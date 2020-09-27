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  3. Дания
Сённерйюск
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ольборг
0'
1:0
41' Пенальти
Абсалонсен Йохан
43' Желтая карточка
Бангор Патрик
45' Желтая карточка
Peter Christiansen2
45' Желтая карточка
Victor Ekani
45' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
54'
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
5
Хенде
Марк-Даль
20
Peter
Christiansen2
10
Anders
Jacobsen
II
15
Абсалонсен
Йохан
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
31
Гранли
Даниэль
4
Mathias
Ross
Jensen
2
Kristoffer
Pallesen
6
Pedro
Ferreira2
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
25
Frederik
Boersting
9
Ван
Веерт
Том
Сённерйюск
3-4-3
Ольборг
3-4-3

Ход матча

32'
 
Oliver Klitten
Гранли Даниэль
41'
Абсалонсен Йохан
1:0
43'
Бангор Патрик
 
45'
Peter Christiansen2
 
45'
Victor Ekani
 
45'
Абсалонсен Йохан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anders Jacobsen II 1 0.33
2. Alexander Bah 1 0.33
3. Райт Хаджи 1 0.33
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.33
5. Victor Ekani 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 1 0.33
2. Альманн Якоб 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 1 0
2. Бангор Патрик 1 0
3. Anders Jacobsen II 1 0
4. Райт Хаджи 1 0
5. Victor Ekani 1 0
6. Peter Christiansen2 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 2 0
2. Прица Тим 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Ольборг 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск
Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск
Ольборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс
Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ольборг 0:2 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Брондбю 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Сённерйюск 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Митьюлланд 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Раннерс 3 1 1 1 4 - 2 4
6. Оденсе 1:2 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Ольборг 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Вайле 2 1 0 1 6 - 5 3
9. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
12. Хорсенс 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Ольборг
3.26
3.62
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 3.10 2.25
1.67 2.80 5.50
3.26 3.62 2.18
3.02 3.48 2.31
1.69 3.55 6.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.25 1.13 8.00 1.06 4.50 1.18 2.65 1.48 2.12 1.72 1.82 3.05 1.71 2.14 1.44 2.65 1.23 3.90 1.12 5.50 1.01 12.60 1.02 11.00 1.03 9.90
10.75 1.05 9.20 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.96 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.55 1.03 12.50
8.58 1.06 7.97 1.07 3.67 1.27 2.94 1.39 1.99 1.79 1.58 2.34 1.39 2.94 1.18 4.70 1.14 5.47 1.05 9.29 1.04 10.16 1.01 17.19
5.69 1.16 2.67 1.51 4.62 1.21 1.83 2.05 3.20 1.37 2.23 1.70 1.85 2.02 1.62 2.39 1.38 3.18 1.48 2.73 1.24 4.21 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.42 2.75 1.93 1.88 1.03 10.00 1.12 5.70 1.02 11.00
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
2.99 1.36 2.02 1.74 1.47 2.57 1.16 4.81 1.11 5.91 1.02 12.37 1.02 13.01
1.33 3.42 1.18 5.13 1.28 3.88 1.56 2.52 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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