Краковия
2:2
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ракув
0:1
11' ГолПетрашек Томаш
0:2
15' ГолТиянич Давид
1:2
21' ГолПищек Филип
36' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
57' Желтая карточкаКун Патрик
59' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
66' Желтая карточкаХанка Серджу
2:2
90' ГолФиолич Иван
88
Родин
Матай
14
Фиолич
Иван
21
Хавьер
Тиаго
26
Пищек
Филип
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
11'
0:1
15'
0:2
21'
1:2
57'
59'
66'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.2
|2.
|Ханка Серджу
|1
|0.2
|3.
|Фиолич Иван
|1
|0.2
|4.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.2
|5.
|Шимонович Давид
|1
|0.2
|6.
|Ривалдиньо
|1
|0.2
|7.
|Пищек Филип
|1
|0.2
|8.
|Яблонски Давид
|1
|0.2
|9.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|10.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|11.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.8
|2.
|Цебуля Марчин
|2
|0.4
|3.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.4
|4.
|Тиянич Давид
|2
|0.4
|5.
|Кун Патрик
|1
|0.2
|6.
|Петрашек Томаш
|1
|0.2
|7.
|Тудор Фран
|0
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0
|3.
|Фиолич Иван
|1
|0
|4.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|5.
|Ханка Серджу
|1
|0
|6.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|7.
|Маркес Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Кун Патрик
|2
|0
|3.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|4.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|5.
|Петрашек Томаш
|1
|0
|6.
|Тудор Фран
|1
|0
|7.
|Сапала Игор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Ракув
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|33.33% (4)
|0
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия
Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония
Ракув Последние 20 матчей: + = -Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув
Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув
Последние игры между собой
Краковия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|3:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заглембе Любин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|13.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Подбескидзе
|0:3
|5
|0
|2
|3
|7 - 15
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.00
|1.01
|8.40
|1.05
|3.55
|1.29
|2.80
|1.41
|2.17
|1.69
|8.20
|1.05
|1.70
|2.15
|1.50
|2.50
|1.87
|1.87
|1.13
|5.20
|1.13
|5.40
|1.03
|11.00
|1.12
|5.55
|1.01
|12.60
|1.02
|11.00
|10.00
|1.01
|9.00
|1.04
|3.70
|1.26
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.36
|3.04
|1.15
|4.95
|1.10
|5.55
|1.01
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.79
|1.07
|6.54
|1.09
|3.36
|1.32
|2.64
|1.49
|—
|—
|1.89
|1.94
|—
|—
|1.49
|2.64
|1.33
|3.30
|1.14
|5.20
|1.11
|5.86
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—