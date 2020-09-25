Висла Плоцк
1:3
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Варта Познань
0:1
29' ГолAleks Lawniczak
32' Желтая карточкаМихальски Дамян
0:2
49' ГолBartosz Kieliba
63' Желтая карточкаMichal Jakobowski
68' Желтая карточкаAleks Lawniczak
1:2
80' Гол в свои воротаAleks Lawniczak
1:3
86' ГолТралка Лукаш
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
13
Jakub
Kuzdra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Jakub KuzdraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Filip Malek
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
29'
0:1
32'
49'
0:2
68'
80'
1:2
86'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.4
|2.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.2
|3.
|Урига Алан
|1
|0.2
|4.
|Расак Дамиан
|1
|0.2
|5.
|Михальски Дамян
|1
|0.2
|6.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|7.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|0.2
|2.
|Bartosz Kieliba
|1
|0.2
|3.
|Aleks Lawniczak
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|2
|0
|2.
|Урига Алан
|2
|0
|3.
|Михальски Дамян
|2
|0
|4.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|5.
|Лесняк Филип
|1
|0
|6.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|7.
|Расак Дамиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Michal Jakobowski
|2
|1
|2.
|Тралка Лукаш
|2
|0
|3.
|Mateusz Kuzimski
|2
|0
|4.
|Aleks Lawniczak
|2
|0
|5.
|Jakub Kielb
|1
|0
|6.
|Jakub Kuzdra
|1
|0
|7.
|Mateusz Czyzycki
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Варта Познань
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец
Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
Варта Познань Последние 20 матчей: + = -Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск
Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Одра Ополе 2:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Олимпия Грудзёнз ГКС Ястшембе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 2:0 Варта Познань
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Варта Познань: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Ягеллония
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заглембе Любин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Краковия
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|13.
|Висла Краков
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Подбескидзе
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.20
|1.10
|6.20
|1.10
|—
|—
|3.60
|1.25
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.81
|2.00
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.29
|3.40
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.07
|7.50
|1.04
|9.00
|1.01
|15.00
|—
|—
|7.40
|1.05
|6.25
|1.09
|—
|—
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|1.21
|4.20
|1.06
|7.70
|1.04
|8.20
|1.00
|11.00
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.85
|1.10
|—
|—
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.49
|1.53
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.43
|2.81
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|12.41
|1.03
|12.95
|5.49
|1.16
|3.87
|1.28
|2.51
|1.56
|3.97
|1.27
|3.29
|1.36
|2.60
|1.53
|1.92
|1.96
|2.64
|1.51
|2.18
|1.74
|1.70
|2.23
|1.46
|2.83
|1.33
|3.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.08
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.84
|1.95
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.36
|1.01
|17.06
|1.65
|2.32
|1.39
|3.12
|1.13
|6.32
|1.40
|3.10
|1.35
|3.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—