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  3. Дания
Орхус
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Оденсе
0'
1:0
4' Гол
Грёнбек Альберт
6' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
1:1
9' Гол
Джейбали Иссам
2:1
15' Гол
Блуме Брор
23' Желтая карточка
Лунд Оливер
43' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
3:1
71' Гол
Мортенсен Патрик
3:2
74' Гол
Джейбали Иссам
4:2
80' Гол
Нильсен Каспер
90'+5
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
27
Грёнбек
Альберт
27
Oliver
Christensen
2
Лунд
Оливер
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
25
Moses
Opondo
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
Орхус
4-3-3
Оденсе
4-3-3

Ход матча

4'
Грёнбек Альберт
(Блуме Брор)
1:0
6'
 
Тверсков Йеппе
9'
1:1
Джейбали Иссам
(Лунд Оливер)
15'
Блуме Брор
(Ольсен Патрик)
2:1
23'
 
Лунд Оливер
43'
Торстейнссон Йон
 
63'
Тенгстедт Сёрен
Торстейнссон Йон
 
63'
Хелениус Никлас
Грёнбек Альберт
 
63'
 
Max Fenger
Moses Opondo
71'
Мортенсен Патрик
(Ольсен Патрик)
3:1
74'
3:2
Джейбали Иссам
75'
 
Трандарсон Арон-Элис
Мадс Фрокьяер-Йенсен
75'
 
Лаурсен Райан
Лунд Оливер
80'
Нильсен Каспер
4:2
84'
 
Гудьонсен Свейнн
Клеве Троэльс
84'
 
Свеннсен Сандер
Emmanuel Sabbi
90'
Видт Беньямин
Ольсен Патрик
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 3 1
2. Блуме Брор 1 0.33
3. Нильсен Каспер 1 0.33
4. Тингагер Фредерик 1 0.33
5. Видт Беньямин 1 0.33
6. Торстейнссон Йон 1 0.33
7. Грёнбек Альберт 1 0.33
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Евтович Милан 0 0
11. Мунксгор Александер 0 0
12. Линкс Гифт 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 1.33
2. Томасен Йенс 1 0.33
3. Emmanuel Sabbi 1 0.33
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
5. Шельвик Йорген 0 0
6. Лунд Оливер 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Хауснер Себастиан 0 1
2. Эскелинен Виллиам 1 0
3. Мунксгор Александер 1 0
4. Торстейнссон Йон 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 2 0
2. Тверсков Йеппе 1 0
3. Emmanuel Sabbi 1 0
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 33.33% (3) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Оденсе 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус
Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе
Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:0 Оденсе Кубок Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 9 - 5 7
3. Сённерйюск 3 2 0 1 6 - 5 6
4. Митьюлланд 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Раннерс 3 1 1 1 4 - 2 4
6. Оденсе 3 1 1 1 6 - 7 4
7. Ольборг 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Вайле 2 1 0 1 6 - 5 3
9. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
12. Хорсенс 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.22 5.10 19.00
1.25 4.40 19.00
2.10 3.64 3.34
1.98 3.67 3.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 9.30 1.03 3.75 1.25 2.95 1.36 2.02 1.79 1.81 2.00 1.59 2.35 3.15 1.33 1.17 4.60 1.50 2.48 1.05 9.40 1.92 1.82 1.15 5.00 1.04 9.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.18 1.76 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.50
9.29 1.05 8.58 1.06 3.94 1.24 3.13 1.35 2.09 1.72 1.65 2.20 1.43 2.77 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.95 1.01 16.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5
2.03 1.79 1.44 2.65 1.14 5.20 1.50 2.48 1.04 9.00 1.03 10.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
3.09 1.34 2.09 1.69 1.49 2.51 1.17 4.64 1.12 5.65 1.02 11.83 1.02 12.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.78 1.97 1.41 3.10
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
1.68 2.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Орхус 4:2 Оденсе онлайн

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