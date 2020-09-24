Нефтехимик
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галиулин Вагиз
|2
|0.18
|2.
|Уридия Мераби
|2
|0.18
|3.
|Петров Илья
|2
|0.18
|4.
|Клёнкин Данил
|1
|0.09
|5.
|Кубышкин Илья
|1
|0.09
|6.
|Хубаев Давид
|1
|0.09
|7.
|Агапов Илья
|1
|0.09
|8.
|Потапов Лев
|1
|0.09
|9.
|Котик Артём
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|6
|0.55
|2.
|Голенков Егор
|5
|0.45
|3.
|Зиньковский Антон
|4
|0.36
|4.
|Гынсарь Раду
|2
|0.18
|5.
|Ежов Роман
|2
|0.18
|6.
|Гацкан Александр
|1
|0.09
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.09
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.09
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канаев Михаил
|4
|0
|2.
|Клёнкин Данил
|4
|0
|3.
|Лелюкаев Алан
|4
|0
|4.
|Хубаев Давид
|2
|1
|5.
|Галиулин Вагиз
|3
|0
|6.
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|0
|7.
|Шадрин Павел
|3
|0
|8.
|Петров Илья
|2
|0
|9.
|Ситдиков Марат
|1
|0
|10.
|Уридия Мераби
|1
|0
|11.
|Ширяев Максим
|1
|0
|12.
|Агапов Илья
|1
|0
|13.
|Голубев Андрей
|1
|0
|14.
|Потапов Лев
|1
|0
|15.
|Котик Артём
|1
|0
|16.
|Vladimir Osipov
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|4
|0
|2.
|Божин Сергей
|3
|0
|3.
|Гацкан Александр
|1
|1
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0
|7.
|Фролов Евгений
|1
|0
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|9.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|10.
|Голенков Егор
|1
|0
|11.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нефтехимик
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Крылья Советов
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: + = -Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик
Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Енисей Оренбург 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Чайка Нефтехимик 2:2 Химки Ротор 1:1 Нефтехимик Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Енисей Текстильщик 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Авангард Курск Луч 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:1 Армавир
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|16 - 4
|27
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 7
|22
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 7
|22
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 3
|21
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 14
|21
|6.
|Алания
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|8.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 7
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 15
|16
|11.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|6 - 15
|15
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 11
|15
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|17.
|Факел
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 10
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Томь
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 16
|3
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|5 - 23
|2
Прогнозы на матч Нефтехимик - Крылья Советов
Исход игры
Нефтехимик
17% (9)
Ничья
22.6% (12)
Крылья Советов
60.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
65.38% (34)
Нет
34.62% (18)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
30.2% (16)
1:1 Ничья
20.8% (11)
0:1 Крылья Советов
13.2% (7)
1:0 Нефтехимик
9.4% (5)
1:3 Крылья Советов
7.5% (4)
0:2 Крылья Советов
5.7% (3)
2:1 Нефтехимик
5.7% (3)
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