Второй тайм

98' Сённерйюск заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О Л - Райт Хаджи изменил счет на табло!

96' Матч возобновлен

96' Лоуренс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

93' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Ольборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

89' Команда Сённерйюск забила мяч, хотя лучше играли соперники

87' Лоуренс Томас из команды Сённерйюск сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

86' Нкада Тимоте имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

86' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Росс получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Матиас Росс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

79' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Сённерйюск

76' Как он промахнулся? Фредерик Бурстеринг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

75' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Сённерйюск

70' Отличные скиллы показывает Райт Хаджи , обводя своих соперников

70' Вратарь парирует удар, который нанес Педро Феррейра , и мяч снова в игре

68' Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом

67' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66'

62' ПЕНАЛЬТИ! – Виктор Экани серьёзно фолит на сопернике в штрафной площади

62' После проверки VAR судья изменил решение - Ольборг пробьет пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Ван Веерт Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Педро Феррейра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Сённерйюск

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Педро Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матиас Росс из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

50' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота