Орхус
4:2
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 300
Оденсе
1:0
4' ГолГрёнбек Альберт
6' Желтая карточкаТверсков Йеппе
1:1
9' ГолДжейбали Иссам
2:1
15' ГолБлуме Брор
23' Желтая карточкаЛунд Оливер
43' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
3:1
71' ГолМортенсен Патрик
3:2
74' ГолДжейбали Иссам
4:2
80' ГолНильсен Каспер
29
Блуме
Брор
14
Томасен
Йенс
25
Moses
Opondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Max Fenger
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
9'
1:1
15'
2:1
23'
43'
71'
74'
3:2
80'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|3
|1
|2.
|Блуме Брор
|1
|0.33
|3.
|Нильсен Каспер
|1
|0.33
|4.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.33
|5.
|Видт Беньямин
|1
|0.33
|6.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.33
|7.
|Грёнбек Альберт
|1
|0.33
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Евтович Милан
|0
|0
|11.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|12.
|Линкс Гифт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|1.33
|2.
|Томасен Йенс
|1
|0.33
|3.
|Emmanuel Sabbi
|1
|0.33
|4.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|5.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|6.
|Лунд Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|2.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|3.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|4.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Оливер
|2
|0
|2.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|3.
|Emmanuel Sabbi
|1
|0
|4.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Оденсе
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус
Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе
Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|3.
|Сённерйюск
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|7.
|Ольборг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Вайле
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Копенгаген
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|Хорсенс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.00
|1.01
|9.30
|1.03
|3.75
|1.25
|2.95
|1.36
|2.02
|1.79
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|3.15
|1.33
|1.17
|4.60
|1.50
|2.48
|1.05
|9.40
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.04
|9.00
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.32
|1.34
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.69
|2.20
|1.45
|2.79
|1.22
|4.40
|1.17
|5.20
|1.06
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|3.94
|1.24
|3.13
|1.35
|2.09
|1.72
|—
|—
|1.65
|2.20
|1.43
|2.77
|1.20
|4.41
|1.16
|5.05
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.95
|1.01
|16.33
|—
|—