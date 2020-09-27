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Оренбург
0:0
Первый тайм: 14'
Балтика
0' 14'
Оренбург
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 3 0.25
2. Фамейе Джоэль 3 0.25
3. Чуканов Андреа 2 0.17
4. Эктов Александр 2 0.17
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.17
6. Козлов Андрей 1 0.08
7. Козлов Савелий 1 0.08
8. Прудников Николай 1 0.08
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.08
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.33
2. Альшин Ильнур 3 0.25
3. Казаев Ян 2 0.17
4. Наилсон Фернандо 1 0.08

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 4 0
2. Алвеш Рикарду 4 0
3. Сиваков Михаил 2 1
4. Аюпов Тимур 3 0
5. Козлов Савелий 3 0
6. Фамейе Джоэль 3 0
7. Скворцов Алексей 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Насыров Исламжан 1 0
11. Капленко Кирилл 1 0
12. Миронов Алексей 1 0
Балтика
# Игрок      
1. Мещанинов Артём 4 1
2. Макарчук Артём 5 0
3. Тишкин Максим 4 0
4. Кашчелан Младен 4 0
5. Дудиев Аслан 2 1
6. Чочиев Алан 3 0
7. Альшин Ильнур 3 0
8. Маркин Михаил 2 0
9. Маклаков Иван 2 0
10. Шаваев Алихан 1 0
11. Кузьмин Максим 1 0
12. Казаев Ян 1 0
13. Латышонок Евгений 1 0
14. Демьянов Виктор 1 0
15. Наилсон Фернандо 1 0
16. Аллеф де Андраде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6)
 Балтика 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник
Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Балтика Последние 20 матчей: + = -
Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика
Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Балтика: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Балтика 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Оренбург Первый дивизион Балтика 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 12 8 4 0 16 - 4 28
2. Нижний Новгород 0:0 Заявка 12 7 2 3 13 - 7 23
3. Крылья Советов Заявка 11 7 1 3 24 - 7 22
4. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 17 - 10 22
5. Нефтехимик Заявка 11 6 3 2 15 - 3 21
6. Велес Москва Заявка 11 6 3 2 15 - 14 21
7. Алания Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
8. Балтика 0:0 Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
9. Чайка Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
10. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11. Торпедо Москва 0:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 11 16
12. Текстильщик Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
13. СКА-Хабаровск Заявка 12 5 1 6 14 - 16 16
14. Динамо Брянск Заявка 10 5 0 5 6 - 15 15
15. Енисей Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
16. Волгарь Заявка 11 3 2 6 12 - 13 11
17. Факел 0:1 Заявка 12 3 2 7 8 - 12 11
18. Акрон 0:0 Заявка 11 2 3 6 4 - 10 9
19. Чертаново 0:0 Заявка 12 2 2 8 6 - 17 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск 1:0 Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
  • Первый тайм
  • 15'
    Кто плотно следит за ФНЛ, тот знает, что второе место сейчас занимает "Спартак-2", который не имеет возможности выйти в Премьер-лигу, пока там выступает основной "Спартак".
  • 13'
    Шкофлек пытался продраться сквозь гущу соперников на левом полуфланге, но не суждено было словенцу из "Оренбурга" это сделать.
  • 13'
    Навес гостей прилетает в руки Климовича, а Тишкин не смог пробить по воротам.
  • Угловой
    12'
    Аюпов неосторожно действовал возле своей лицевой и заработал в пользу "Балтики" угловой.
  • 11'
    Козлов мог пробивать из опасной позиции, но замешкался и упустил момент для хорошего удара.
  • 10'
    По крайней мере на данный момент не тушуется "Балтика" в гостях у лидера таблицы.
  • 8'
    Макарчук показал "приличный" брак, упустив мяч за лицевую на своей половине, но вскоре гости вновь овладели снарядом и перевели его на чужую половину. Мусаев пытался прорваться с левого фланга, однако остановили его оренбуржцы.
  • 7'
    В Оренбурге тепло, около двадцати градусов тепла. Бабье лето.
  • 6'
    Пока ещё мы не видели в нашем матче опасных моментов.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фолят гости против Шкофлека в центре поля.
  • Опасный момент
    4'
    После углового нанесли калининградцы вроде как удар по воротам, но это оказалась лишь скидка вдоль ворот, которую никто не замкнул.
  • Угловой
    3'
    Право на угловой получила "Балтика".
  • 2'
    Климович выбил в центр поля, там оренбуржцы зацепились за мяч, пошла атака правым полуфлангом, но в обороне неплохо сработали гости.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж). Первый помощник: Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Второй помощник: Александр Шимарыгин (Сосновый Бор). Резервный судья: Артём Катайкин (Самара).
    Инспектор: Сергей Хральцов (Москва). Делегат матча: Юрий Кузнецов (Москва).
  • Всем здравствуйте! В 12-м туре ФНЛ лидер таблицы "Оренбург" примет середняка "Балтику", эту трансляцию на LiveResult.ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 151
Оренбург 86.1% (130)
X 9.3% (14)
Балтика 4.6% (7)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Балтика
1.99
3.60
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.74 3.60 4.85
1.99 3.25 3.95
1.93 3.34 4.20
1.67 3.65 5.04
1.99 3.13 4.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.80 1.07 6.10 1.11 2.65 1.44 2.01 1.75 1.76 2.04 1.59 2.33 1.28 3.60 1.19 4.40 1.06 8.00 1.05 8.40 1.01 15.50
7.90 1.08 6.35 1.12 2.75 1.45 2.05 1.77 1.61 2.42 1.28 3.68 1.19 4.65 1.07 8.70 1.05 9.50 1.00 17.75
2.99 1.35 2.33 1.55 1.72 2.03 1.37 2.90 1.26 3.55
2.72 1.45 2.37 1.59 2.01 1.81 1.71 2.14 1.54 2.46 1.45 2.74 1.21 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.59 2.28 1.28 3.45 1.06 7.50
2.52 1.51 1.66 2.19 1.31 3.38 1.07 7.80 1.05 9.20
2.63 1.44 1.76 1.97 1.36 2.94
2.50 1.53 2.05 1.78 1.58 2.37 1.41 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60
3.14 1.35 2.13 1.70 1.48 2.61 1.17 5.00 1.11 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
2.04 1.71
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.21
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Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Балтика

Исход игры
Оренбург
86.1% (130)
Ничья
9.3% (14)
Балтика
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
36.24% (54)
Меньше
63.76% (95)
Обе команды забьют
Да
40.94% (61)
Нет
59.06% (88)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
37.7% (57)
2:1 Оренбург
27.2% (41)
2:0 Оренбург
17.2% (26)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:1 Оренбург
3.3% (5)
1:2 Балтика
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Балтика
1.3% (2)
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