Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|3
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.27
|3.
|Чуканов Андреа
|2
|0.18
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.18
|5.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.18
|6.
|Козлов Андрей
|1
|0.09
|7.
|Козлов Савелий
|1
|0.09
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.09
|9.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.36
|2.
|Альшин Ильнур
|3
|0.27
|3.
|Казаев Ян
|2
|0.18
|4.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|4
|0
|2.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|2
|1
|4.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|5.
|Козлов Савелий
|3
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|7.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Насыров Исламжан
|1
|0
|11.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|12.
|Миронов Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мещанинов Артём
|4
|1
|2.
|Макарчук Артём
|5
|0
|3.
|Тишкин Максим
|4
|0
|4.
|Кашчелан Младен
|4
|0
|5.
|Дудиев Аслан
|2
|1
|6.
|Чочиев Алан
|3
|0
|7.
|Альшин Ильнур
|3
|0
|8.
|Маркин Михаил
|2
|0
|9.
|Маклаков Иван
|2
|0
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0
|11.
|Кузьмин Максим
|1
|0
|12.
|Казаев Ян
|1
|0
|13.
|Латышонок Евгений
|1
|0
|14.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|15.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|16.
|Аллеф де Андраде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
|Балтика
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник
Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Балтика Последние 20 матчей: + = -Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика
Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Балтика: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|16 - 4
|27
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 7
|22
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 7
|22
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 3
|21
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 14
|21
|6.
|Алания
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|8.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 7
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|6 - 15
|15
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 11
|15
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|17.
|Факел
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 10
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Томь
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 16
|3
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|5 - 23
|2
Прогнозы на матч Оренбург - Балтика
Исход игры
Оренбург
84.9% (45)
Ничья
9.4% (5)
Балтика
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
48.08% (25)
Нет
51.92% (27)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
30.2% (16)
2:1 Оренбург
28.3% (15)
2:0 Оренбург
20.8% (11)
1:2 Балтика
5.7% (3)
1:1 Ничья
5.7% (3)
3:1 Оренбург
3.8% (2)
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