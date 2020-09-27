Первый тайм

15' Кто плотно следит за ФНЛ, тот знает, что второе место сейчас занимает "Спартак-2", который не имеет возможности выйти в Премьер-лигу, пока там выступает основной "Спартак".

13' Шкофлек пытался продраться сквозь гущу соперников на левом полуфланге, но не суждено было словенцу из "Оренбурга" это сделать.

13' Навес гостей прилетает в руки Климовича, а Тишкин не смог пробить по воротам.

12' Аюпов неосторожно действовал возле своей лицевой и заработал в пользу "Балтики" угловой.