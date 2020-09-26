Брайтон
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Фалмер
Манчестер Юнайтед
22' Желтая карточкаФернандеш Бруну
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
23
Шоу
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|2 (1)
|0.67
|2.
|Троссар Леандро
|1
|0.33
|3.
|Коннолли Аарон
|1
|0.33
|4.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|0
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|3.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси
Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Манчестер Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.08
|6.10
|1.12
|2.75
|1.44
|—
|—
|2.05
|1.75
|2.17
|1.69
|1.60
|2.33
|1.97
|1.89
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.23
|4.20
|1.17
|4.70
|1.06
|8.20
|1.05
|8.80
|14.00
|1.03
|12.00
|1.04
|4.40
|1.22
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.77
|—
|—
|1.72
|2.15
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.19
|4.95
|1.15
|5.75
|1.07
|9.10
|—
|—
|8.58
|1.06
|6.82
|1.07
|3.48
|1.29
|—
|—
|2.78
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.90
|—
|—
|1.53
|2.55
|—
|—
|1.35
|3.17
|1.14
|4.74
|1.11
|5.16
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|2.47
|1.58
|2.16
|1.75
|1.84
|2.04
|1.62
|2.38
|1.49
|2.73
|2.00
|1.93
|1.75
|2.22
|1.59
|2.53
|1.48
|2.82
|—
|—
|1.18
|5.33
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.14
|1.72
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.16
|5.40
|1.11
|6.60
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.87
|—
|—
|1.44
|2.81
|1.12
|5.03
|1.08
|5.91
|1.02
|14.42
|1.01
|15.10
|1.55
|2.55
|1.32
|3.53
|2.20
|1.75
|1.73
|2.22
|1.52
|2.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
2.5% (4)
Ничья
8.9% (14)
Манчестер Юнайтед
88.5% (139)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (103)
Меньше
33.55% (52)
Обе команды забьют
Да
72.26% (112)
Нет
27.74% (43)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
46.5% (73)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.4% (21)
0:2 Манчестер Юнайтед
13.4% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.6% (15)
1:1 Ничья
8.3% (13)
0:3 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
1:5 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
1:0 Брайтон
1.3% (2)
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