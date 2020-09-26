  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Краковия
2:2
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
0:1
11' Гол
Петрашек Томаш
0:2
15' Гол
Тиянич Давид
1:2
21' Гол
Пищек Филип
36' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
57' Желтая карточка
Кун Патрик
59' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
66' Желтая карточка
Ханка Серджу
2:2
90' Гол
Фиолич Иван
90'+10
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
4
Ханка
Серджу
8
Димун
Милан
14
Фиолич
Иван
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
21
Хавьер
Тиаго
26
Пищек
Филип
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
Краковия
4-1-4-1
Ракув
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.2
2. Ханка Серджу 1 0.2
3. Фиолич Иван 1 0.2
4. Вестеницки Томаш 1 0.2
5. Шимонович Давид 1 0.2
6. Ривалдиньо 1 0.2
7. Пищек Филип 1 0.2
8. Яблонски Давид 1 0.2
9. Вдовяк Матеуш 0 0
10. Лосаж Флорьян 0 0
11. Родин Матай 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 4 (1) 0.8
2. Цебуля Марчин 2 0.4
3. Шварц Петр 2 (2) 0.4
4. Тиянич Давид 2 0.4
5. Кун Патрик 1 0.2
6. Петрашек Томаш 1 0.2
7. Тудор Фран 0 0
8. Бартл Даниэл 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
2. Альварес Маркос 1 0
3. Фиолич Иван 1 0
4. Вестеницки Томаш 1 0
5. Ханка Серджу 1 0
6. Лосаж Флорьян 1 0
7. Маркес Иван 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Кун Патрик 2 0
3. Гутковский Владислав 2 0
4. Цебуля Марчин 1 0
5. Петрашек Томаш 1 0
6. Тудор Фран 1 0
7. Сапала Игор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Ракув 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 33.33% (4) 0 8.33% (1)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия
Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония
Ракув Последние 20 матчей: + = -
Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув
Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув

Последние игры между собой

Краковия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Краковия 3:0 Ракув Экстракласса Краковия 0:0 Ракув Кубок Ракув 1:3 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Ракув 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Лехия Гданьск 3:0 5 3 0 2 9 - 8 9
4. Ягеллония 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Заглембе Любин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краковия 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Висла Плоцк 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
13. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
15. Подбескидзе 0:3 5 0 2 3 7 - 15 2
16. Пяст 4 0 1 3 0 - 4 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 7.80 1.08
23.00 4.80 1.20
3.02 3.60 2.27
3.14 3.39 2.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 8.40 1.05 3.55 1.29 2.80 1.41 2.17 1.69 8.20 1.05 1.70 2.15 1.50 2.50 1.87 1.87 1.13 5.20 1.13 5.40 1.03 11.00 1.12 5.55 1.01 12.60 1.02 11.00
10.00 1.01 9.00 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.01 9.80
7.79 1.07 6.54 1.09 3.36 1.32 2.64 1.49 1.89 1.94 1.49 2.64 1.33 3.30 1.14 5.20 1.11 5.86 1.04 10.70 1.03 11.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
1.95 1.85 1.41 2.75 1.12 5.50 2.11 1.68 1.40 2.80 1.03 10.00
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68
2.88 1.42 1.94 1.89 1.43 2.84 1.13 5.40 1.09 6.51 1.02 15.25 1.01 15.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.40 1.69 2.10 1.31 3.45
2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
1.79 2.01
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Краковия 2:2 Ракув онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный