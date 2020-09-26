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  3. Австрия
Альтах
0:2
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
0:1
6' Гол
Дедич Златко
0:2
64' Гол
Дедич Златко
90'+7
13
Tino
Casali
34
Турнвальд
Мануэль
28
Anderson
Oliveira6
2
Berkay
Tolga
Dabanli
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
30
Manfred
Fischer
20
Johannes
Tartarotti
18
Цвишенбруггер
Ян
25
Обаси
Чинеду
26
Daniel
Nussbaumer
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Raffael
Behounek
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
9
Баден
Николай
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
Альтах
4-3-3
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Nussbaumer 1 0.33
2. Johannes Tartarotti 1 0.33
3. Майлингер Марко 0 0
4. Anderson Oliveira6 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 1
2. Баден Николай 1 0.33
3. Шнегг Давид 1 0.33
4. Йебоа Келвин 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 2 0
2. Manfred Fischer 2 0
3. Нетцер Филипп 1 0
4. Цвишенбруггер Ян 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Освальд Фердинанд 2 0
2. Хагер Штефан 1 0
3. Гугганиг Давид 1 0
4. Бучачер Флориан 1 0
5. Ридер Флориан 1 0
6. Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 0 0 100% (2) 0 0 0
 Сваровски Тироль 60% (3) 20% (1) 0 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: + = -
Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах
Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин
Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Альтах: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Сваровски Тироль 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:4 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига
Альтах 1:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 2:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 3:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 4:0 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 3:1 Альтах Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:4 Альтах Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Санкт-Пёльтен 3 1 1 1 6 - 2 4
5. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Вольфсбергер 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Аустрия Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рид 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Хартберг 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Альтах 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 9 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дедич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
68.00 18.00 1.01
1.88 3.90 3.88
1.89 3.76 3.93
4.89 3.60 1.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.70 1.03 3.50 1.27 3.10 1.33 1.90 1.85 1.86 1.94 1.67 2.26 1.13 5.40 1.19 4.40 1.02 11.00 1.04 8.90 1.01 12.60 1.03 10.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.18 1.76 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.50
9.29 1.05 8.58 1.06 4.05 1.23 3.19 1.34 2.12 1.70 1.67 2.17 1.44 2.74 1.21 4.28 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.51 1.01 15.90
6.55 1.13 2.86 1.45 1.66 2.30 1.40 3.07 1.14 6.06 1.62 2.39 1.45 2.88 1.78 2.11 1.55 2.55 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.12 1.72 1.55 2.35 1.15 4.80 1.05 8.50 1.03 10.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.09 1.34 2.12 1.67 1.50 2.48 1.17 4.64 1.12 5.65 1.02 11.63 1.02 12.29
3.36 1.35 2.77 1.47 2.18 1.74 1.71 2.21 1.28 3.82 1.15 5.89 1.42 2.97 1.29 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.84 1.90 1.37 2.95
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
1.69 2.14
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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