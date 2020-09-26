Краковия
1:2
Второй тайм: 71'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ракув
0:1
11' ГолПетрашек Томаш
0:2
15' ГолТиянич Давид
1:2
21' ГолПищек Филип
37' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
57' Желтая карточкаКун Патрик
59' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
67' Желтая карточкаХанка Серджу
88
Родин
Матай
14
Фиолич
Иван
21
Хавьер
Тиаго
26
Пищек
Филип
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
11'
0:1
15'
0:2
21'
1:2
57'
59'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.2
|2.
|Ханка Серджу
|1
|0.2
|3.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.2
|4.
|Шимонович Давид
|1
|0.2
|5.
|Ривалдиньо
|1
|0.2
|6.
|Пищек Филип
|1
|0.2
|7.
|Яблонски Давид
|1
|0.2
|8.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|9.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.8
|2.
|Цебуля Марчин
|2
|0.4
|3.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.4
|4.
|Тиянич Давид
|2
|0.4
|5.
|Кун Патрик
|1
|0.2
|6.
|Петрашек Томаш
|1
|0.2
|7.
|Тудор Фран
|0
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0
|3.
|Фиолич Иван
|1
|0
|4.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|5.
|Ханка Серджу
|1
|0
|6.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|7.
|Маркес Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Кун Патрик
|2
|0
|3.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|4.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|5.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|6.
|Тудор Фран
|1
|0
|7.
|Сапала Игор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Ракув
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|40% (4)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия
Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония
Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув
Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув
Последние игры между собой
Краковия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|2:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ягеллония
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заглембе Любин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Краковия
|1:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|13.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.00
|1.01
|8.40
|1.05
|3.55
|1.29
|2.80
|1.41
|2.17
|1.69
|8.20
|1.05
|1.70
|2.15
|1.50
|2.50
|3.25
|1.31
|1.13
|5.20
|1.50
|2.48
|1.03
|11.00
|1.12
|5.55
|1.01
|12.60
|1.02
|11.00
|10.00
|1.01
|9.00
|1.04
|3.70
|1.26
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.36
|3.04
|1.15
|4.95
|1.10
|5.55
|1.01
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.79
|1.07
|6.54
|1.09
|3.36
|1.32
|2.64
|1.49
|—
|—
|1.89
|1.94
|—
|—
|1.49
|2.64
|1.33
|3.30
|1.14
|5.20
|1.11
|5.86
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—