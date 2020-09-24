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Оренбург
 
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Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 3 0.27
2. Фамейе Джоэль 3 0.27
3. Чуканов Андреа 2 0.18
4. Эктов Александр 2 0.18
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.18
6. Козлов Андрей 1 0.09
7. Козлов Савелий 1 0.09
8. Прудников Николай 1 0.09
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.09
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.36
2. Альшин Ильнур 3 0.27
3. Казаев Ян 2 0.18
4. Наилсон Фернандо 1 0.09

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 4 0
2. Алвеш Рикарду 4 0
3. Сиваков Михаил 2 1
4. Аюпов Тимур 3 0
5. Козлов Савелий 3 0
6. Фамейе Джоэль 3 0
7. Скворцов Алексей 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Насыров Исламжан 1 0
11. Капленко Кирилл 1 0
12. Миронов Алексей 1 0
Балтика
# Игрок      
1. Мещанинов Артём 4 1
2. Макарчук Артём 5 0
3. Тишкин Максим 4 0
4. Кашчелан Младен 4 0
5. Дудиев Аслан 2 1
6. Чочиев Алан 3 0
7. Альшин Ильнур 3 0
8. Маркин Михаил 2 0
9. Маклаков Иван 2 0
10. Шаваев Алихан 1 0
11. Кузьмин Максим 1 0
12. Казаев Ян 1 0
13. Латышонок Евгений 1 0
14. Демьянов Виктор 1 0
15. Наилсон Фернандо 1 0
16. Аллеф де Андраде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6)
 Балтика 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник
Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Балтика Последние 20 матчей: + = -
Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика
Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Балтика: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Балтика 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Оренбург Первый дивизион Балтика 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 11 8 3 0 16 - 4 27
2. Крылья Советов Заявка 11 7 1 3 24 - 7 22
3. Нижний Новгород Заявка 11 7 1 3 13 - 7 22
4. Нефтехимик Заявка 11 6 3 2 15 - 3 21
5. Велес Москва Заявка 11 6 3 2 15 - 14 21
6. Алания Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
7. Спартак-2 Заявка 10 6 1 3 16 - 10 19
8. Балтика Заявка 11 5 3 3 11 - 7 18
9. Чайка Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 11 5 1 5 14 - 15 16
11. Текстильщик Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Динамо Брянск Заявка 10 5 0 5 6 - 15 15
13. Торпедо Москва Заявка 10 4 3 3 18 - 11 15
14. Краснодар-2 Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
16. Волгарь Заявка 11 3 2 6 12 - 13 11
17. Факел Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
18. Акрон Заявка 10 2 2 6 4 - 10 8
19. Чертаново Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
22. Иртыш Омск Заявка 11 0 2 9 5 - 23 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Оренбург 84.9% (45)
    X 9.4% (5)
    Балтика 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Балтика
    1.72
    3.65
    5.00
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Оренбург - Балтика

    Исход игры
    Оренбург
    84.9% (45)
    Ничья
    9.4% (5)
    Балтика
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    48.08% (25)
    Нет
    51.92% (27)
    Популярный счёт
    1:0 Оренбург
    30.2% (16)
    2:1 Оренбург
    28.3% (15)
    2:0 Оренбург
    20.8% (11)
    1:2 Балтика
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    3:1 Оренбург
    3.8% (2)
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    Где смотреть матч Оренбург - Балтика онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.72 3.65 4.90
    1.68 3.65 5.00

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.50 1.05 6.60 1.09 2.90 1.38 2.21 1.62 1.85 1.89 1.65 2.15 1.32 3.20 1.23 3.90 1.08 6.90 1.06 7.70 1.01 14.00
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.69 2.10 1.33 3.20 1.08 6.90
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.33 1.57 1.55 2.33 1.20 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
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