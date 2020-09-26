31' Желтая карточкаДорш Никлас
33
Руф
Дави
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
90
Ромо
Рафаэль
14
Kamal
Sowah
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Kamal SowahНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кит ДарренВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Oliver MynyПолузащитник
-
11 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Milan Tucic
-
38 Oregan Ravet
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пластун Игорь
|2
|0.29
|2.
|Кумс Свен
|1
|0.14
|3.
|Дорш Никлас
|1
|0.14
|4.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.14
|5.
|Яремчук Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Xavier Mercier
|3
|0.43
|2.
|Анри Тома
|2
|0.29
|3.
|Kamal Sowah
|1
|0.14
|4.
|Sascha Kotysch
|1
|0.14
|5.
|Mathieu Maertens
|1
|0.14
|6.
|Oliver Myny
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|5.
|Ботака Жордан
|1
|0
|6.
|Овусу Элиша
|1
|0
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|8.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Toon Raemaekers
|2
|0
|2.
|Sascha Kotysch
|1
|0
|3.
|Pierre-Yves Ngawa
|1
|0
|4.
|Малинов Кристиян
|1
|0
|5.
|Oliver Myny
|1
|0
|6.
|Влитинк Тибо
|1
|0
|7.
|Kamal Sowah
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|АХ Лёвен
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: + = -Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент
АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа
Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз АХ Лёвен 3:0 Ломмель АХ Лёвен 2:1 Рузеларе
Последние игры между собой
Гент: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
АХ Лёвен: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|3.
|Стандард
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|16 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Ройал Антверпен
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Серкль Брюгге
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|АХ Лёвен
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|12.
|Эйпен
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|13.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|14.
|Гент
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|7
|1
|0
|6
|11 - 21
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|7.00
|1.08
|12.00
|1.01
|2.55
|1.48
|4.70
|1.17
|—
|—
|1.50
|2.48
|2.15
|1.70
|2.11
|1.73
|1.90
|1.96
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.04
|9.00
|1.13
|5.40
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.80
|1.15
|4.80
|1.20
|—
|—
|2.70
|1.52
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.30
|3.60
|1.13
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.81
|1.28
|2.90
|1.44
|2.27
|1.68
|1.96
|1.93
|1.73
|2.18
|1.51
|2.65
|1.85
|2.05
|1.34
|3.39
|1.51
|2.68
|—
|—
|1.26
|4.08
|—
|—
|1.10
|7.77
|—
|—