Альтах
0:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Сваровски Тироль
0:1
6' ГолДедич Златко
0:2
64' ГолДедич Златко
13
Tino
Casali
19
Карич
Эмир
25
Обаси
Чинеду
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
- Основной состав
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Нападающий
-
23 Aljaz Casar
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Zan RogeljПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
6'
0:1
64'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Nussbaumer
|1
|0.33
|2.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.33
|3.
|Майлингер Марко
|0
|0
|4.
|Anderson Oliveira6
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|1
|2.
|Баден Николай
|1
|0.33
|3.
|Шнегг Давид
|1
|0.33
|4.
|Йебоа Келвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|2
|0
|2.
|Manfred Fischer
|2
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|2.
|Хагер Штефан
|1
|0
|3.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|4.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|5.
|Ридер Флориан
|1
|0
|6.
|Челич Неманя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Сваровски Тироль
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: + = -Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах
Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин
Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Альтах: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Санкт-Пёльтен
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|5.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Вольфсбергер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Аустрия Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рид
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|9.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Альтах
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.70
|1.03
|3.50
|1.27
|3.10
|1.33
|—
|—
|1.90
|1.85
|1.86
|1.94
|1.67
|2.26
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.02
|11.00
|1.04
|8.90
|1.01
|12.60
|—
|—
|1.03
|10.00
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.17
|5.20
|1.06
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|4.05
|1.23
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.74
|—
|—
|1.21
|4.28
|1.17
|4.87
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.51
|1.01
|15.90
|—
|—
|—
|—
|6.55
|1.13
|—
|—
|2.86
|1.45
|1.66
|2.30
|1.40
|3.07
|1.14
|6.06
|1.62
|2.39
|1.45
|2.88
|1.78
|2.11
|1.55
|2.55
|1.19
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.15
|4.80
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|1.13
|6.00
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.67
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.17
|4.64
|—
|—
|1.12
|5.65
|1.02
|11.63
|1.02
|12.29
|3.36
|1.35
|2.77
|1.47
|2.18
|1.74
|1.71
|2.21
|1.28
|3.82
|1.15
|5.89
|1.42
|2.97
|1.29
|3.78
|—
|—
|—
|—
|—
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