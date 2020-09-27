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Сённерйюск
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Ольборг
0'
1:0
41' Пенальти
Абсалонсен Йохан
43' Желтая карточка
Бангор Патрик
45' Желтая карточка
Peter Christiansen2
45' Желтая карточка
Victor Ekani
45' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
1:1
63' Пенальти
Ван Веерт Том
2:1
88' Гол
Райт Хаджи
3:1
90' Гол
Райт Хаджи
90'+8
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
5
Хенде
Марк-Даль
20
Peter
Christiansen2
10
Anders
Jacobsen
II
15
Абсалонсен
Йохан
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
31
Гранли
Даниэль
4
Mathias
Ross
Jensen
2
Kristoffer
Pallesen
6
Pedro
Ferreira2
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
25
Frederik
Boersting
9
Ван
Веерт
Том
Сённерйюск
3-4-3
Ольборг
3-4-3

Ход матча

32'
 
Oliver Klitten
Гранли Даниэль
41'
Абсалонсен Йохан
1:0
43'
Бангор Патрик
 
45'
Peter Christiansen2
 
45'
Victor Ekani
 
45'
Абсалонсен Йохан
 
63'
Райт Хаджи
Anders Jacobsen II
 
63'
Rasmus Vinderslev
Victor Ekani
 
63'
1:1
Ван Веерт Том
72'
 
Андерсен Лукас
Ван Веерт Том
74'
Julius Eskesen
Абсалонсен Йохан
 
74'
Фредериксен Эмиль
Peter Christiansen2
 
80'
 
Lukas Klitten
Frederik Boersting
80'
 
Нкада Тимоте
Альманн Якоб
81'
Jeppe Simonsen
Альбек Мадс
 
88'
Райт Хаджи
(Jeppe Simonsen)
2:1
90'
Райт Хаджи
(Jeppe Simonsen)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 5 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 3 1
2. Anders Jacobsen II 1 0.33
3. Alexander Bah 1 0.33
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.33
5. Jeppe Simonsen 0 0
6. Victor Ekani 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 2 (1) 0.67
2. Альманн Якоб 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 1 0
2. Бангор Патрик 1 0
3. Anders Jacobsen II 1 0
4. Райт Хаджи 1 0
5. Victor Ekani 1 0
6. Peter Christiansen2 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 2 0
2. Прица Тим 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 50% (3)
 Ольборг 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск
Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск
Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс
Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ольборг 0:2 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 9 - 5 7
3. Сённерйюск 3 2 0 1 6 - 5 6
4. Митьюлланд 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Раннерс 3 1 1 1 4 - 2 4
6. Оденсе 3 1 1 1 6 - 7 4
7. Ольборг 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Вайле 2 1 0 1 6 - 5 3
9. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
12. Хорсенс 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.20 1.77 3.25
1.02 12.00 98.00
3.26 3.62 2.18
3.02 3.48 2.31
7.19 1.59 3.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.25 1.13 8.00 1.06 4.50 1.18 2.65 1.48 2.12 1.72 1.52 2.42 1.71 2.14 1.44 2.65 1.04 9.00 1.12 5.50 1.01 12.60 1.02 11.00 1.03 9.90
10.75 1.05 9.20 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.96 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.55 1.03 12.50
8.58 1.06 7.97 1.07 3.67 1.27 2.94 1.39 1.99 1.79 1.58 2.34 1.39 2.94 1.18 4.70 1.14 5.47 1.05 9.29 1.04 10.16 1.01 17.19
5.69 1.16 2.67 1.51 3.14 1.39 2.59 1.53 2.04 1.84 1.64 2.34 1.72 2.20 1.45 2.87 1.18 5.18 1.48 2.73 1.11 7.39 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.42 2.75 1.93 1.88 1.03 10.00 1.12 5.70 1.02 11.00
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
2.99 1.36 2.02 1.74 1.47 2.57 1.16 4.81 1.11 5.91 1.02 12.37 1.02 13.01
1.33 3.42 1.18 5.13 1.28 3.88 1.56 2.52 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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