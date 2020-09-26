Фернандеш в штрафной площади подтолкнул в спину Лэмпти. Пенальти!

Матич у центрального круга ударил локтем в лицо Коннолли и получил жёлтую карточку.

Троссар на фланге сбил Шоу и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАГУАЙР!!! Фернандеш слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, откуда Матич ногой сделал перевод в центр на Магуайра. Гарри с метра сравнивает счёт в матче.

39' Альсате у центрального круга придержал руками Фернандеша.

38' Гринвуд на правом фланге не смог пройти Марча.

37' Лаллана на чужой половине поля сбил Погба.

35' Марч от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Уэбстер немного не дотянулся головой до мяча.

34' "Брайтон" всё чаще применяет коллективный прессинг на чужой половине поля.

33' Гринвуд отправляет мяч в ворота, но у автора голевой передачи Рэшфорда зафиксирован офсайд.

32' Лэмпти в чужой штрафной площади толкнул в спину Рэшфорда.

31' Мопе справа навесил на Уэбстера, который головой пробил в перекладину.

30' Уан-Биссака на фланге сбил Марча.

28' Магуайр на чужой половине поля подтолкнул в спину Троссара.

27' Погба на чужой половине поля сбил Мопе.

25' Троссар от углового флага навесил к воротам. Де Хеа на выходе кулаком выбил мяч. Отскоком пользуется Мопе, но его удар справа из пределов штрафной площади низом получается левее ворот.

24' "Брайтон" контролирует мяч в центре поля. Продвинуться вперёд хозяевам не удаётся.

23' Фернандеш в центре поля ударил по ногам Мопе и получил первую жёлтую карточку в матче.

22' Троссар слева с семнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

21' Уан-Биссака не позволил Троссару слева прострелить к воротам.

20' Фернандеш слева навесил к воротам, где Марсьяль не достал мяч головой.

19' Марч слева прострелил к воротам. Мяч попал в пятку Линделофу и удачно полетел в руки Де Хеа.

18' Альсате в центре поля завалил на поле Погба.

17' Лэмпти у своей штрафной площади ошибается с передачей. Гринвуд перехватил мяч, слева вошёл в штрафную площадь и неточно низом пробил в дальний угол.

16' Альсате около центрального круга толкнул в спину Матича.

14' Марч после розыгрыша штрафного с Троссаром справа навесил на дальнюю штангу, где партнёры не смогли выиграть борьбу вверху.

13' Лемпти справа сместился в центр, где и был сбит Матичем.

12' Мопе слева не смог сделать передачу в штрафную площадь на Коннолли. Мяч застрял в ногах соперников.

11' Троссар слева с восемнадцати метров пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил к Мопе, удар у которого не получился точным.

10' Гринвуд справа упёрся в двух соперников и у угла штрафной площади потерял мяч.

9' "Брайтон" постепенно перехватил инициативу. Теперь уже ребята в синих футболках подолгу владеют мячом в центре поля.

8' Лаллана на чужой половине поля сбил Погба.

7' Лемпти справа отправил вперёд Троссара, чей прострел к воротам перехватил Магуайр.

5' Первый угловой удар в матче заработали хозяева. После короткого розыгрыша навес Лалланы на ближнюю штангу получился слишком слабым.

4' "Манчестер Юнйайтед" в перыве минуты встречи владеет территориальным преимуществом. До ударов в сторону ворот гости свои комбинации не доводят.

3' Марсьяль в чужой штрафной площади отобрал мяч у Альсате, но Стивен не растерялся и быстро смог вернуть себе футбольный снаряд.

2' "Брайтон" играет в синих футболках и белых трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и чёрных трусах.