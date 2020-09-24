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Нефтехимик
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галиулин Вагиз 2 0.18
2. Уридия Мераби 2 0.18
3. Петров Илья 2 0.18
4. Клёнкин Данил 1 0.09
5. Кубышкин Илья 1 0.09
6. Хубаев Давид 1 0.09
7. Агапов Илья 1 0.09
8. Потапов Лев 1 0.09
9. Котик Артём 1 0.09
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 6 0.55
2. Голенков Егор 5 0.45
3. Зиньковский Антон 4 0.36
4. Гынсарь Раду 2 0.18
5. Ежов Роман 2 0.18
6. Гацкан Александр 1 0.09
7. Сарвели Владислав 1 0.09
8. Солдатенков Александр 1 0.09
9. Витюгов Максим 1 0.09

Карточки

Нефтехимик
# Игрок      
1. Канаев Михаил 4 0
2. Клёнкин Данил 4 0
3. Лелюкаев Алан 4 0
4. Хубаев Давид 2 1
5. Галиулин Вагиз 3 0
6. Семёнов Андрей Игоревич 3 0
7. Шадрин Павел 3 0
8. Петров Илья 2 0
9. Ситдиков Марат 1 0
10. Уридия Мераби 1 0
11. Ширяев Максим 1 0
12. Агапов Илья 1 0
13. Голубев Андрей 1 0
14. Потапов Лев 1 0
15. Котик Артём 1 0
16. Vladimir Osipov 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 4 0
2. Божин Сергей 3 0
3. Гацкан Александр 1 1
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Ежов Роман 2 0
7. Фролов Евгений 1 0
8. Полуяхтов Владимир 1 0
9. Зеффан Мехди 1 0
10. Голенков Егор 1 0
11. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нефтехимик 25% (3) 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Крылья Советов 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик
Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Енисей Оренбург 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Чайка Нефтехимик 2:2 Химки Ротор 1:1 Нефтехимик Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Енисей Текстильщик 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Авангард Курск Луч 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:1 Армавир
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 11 8 3 0 16 - 4 27
2. Крылья Советов Заявка 11 7 1 3 24 - 7 22
3. Нижний Новгород Заявка 11 7 1 3 13 - 7 22
4. Нефтехимик Заявка 11 6 3 2 15 - 3 21
5. Велес Москва Заявка 11 6 3 2 15 - 14 21
6. Алания Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
7. Спартак-2 Заявка 10 6 1 3 16 - 10 19
8. Балтика Заявка 11 5 3 3 11 - 7 18
9. Чайка Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 11 5 1 5 14 - 15 16
11. Текстильщик Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Динамо Брянск Заявка 10 5 0 5 6 - 15 15
13. Торпедо Москва Заявка 10 4 3 3 18 - 11 15
14. Краснодар-2 Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
16. Волгарь Заявка 11 3 2 6 12 - 13 11
17. Факел Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
18. Акрон Заявка 10 2 2 6 4 - 10 8
19. Чертаново Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
22. Иртыш Омск Заявка 11 0 2 9 5 - 23 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Нефтехимик 17% (9)
    X 22.6% (12)
    Крылья Советов 60.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Крылья Советов
    3.75
    3.55
    1.96
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Нефтехимик - Крылья Советов

    Исход игры
    Нефтехимик
    17% (9)
    Ничья
    22.6% (12)
    Крылья Советов
    60.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    30.2% (16)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    0:1 Крылья Советов
    13.2% (7)
    1:0 Нефтехимик
    9.4% (5)
    1:3 Крылья Советов
    7.5% (4)
    0:2 Крылья Советов
    5.7% (3)
    2:1 Нефтехимик
    5.7% (3)
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    Где смотреть матч Нефтехимик - Крылья Советов онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.75 3.55 1.95
    3.75 3.40 1.96

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.00 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.31 1.57 1.92 1.82 1.70 2.08 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 13.00
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.72 2.05 1.33 3.10 1.09 6.70
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
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