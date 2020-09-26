Лехия Гданьск
4:0
Конец матча
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Подбескидзе
1:0
13' Гол в свои воротаAleksander Komor
20' Желтая карточкаМаковский Томаш
2:0
30' ГолПайшау Флавиу
33' Желтая карточкаMarko Roginic
3:0
42' ГолПайшау Флавиу
61' Желтая карточкаБилиньски Камил
62' Желтая карточкаКубицки Ярослав
81' Желтая карточкаМодельски Филип
4:0
90' ГолЗволински Лукаш
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
Ход матча
13'
1:0
20'
30'
2:0
33'
42'
3:0
61'
62'
79'
81'
90'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|4 (1)
|0.8
|2.
|Зволински Лукаш
|2
|0.4
|3.
|Налепа Михал
|1
|0.2
|4.
|Хайдари Омран
|1
|0.2
|5.
|Конрадо
|1
|0.2
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0.6
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.2
|3.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.2
|4.
|Karol Danielak
|1
|0.2
|5.
|Aleksander Komor
|1
|0.2
|6.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|7.
|Bartosz Jaroch
|0
|0
|8.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|2
|1
|2.
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|3.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|4.
|Маковский Томаш
|2
|0
|5.
|Куцяк Душан
|1
|0
|6.
|Конрадо
|1
|0
|7.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|8.
|Фила Карол
|1
|0
|9.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0
|2.
|Модельски Филип
|1
|0
|3.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|4.
|Рундич Милан
|1
|0
|5.
|Rafal Figiel
|1
|0
|6.
|Bartosz Jaroch
|1
|0
|7.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|8.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|9.
|Marko Roginic
|1
|0
|10.
|Szymon Mroczko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Подбескидзе
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск
Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Подбескидзе 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Подбескидзе Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Подбескидзе Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Заглембе Любин
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Ягеллония
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|13.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Подбескидзе
|5
|0
|2
|3
|7 - 16
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|11.50
|1.02
|7.50
|1.07
|3.65
|1.25
|2.10
|1.73
|2.62
|1.45
|2.12
|1.75
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.27
|3.50
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.05
|8.50
|12.75
|1.00
|12.00
|1.01
|4.70
|1.18
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.53
|2.44
|—
|—
|1.26
|3.54
|—
|—
|1.18
|4.15
|—
|—
|1.06
|7.00
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.51
|1.20
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.30
|1.61
|—
|—
|1.81
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.27
|3.74
|—
|—
|1.21
|4.38
|—
|—
|1.08
|7.75
|1.07
|8.30
|1.02
|14.31
|1.02
|14.74
|—
|—
|—
|—
|4.46
|1.22
|3.35
|1.35
|2.46
|1.58
|6.44
|1.13
|1.83
|2.05
|1.59
|2.45
|3.02
|1.41
|1.93
|1.94
|1.60
|2.42
|1.28
|3.86
|2.05
|1.83
|1.16
|5.70
|1.51
|2.65
|1.41
|3.04
|1.19
|4.96
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.30
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.21
|4.38
|1.15
|5.39
|—
|—
|1.03
|11.89
|1.03
|12.67
|2.88
|1.45
|2.36
|1.63
|1.84
|2.04
|1.52
|2.62
|1.38
|3.19
|1.37
|3.29
|—
|—
|1.46
|2.82
|1.26
|4.03
|—
|—
|—
|—