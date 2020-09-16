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Брайтон
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 2 (1) 1
2. Троссар Леандро 1 0.5
3. Коннолли Аарон 1 0.5
4. Лемпти Тарик 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Бек Донни 1 1

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 0 1
2. Лемпти Тарик 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 1 0
2. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси
Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Манчестер Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
13. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Брайтон 1.8% (1)
    X 12.5% (7)
    Манчестер Юнайтед 85.7% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.00
    3.82
    1.83
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    1.8% (1)
    Ничья
    12.5% (7)
    Манчестер Юнайтед
    85.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (35)
    Меньше
    36.36% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (40)
    Нет
    27.27% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    53.6% (30)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.9% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
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    Где смотреть матч Брайтон - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.90 3.60 1.78
    4.70 3.55 1.79
    5.00 3.82 1.83
    5.07 3.93 1.67
    4.85 3.68 1.81

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.80 1.25 2.95 1.39 2.17 1.69 2.01 1.83 1.80 2.06 1.58 2.45 1.38 3.00 1.17 4.90 1.13 5.50 1.03 9.80
    11.75 1.04 10.25 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.07 1.92 1.57 2.44 1.39 3.05 1.17 5.15 1.14 5.95 1.04 11.25
    8.58 1.06 6.82 1.07 3.48 1.29 2.78 1.45 1.96 1.90 1.53 2.55 1.35 3.17 1.14 4.74 1.11 5.16 1.04 10.16 1.03 11.22
    3.97 1.29 3.04 1.43 2.37 1.66 2.03 1.88 1.79 2.14 1.56 2.60 1.37 3.36 1.12 7.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.97 1.89 1.44 2.85 1.14 5.80
    3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.40 1.11 6.60
    2.96 1.40 1.99 1.87 1.44 2.81 1.12 5.03 1.08 5.91 1.02 14.42 1.01 15.10
    3.13 1.40 2.57 1.55 2.02 1.88 1.62 2.40 1.45 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.07
    1.90 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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