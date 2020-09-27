Сённерйюск
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Сидбанк Парк
Ольборг
1:0
41' ПенальтиАбсалонсен Йохан
43' Желтая карточкаБангор Патрик
45' Желтая карточкаPeter Christiansen2
45' Желтая карточкаVictor Ekani
45' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
41'
1:0
43'
45'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anders Jacobsen II
|1
|0.33
|2.
|Alexander Bah
|1
|0.33
|3.
|Райт Хаджи
|1
|0.33
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.33
|5.
|Victor Ekani
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Веерт Том
|1
|0.33
|2.
|Альманн Якоб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|2.
|Бангор Патрик
|1
|0
|3.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|4.
|Райт Хаджи
|1
|0
|5.
|Victor Ekani
|1
|0
|6.
|Peter Christiansen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Ferreira2
|2
|0
|2.
|Прица Тим
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|Ольборг
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск
Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск
Ольборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс
Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Брондбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Сённерйюск
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Оденсе
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Ольборг
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Вайле
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Копенгаген
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|Хорсенс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.25
|1.13
|8.00
|1.06
|—
|—
|4.50
|1.18
|—
|—
|2.65
|1.48
|2.12
|1.72
|1.82
|3.05
|1.71
|2.14
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.12
|5.50
|1.01
|12.60
|1.02
|11.00
|1.03
|9.90
|—
|—
|10.75
|1.05
|9.20
|1.06
|—
|—
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.66
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.15
|5.75
|1.12
|6.55
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|8.58
|1.06
|7.97
|1.07
|—
|—
|3.67
|1.27
|—
|—
|2.94
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.79
|—
|—
|1.58
|2.34
|—
|—
|1.39
|2.94
|1.18
|4.70
|1.14
|5.47
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|1.01
|17.19
|5.69
|1.16
|—
|—
|2.67
|1.51
|4.62
|1.21
|1.83
|2.05
|3.20
|1.37
|2.23
|1.70
|1.85
|2.02
|1.62
|2.39
|1.38
|3.18
|1.48
|2.73
|1.24
|4.21
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.93
|1.88
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.12
|5.70
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.97
|1.84
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.14
|5.80
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.36
|—
|—
|2.02
|1.74
|—
|—
|1.47
|2.57
|1.16
|4.81
|1.11
|5.91
|1.02
|12.37
|1.02
|13.01
|1.33
|3.42
|1.18
|5.13
|1.28
|3.88
|1.56
|2.52
|1.40
|3.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—