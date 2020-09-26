Ягеллония
0:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Заглембе Любин
0:1
11' ГолШимич Лоренцо
53' Желтая карточкаРоманчук Тарас
57' Желтая карточкаШиш Патрик
81' Желтая карточкаБалич Саша
90' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
17
Шиш
Патрик
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
13 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
74 Kamil Kruk
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
11'
53'
57'
64'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.6
|2.
|Пульич Яков
|2
|0.4
|3.
|Макушевски Мацей
|1
|0.2
|4.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|5.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|2
|0.4
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.2
|3.
|Гулдан Любомир
|1
|0.2
|4.
|Балич Саша
|1
|0.2
|5.
|Сирк Рок
|1
|0.2
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|7.
|Живец Саша
|0
|0
|8.
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|2.
|Камара Хуан
|1
|0
|3.
|Цэру Богдан
|1
|0
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0
|5.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|6.
|Бида Бартош
|1
|0
|7.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|3
|0
|2.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|3.
|Сирк Рок
|2
|0
|4.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|5.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|6.
|Шиш Патрик
|1
|0
|7.
|Йончи Доминик
|1
|0
|8.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|50% (3)
|0
|50% (3)
|0
|0
|Заглембе Любин
|16.67% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань
Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Заглембе Любин: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Заглембе Любин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|13.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Подбескидзе
|5
|0
|2
|3
|7 - 16
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|10.50
|1.03
|1.92
|1.82
|—
|—
|3.40
|1.29
|2.17
|1.70
|1.14
|5.20
|1.97
|1.83
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.07
|7.50
|1.06
|7.90
|1.09
|10.00
|—
|—
|1.01
|12.60
|11.50
|1.00
|10.00
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.45
|2.67
|—
|—
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.30
|1.07
|3.92
|1.25
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.43
|2.81
|—
|—
|1.21
|4.38
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.69
|1.01
|17.09
|—
|—
|—
|—
|1.67
|2.28
|1.41
|3.05
|1.14
|6.00
|1.60
|2.43
|1.43
|2.94
|1.74
|2.17
|1.47
|2.78
|1.52
|2.62
|1.29
|3.73
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.07
|1.76
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.79
|—
|—
|1.45
|2.74
|—
|—
|1.15
|5.39
|1.10
|6.85
|1.01
|22.63
|1.01
|25.07
|3.11
|1.39
|2.55
|1.55
|2.00
|1.88
|1.61
|2.40
|1.28
|3.83
|1.15
|5.91
|1.34
|3.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—