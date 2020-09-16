Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|2 (1)
|1
|2.
|Троссар Леандро
|1
|0.5
|3.
|Коннолли Аарон
|1
|0.5
|4.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Бек Донни
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|0
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|2.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси
Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Манчестер Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
1.8% (1)
Ничья
12.5% (7)
Манчестер Юнайтед
85.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (35)
Меньше
36.36% (20)
Обе команды забьют
Да
72.73% (40)
Нет
27.27% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
53.6% (30)
0:2 Манчестер Юнайтед
14.3% (8)
1:1 Ничья
10.7% (6)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.9% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.6% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|3.80
|1.25
|2.95
|1.39
|2.17
|1.69
|2.01
|1.83
|1.80
|2.06
|1.58
|2.45
|1.38
|3.00
|1.17
|4.90
|1.13
|5.50
|1.03
|9.80
|—
|—
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|3.84
|1.27
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.07
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.44
|1.39
|3.05
|1.17
|5.15
|1.14
|5.95
|1.04
|11.25
|—
|—
|8.58
|1.06
|6.82
|1.07
|3.48
|1.29
|2.78
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.90
|—
|—
|1.53
|2.55
|1.35
|3.17
|1.14
|4.74
|1.11
|5.16
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.97
|1.29
|3.04
|1.43
|2.37
|1.66
|2.03
|1.88
|1.79
|2.14
|1.56
|2.60
|1.37
|3.36
|—
|—
|1.12
|7.21
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.44
|2.85
|1.14
|5.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.16
|5.40
|1.11
|6.60
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.87
|—
|—
|1.44
|2.81
|1.12
|5.03
|1.08
|5.91
|1.02
|14.42
|1.01
|15.10
|3.13
|1.40
|2.57
|1.55
|2.02
|1.88
|1.62
|2.40
|1.45
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—