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Гент
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
31' Желтая карточка
Дорш Никлас
38'
33
Руф
Дави
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
36
Арсланаджич
Дино
15
Мохаммади
Милад
34
Кляйндинст
Тим
6
Овусу
Элиша
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
9
Безус
Роман
11
Ньянгбо
Андерсон
90
Ромо
Рафаэль
15
Уэдраого
Дилан
23
Sascha
Kotysch
28
Toon
Raemaekers
33
Mathieu
Maertens
6
Юбер
Давид
29
Малинов
Кристиян
18
Беше
Барнабаш
10
Xavier
Mercier
9
Анри
Тома
14
Kamal
Sowah
Гент
4-3-3
АХ Лёвен
3-4-3

Ход матча

31'
Дорш Никлас
 

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пластун Игорь 2 0.29
2. Кумс Свен 1 0.14
3. Дорш Никлас 1 0.14
4. Ньянгбо Андерсон 1 0.14
5. Яремчук Роман 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Xavier Mercier 3 0.43
2. Анри Тома 2 0.29
3. Kamal Sowah 1 0.14
4. Sascha Kotysch 1 0.14
5. Mathieu Maertens 1 0.14
6. Oliver Myny 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Арсланаджич Дино 1 0
5. Ботака Жордан 1 0
6. Овусу Элиша 1 0
7. Кастро-Монтес Алессио 1 0
8. Чакветадзе Георгий 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Toon Raemaekers 2 0
2. Sascha Kotysch 1 0
3. Pierre-Yves Ngawa 1 0
4. Малинов Кристиян 1 0
5. Oliver Myny 1 0
6. Влитинк Тибо 1 0
7. Kamal Sowah 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0
 АХ Лёвен 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент
АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент Гент 1:1 Рома
АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа
Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз АХ Лёвен 3:0 Ломмель АХ Лёвен 2:1 Рузеларе

Последние игры между собой

Гент: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
АХ Лёвен: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
АХ Лёвен 0:2 Гент Товарищеские матчи Гент 1:1 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 0:2 Гент Лига Про Гент 2:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле
Гент 3:0 АХ Лёвен Кубок Бельгии АХ Лёвен 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 4:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:4 Гент Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
3. Стандард 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Брюгге 6 4 0 2 16 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Ройал Антверпен 7 3 2 2 11 - 10 11
7. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Серкль Брюгге 6 3 0 3 8 - 7 9
9. АХ Лёвен 0:0 7 2 3 2 8 - 9 9
10. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
12. Эйпен 6 1 4 1 6 - 9 7
13. Мехелен 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Гент 0:0 7 2 1 4 5 - 7 7
15. Зульте-Варегем 6 2 0 4 7 - 14 6
16. Сент-Трюйден 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Васланд-Беверен 7 1 0 6 11 - 21 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Дорш Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
АХ Лёвен
1.50
5.10
6.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.43 5.10 6.40
1.65 3.40 6.50
1.44 5.10 6.75
1.50 4.40 6.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 12.00 1.01 2.55 1.48 4.70 1.17 1.50 2.48 2.15 1.70 2.11 1.73 1.90 1.96 1.17 4.70 1.39 2.85 1.04 9.00 1.13 5.40 1.05 8.50 1.03 10.00
17.25 1.01 16.00 1.01 5.80 1.15 4.80 1.20 2.70 1.52 2.15 1.72 1.67 2.23 1.37 3.15 1.30 3.60 1.13 6.30
3.81 1.28 2.90 1.44 2.27 1.68 1.96 1.93 1.73 2.18 1.51 2.65 1.85 2.05 1.34 3.39 1.51 2.68 1.26 4.08 1.10 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 2.70 1.44 1.05 8.50 1.28 3.50 1.08 7.00
4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.28 3.64 1.19 4.75
2.48 1.58 2.04 1.85 1.57 2.50 1.37 3.20 1.67 2.31 1.46 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.65 1.57 2.23 1.36 2.95
5.60 1.15 4.05 1.24 2.09 1.74 1.56 2.43 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Гент 0:0 АХ Лёвен онлайн

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