля сбил Погба.
  • 7'
    Лемпти справа отправил вперёд Троссара, чей прострел к воротам перехватил Магуайр.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой удар в матче заработали хозяева. После короткого розыгрыша навес Лалланы на ближнюю штангу получился слишком слабым.
  • 4'
    "Манчестер Юнйайтед" в перыве минуты встречи владеет территориальным преимуществом. До ударов в сторону ворот гости свои комбинации не доводят.
  • 3'
    Марсьяль в чужой штрафной площади отобрал мяч у Альсате, но Стивен не растерялся и быстро смог вернуть себе футбольный снаряд.
  • 2'
    "Брайтон" играет в синих футболках и белых трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 3.65 1.77
5.10 3.40 1.87
4.95 3.92 1.80
5.07 3.93 1.67
4.33 3.05 2.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 6.10 1.12 2.75 1.44 2.05 1.75 2.17 1.69 1.60 2.33 1.97 1.89 1.28 3.60 1.20 4.44 1.23 4.20 1.17 4.70 1.06 8.20 1.05 8.80
14.00 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.28 1.77 1.72 2.15 1.47 2.72 1.19 4.95 1.15 5.75 1.07 9.10
8.58 1.06 6.82 1.07 3.48 1.29 2.78 1.45 1.96 1.90 1.53 2.55 1.35 3.17 1.14 4.74 1.11 5.16 1.04 10.16 1.03 11.22
2.47 1.58 2.16 1.75 1.84 2.04 1.62 2.38 1.49 2.73 2.00 1.93 1.75 2.22 1.59 2.53 1.48 2.82 1.18 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.82 1.97 1.23 4.05 1.13 5.80 1.17 5.00
3.45 1.31 2.14 1.72 1.55 2.45 1.16 5.40 1.11 6.60
2.96 1.40 1.99 1.87 1.44 2.81 1.12 5.03 1.08 5.91 1.02 14.42 1.01 15.10
1.55 2.55 1.32 3.53 2.20 1.75 1.73 2.22 1.52 2.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.30 1.89 1.95 1.42 2.75 1.24 4.00
4.55 1.20 3.20 1.36 1.83 1.97 1.39 3.00 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
1.90 1.87
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Брайтон
2.5% (4)
Ничья
8.9% (14)
Манчестер Юнайтед
88.5% (139)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (103)
Меньше
33.55% (52)
Обе команды забьют
Да
72.26% (112)
Нет
27.74% (43)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
46.5% (73)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.4% (21)
0:2 Манчестер Юнайтед
13.4% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.6% (15)
1:1 Ничья
8.3% (13)
0:3 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
1:5 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
1:0 Брайтон
1.3% (2)
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