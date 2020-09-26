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Ягеллония
0:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
0:1
11' Гол
Шимич Лоренцо
53' Желтая карточка
Романчук Тарас
57' Желтая карточка
Шиш Патрик
81' Желтая карточка
Балич Саша
90' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
90'+6
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
11
Мраз
Самуэл
Ягеллония
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.6
2. Пульич Яков 2 0.4
3. Макушевски Мацей 1 0.2
4. Ольшевски Павел 0 0
5. Пржикрыл Томаш 0 0
6. Поспишил Мартин 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 2 0.4
2. Бохар Дамьян 1 0.2
3. Гулдан Любомир 1 0.2
4. Балич Саша 1 0.2
5. Сирк Рок 1 0.2
6. Стажиньски Филип 0 0
7. Живец Саша 0 0
8. Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Szymon Sobczak 1 0
2. Камара Хуан 1 0
3. Цэру Богдан 1 0
4. Романчук Тарас 1 0
5. Арсенич Зоран 1 0
6. Бида Бартош 1 0
7. Вдовик Бартломей 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 3 0
2. Вуйцицки Якуб 2 0
3. Сирк Рок 2 0
4. Гулдан Любомир 1 0
5. Зубровски Якуб 1 0
6. Шиш Патрик 1 0
7. Йончи Доминик 1 0
8. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 50% (3) 0 50% (3) 0 0
 Заглембе Любин 16.67% (1) 0 0 0 33.33% (2) 50% (3)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань
Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Заглембе Любин: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Ракув 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Заглембе Любин 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краковия 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Висла Плоцк 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
13. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 4 - 8 2
15. Подбескидзе 5 0 2 3 7 - 16 2
16. Пяст 4 0 1 3 0 - 4 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Шимич Лоренцо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
77.00 6.30 1.12
18.00 4.05 1.28
2.43 3.65 2.77
2.17 3.63 3.14
32.46 5.16 1.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 10.50 1.03 1.92 1.82 3.40 1.29 2.17 1.70 1.14 5.20 1.97 1.83 1.73 2.10 1.12 5.55 1.22 3.95 1.07 7.50 1.06 7.90 1.09 10.00 1.01 12.60
11.50 1.00 10.00 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.13 1.79 1.64 2.26 1.45 2.67 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
9.74 1.05 8.30 1.07 3.92 1.25 3.13 1.36 2.08 1.74 1.65 2.23 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.69 1.01 17.09
1.67 2.28 1.41 3.05 1.14 6.00 1.60 2.43 1.43 2.94 1.74 2.17 1.47 2.78 1.52 2.62 1.29 3.73 1.61 2.41 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.07 1.76 2.20 1.62 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00
3.38 1.32 2.17 1.69 1.55 2.45
2.89 1.41 2.01 1.79 1.45 2.74 1.15 5.39 1.10 6.85 1.01 22.63 1.01 25.07
3.11 1.39 2.55 1.55 2.00 1.88 1.61 2.40 1.28 3.83 1.15 5.91 1.34 3.41
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.95 1.79 1.47 2.60 1.29 3.45
3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
1.67 2.19
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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