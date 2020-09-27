Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Удар от ворот произведет Орхус

46' Выглядело как неплохой момент. Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Орхус

45' Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Отличные скиллы показывает Эммануэль Сабби , обводя своих соперников

43' Торстейнссон Йон получает желтую карточку за толчок соперника.

43' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Орхус

42' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Мортенсен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Орхус

33' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Орхус

28' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Альберт Гроенбек возвращается на поле.

28' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ох, нехорошо это выглядит. Альберт Гроенбек получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Удар от ворот произведет Оденсе

26' Альберт Гроенбек нанес удар чуть мимо. Близко!

25' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Оденсе

24' Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку

23' Лунд Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

21' Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Орхус

17' Удар от ворот произведет Оденсе

15' Г О О О О Л - Блуме Брор изменил счет на табло!

15' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Оденсе

14' Как он промахнулся? Мунксгор Александер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' О, нет. Из многообещающей позиции Мортенсен Патрик из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

12' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

7' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

7' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Матч возобновлен

6' Тверсков Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Альберт Гроенбек из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!

4' Торстейнссон Йон из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Томасен Йенс пробил со штрафного прямо в стенку

2' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Орхус начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола