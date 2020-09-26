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  3. Польша
Лехия Гданьск
3:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Подбескидзе
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Aleksander Komor
20' Желтая карточка
Маковский Томаш
2:0
30' Гол
Пайшау Флавиу
33' Желтая карточка
Marko Roginic
3:0
42' Гол
Пайшау Флавиу
61' Желтая карточка
Билиньски Камил
63' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
81' Желтая карточка
Модельски Филип
90'+1
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
36
Маковский
Томаш
8
Хайдари
Омран
7
Гаёс
Мацей
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
1
Полачек
Мартин
2
Модельски
Филип
3
Aleksander
Komor
4
Рундич
Милан
22
Kacper
Gach
15
Jakub
Bieronski
21
Кочиш
Гергё
95
Marko
Roginic
6
Новак
Томаш
8
Karol
Danielak
9
Билиньски
Камил
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Подбескидзе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 4 (1) 0.8
2. Налепа Михал 1 0.2
3. Хайдари Омран 1 0.2
4. Зволински Лукаш 1 0.2
5. Конрадо 1 0.2
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 3 0.6
2. Новак Томаш 1 0.2
3. Michal Rzuchowski 1 0.2
4. Karol Danielak 1 0.2
5. Aleksander Komor 1 0.2
6. Lukasz Sierpina 0 0
7. Bartosz Jaroch 0 0
8. Уббинк Корнелис 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 2 1
2. Кубицки Ярослав 2 0
3. Сопочко Матеуш 2 0
4. Маковский Томаш 2 0
5. Куцяк Душан 1 0
6. Конрадо 1 0
7. Сайеф Кеннет 1 0
8. Фила Карол 1 0
9. Калузиньски Якуб 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 3 0
2. Модельски Филип 1 0
3. Michal Rzuchowski 1 0
4. Рундич Милан 1 0
5. Rafal Figiel 1 0
6. Bartosz Jaroch 1 0
7. Башлай Дмитрий 1 0
8. Уббинк Корнелис 1 0
9. Marko Roginic 1 0
10. Szymon Mroczko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Подбескидзе 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск
Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск
Подбескидзе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Лехия Гданьск 5:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Подбескидзе 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Подбескидзе Экстракласса
Подбескидзе 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Подбескидзе Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Подбескидзе Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Ракув 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Лехия Гданьск 3:0 5 3 0 2 9 - 8 9
4. Ягеллония 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Заглембе Любин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краковия 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Висла Плоцк 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
13. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
15. Подбескидзе 0:3 5 0 2 3 7 - 15 2
16. Пяст 4 0 1 3 0 - 4 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Marko Roginic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Маковский Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Aleksander Komor уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Подбескидзе
1.71
4.50
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.35 4.50 8.50
1.65 4.25 4.80
1.71 3.88 4.71
1.07 13.46 38.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 11.50 1.02 7.50 1.07 3.65 1.25 2.10 1.73 2.62 1.45 2.12 1.75 1.83 1.98 1.13 5.40 1.27 3.50 1.25 3.75 1.08 7.00 1.25 3.75 1.05 8.50
12.75 1.00 12.00 1.01 4.70 1.18 3.85 1.26 2.41 1.63 1.85 1.95 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 7.00 1.05 7.60
10.70 1.04 9.74 1.05 4.51 1.20 3.65 1.28 2.30 1.61 1.81 1.99 1.52 2.52 1.27 3.74 1.21 4.38 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 14.31 1.02 14.74
4.46 1.22 3.35 1.35 2.46 1.58 6.44 1.13 1.83 2.05 1.59 2.45 3.02 1.41 1.93 1.94 1.60 2.42 1.28 3.86 2.05 1.83 1.16 5.70 1.51 2.65 1.41 3.04 1.19 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 2.28 1.63 1.76 2.00 1.19 4.40 1.11 5.80
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20
3.36 1.32 2.30 1.61 1.57 2.39 1.21 4.38 1.15 5.39 1.03 11.89 1.03 12.67
2.88 1.45 2.36 1.63 1.84 2.04 1.52 2.62 1.38 3.19 1.37 3.29 1.46 2.82 1.26 4.03
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
1.67 2.19
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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