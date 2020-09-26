Ягеллония
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Городской стадион Белостока
Заглембе Любин
0:1
10' ГолШимич Лоренцо
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
17
Шиш
Патрик
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
13 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
74 Kamil Kruk
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
10'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.6
|2.
|Пульич Яков
|2
|0.4
|3.
|Макушевски Мацей
|1
|0.2
|4.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|5.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|2
|0.4
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.2
|3.
|Гулдан Любомир
|1
|0.2
|4.
|Балич Саша
|1
|0.2
|5.
|Сирк Рок
|1
|0.2
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|7.
|Живец Саша
|0
|0
|8.
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|2.
|Камара Хуан
|1
|0
|3.
|Цэру Богдан
|1
|0
|4.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|5.
|Бида Бартош
|1
|0
|6.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|2
|0
|2.
|Сирк Рок
|2
|0
|3.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|4.
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|5.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|6.
|Йончи Доминик
|1
|0
|7.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|50% (3)
|0
|50% (3)
|0
|0
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|40% (2)
|60% (3)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань
Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Заглембе Любин: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Заглембе Любин
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Ягеллония
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|13.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Подбескидзе
|5
|0
|2
|3
|7 - 16
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|10.50
|1.03
|7.00
|1.08
|3.40
|1.29
|2.17
|1.70
|2.42
|1.52
|1.97
|1.83
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.27
|3.55
|1.06
|7.90
|1.09
|10.00
|—
|—
|1.01
|12.60
|11.50
|1.00
|10.00
|1.02
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.45
|2.67
|—
|—
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.30
|1.07
|3.92
|1.25
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.43
|2.81
|—
|—
|1.21
|4.38
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.69
|1.01
|17.09
|—
|—
|—
|—
|6.47
|1.13
|—
|—
|2.96
|1.43
|2.32
|1.65
|2.02
|1.86
|1.70
|2.23
|1.52
|2.62
|1.41
|3.01
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.07
|1.76
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.79
|—
|—
|1.45
|2.74
|—
|—
|1.15
|5.39
|1.10
|6.85
|1.01
|22.63
|1.01
|25.07
|3.11
|1.39
|2.55
|1.55
|2.00
|1.88
|1.61
|2.40
|1.28
|3.83
|1.15
|5.91
|1.34
|3.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—