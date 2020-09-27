Обе команды достойно сыграли в первом тайме

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30'

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.