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  3. Австрия
Санкт-Пёльтен
1:2
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
1:0
6' Гол
Dor Hugy
1:1
15' Гол
Фунтас Таксиархис
1:2
17' Пенальти
Кара Эркан
28' Желтая карточка
Ahmet Muhamedbegovic
38' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
61' Желтая карточка
Шульц Кофи
66' Желтая карточка
Стойкович Филип
85' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
90' Желтая карточка
Robert Ljubicic
90'+5
1
Christoph
Riegler
14
Блауэнштайнер
Микаэль
5
Маранда
Мануэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
21
Шульц
Кофи
20
Daniel
Schuetz
6
Peter
Pokorny
39
Robert
Ljubicic
12
Marcel
Tanzmayr
9
Шмидт
Александер
19
Dor
Hugy
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
9
Фунтас
Таксиархис
36
Аразе
Кельвин
29
Кара
Эркан
Санкт-Пёльтен
4-3-3
Рапид Вена
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dor Hugy 2 0.67
2. Шмидт Александер 2 0.67
3. Marcel Tanzmayr 1 0.33
4. Luan IX 1 0.33
5. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
6. Robert Ljubicic 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 3 1
2. Кара Эркан 1 (1) 0.33
3. Мург Томас 1 0.33
4. Китагава Коя 1 0.33
5. Демир Юсуф 1 0.33
6. Любичич Деян 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Peter Pokorny 2 0
2. Луксбахер Даниэль 1 0
3. Daniel Schuetz 1 0
4. Шульц Кофи 1 0
5. Шмидт Александер 1 0
6. Ahmet Muhamedbegovic 1 0
7. Robert Ljubicic 1 0
8. Michael Steinwender 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 2 0
2. Фунтас Таксиархис 1 0
3. Мург Томас 1 0
4. Хофманн Максимилиан 1 0
5. Ульманн Максимилиан 1 0
6. Китагава Коя 1 0
7. Аразе Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0
 Рапид Вена 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен
Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК
Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Санкт-Пёльтен 3 1 1 1 6 - 2 4
5. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Вольфсбергер 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Аустрия Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рид 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Хартберг 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Альтах 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 9 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
32.00 6.25 1.13
3.88 4.00 1.85
4.07 3.78 1.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.00 1.02 4.70 1.17 3.85 1.27 2.40 1.57 2.14 1.71 1.89 1.91 1.70 2.15 1.85 1.90 1.28 3.45 1.13 5.40 1.08 6.80 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00
15.75 1.02 14.50 1.02 5.10 1.17 4.05 1.25 2.51 1.59 1.93 1.89 1.59 2.39 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20
10.16 1.04 9.29 1.05 4.41 1.20 3.59 1.28 2.28 1.61 1.81 1.97 1.52 2.49 1.27 3.67 1.20 4.41 1.08 7.46 1.07 7.97 1.02 13.69 1.02 14.10 1.00 24.41 1.00 24.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.30 1.55 1.59 2.39 1.21 4.10 1.55 2.35 1.05 8.50
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
3.32 1.30 2.27 1.59 1.56 2.33 1.21 4.11 1.14 5.19 1.03 10.09 1.02 11.34 1.00 24.27 1.00 24.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.98 1.84 1.42 2.70 1.29 3.45
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.37
1.62 2.26
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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