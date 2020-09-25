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Висла Плоцк
0:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Варта Познань
0'
0:1
29' Гол
Aleks Lawniczak
32' Желтая карточка
Михальски Дамян
0:2
48' Гол
Bartosz Kieliba
63' Желтая карточка
Michal Jakobowski
67' Желтая карточка
Aleks Lawniczak
78'
1
Каминьски
Кжиштоф
2
Михальски
Дамян
94
Лагатор
Душан
18
Урига
Алан
33
Збозень
Дамьян
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
24
Гарсия
Анхель
9
Коцыля
Давид
14
Швох
Матеуш
8
Тушински
Патрик
1
Adrian
Lis
I
2
Гжесик
Ян
5
Bartosz
Kieliba
16
Aleks
Lawniczak
13
Jakub
Kuzdra
6
Тралка
Лукаш
21
Mateusz
Kupczak
19
Рыбицкий
Мариуш
22
Robert
Janicki
11
Michal
Jakobowski
9
Mateusz
Kuzimski
Висла Плоцк
3-4-2-1
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.4
2. Тушински Патрик 1 (1) 0.2
3. Урига Алан 1 0.2
4. Расак Дамиан 1 0.2
5. Михальски Дамян 1 0.2
6. Збозень Дамьян 0 0
7. Павляк Александр 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bartosz Kieliba 1 0.2
2. Aleks Lawniczak 1 0.2
3. Тралка Лукаш 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 2 0
2. Урига Алан 2 0
3. Михальски Дамян 2 0
4. Жезничак Якуб 1 0
5. Лесняк Филип 1 0
6. Гарсия Анхель 1 0
7. Расак Дамиан 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Michal Jakobowski 2 1
2. Тралка Лукаш 2 0
3. Mateusz Kuzimski 2 0
4. Aleks Lawniczak 2 0
5. Jakub Kielb 1 0
6. Jakub Kuzdra 1 0
7. Mateusz Czyzycki 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Варта Познань 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец
Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
Варта Познань Последние 20 матчей: + = -
Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск
Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Одра Ополе 2:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Олимпия Грудзёнз ГКС Ястшембе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 2:0 Варта Познань

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Варта Познань: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Висла Плоцк 3:3 Варта Познань Первая лига Варта Познань 1:2 Висла Плоцк First League Варта Познань 2:0 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:1 Варта Познань First League
Висла Плоцк 0:1 Варта Познань Второй дивизион Варта Познань 3:2 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 3:1 Варта Познань Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Ракув 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Ягеллония 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Заглембе Любин 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Лехия Гданьск 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Краковия 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Висла Плоцк 0:2 5 1 2 2 6 - 6 5
12. Варта Познань 2:0 5 1 1 3 2 - 3 4
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Висла Краков 4 0 2 2 4 - 9 2
15. Подбескидзе 4 0 2 2 7 - 12 2
16. Пяст 4 0 1 3 0 - 4 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Михальски Дамян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Aleks Lawniczak бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Варта Познань
6.00
3.44
4.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.00 3.15 1.70
50.00 14.00 1.02
1.95 3.44 3.92
1.96 3.35 4.08
39.65 11.60 1.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.20 1.10 6.20 1.10 3.60 1.25 2.14 1.71 1.81 2.00 1.85 1.90 1.29 3.40 1.35 3.05 1.07 7.50 1.04 9.00 1.01 15.00
7.40 1.05 6.25 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20 1.00 11.00
7.75 1.08 6.85 1.10 3.24 1.34 2.49 1.53 1.80 2.00 1.43 2.81 1.30 3.50 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 12.41 1.03 12.95
5.49 1.16 3.87 1.28 2.51 1.56 3.97 1.27 3.29 1.36 2.60 1.53 1.92 1.96 2.64 1.51 2.18 1.74 1.70 2.23 1.46 2.83 1.33 3.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.95 1.80 1.69 2.17 1.30 3.30 1.08 7.10
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30
2.77 1.44 1.84 1.95 1.40 2.94 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.36 1.01 17.06
1.65 2.32 1.39 3.12 1.13 6.32 1.40 3.10 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.17 1.65 1.50 2.48 1.16 4.70
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
1.91 1.88
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.21
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