Санкт-Пёльтен
1:2
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Рапид Вена
1:0
6' ГолDor Hugy
1:1
15' ГолФунтас Таксиархис
1:2
17' ПенальтиКара Эркан
28' Желтая карточкаAhmet Muhamedbegovic
38' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
61' Желтая карточкаШульц Кофи
66' Желтая карточкаСтойкович Филип
85' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
90' Желтая карточкаRobert Ljubicic
21
Шульц
Кофи
19
Dor
Hugy
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Dor HugyНападающий
- Запасные игроки
-
13 Armin GremslВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
6'
15'
17'
1:2
61'
66'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dor Hugy
|2
|0.67
|2.
|Шмидт Александер
|2
|0.67
|3.
|Marcel Tanzmayr
|1
|0.33
|4.
|Luan IX
|1
|0.33
|5.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|6.
|Robert Ljubicic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|3
|1
|2.
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.33
|3.
|Мург Томас
|1
|0.33
|4.
|Китагава Коя
|1
|0.33
|5.
|Демир Юсуф
|1
|0.33
|6.
|Любичич Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Peter Pokorny
|2
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|1
|0
|3.
|Daniel Schuetz
|1
|0
|4.
|Шульц Кофи
|1
|0
|5.
|Шмидт Александер
|1
|0
|6.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0
|7.
|Robert Ljubicic
|1
|0
|8.
|Michael Steinwender
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|2
|0
|2.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|3.
|Мург Томас
|1
|0
|4.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|5.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|6.
|Китагава Коя
|1
|0
|7.
|Аразе Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|Рапид Вена
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен
Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК
Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Санкт-Пёльтен
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|5.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Вольфсбергер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Аустрия Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рид
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|9.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Альтах
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.70
|1.17
|3.85
|1.27
|2.40
|1.57
|2.14
|1.71
|1.89
|1.91
|1.70
|2.15
|1.85
|1.90
|1.28
|3.45
|1.13
|5.40
|1.08
|6.80
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|15.75
|1.02
|14.50
|1.02
|5.10
|1.17
|4.05
|1.25
|2.51
|1.59
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.59
|2.39
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.41
|1.20
|3.59
|1.28
|2.28
|1.61
|—
|—
|1.81
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.49
|1.27
|3.67
|1.20
|4.41
|1.08
|7.46
|1.07
|7.97
|1.02
|13.69
|1.02
|14.10
|1.00
|24.41
|1.00
|24.77