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  3. Австрия
Хартберг
0:1
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
0:1
31' Гол
Любич Иван
40' Желтая карточка
Клем Кристиан
1
Rene
Swete
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
5
Гольнер
Манфред
6
Линхарт
Андреас
23
Кайнц
Тобиас
14
Клем
Кристиан
28
Juergen
Heil
24
Тадич
Дарио
27
Lukas
Ried
9
Реп
Райко
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
35
Niklas
Geyrhofer
4
Горенц-Станкович
Йон
44
Amadou
Dante
25
Хирлэндер
Штефан
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
9
Балай
Беким
Хартберг
3-4-3
Штурм
4-3-1-2

Ход матча

31'
0:1
Любич Иван
40'
Клем Кристиан
 

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 1 0.33
2. Клем Кристиан 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горенц-Станкович Йон 1 0.33
2. Любич Иван 1 0.33
3. Янтшер Якоб 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Samson Tijani 1 1
2. Клем Кристиан 1 0
3. Гольнер Манфред 1 0
4. Lukas Ried 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Фризенбихлер Кевин 1 0
2. Вютрих Грегори 1 0
3. Йегер Лукас 1 0
4. Хирлэндер Штефан 1 0
5. Китеишвили Отар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 0 0 0 100% (1) 0 0
 Штурм 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор
Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук
Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Штурм 2:3 Рапид Вена Вольфсбергер 2:0 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Штурм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Штурм 1:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:0 Штурм Бундеслига
Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Штурм Кубок Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Штурм 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Санкт-Пёльтен 3 1 1 1 6 - 2 4
6. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Аустрия Вена 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Вольфсбергер 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Рид 3 1 0 2 5 - 7 3
10. Хартберг 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Альтах 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Адмира 1:1 3 0 1 2 2 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Клем Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Любич Иван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Штурм
3.86
3.83
2.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 3.70 2.03
3.75 3.15 2.01
3.02 3.75 2.21
2.73 3.79 2.38
3.86 3.42 2.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.50 1.07 11.50 1.02 2.75 1.42 3.70 1.25 1.60 2.25 2.10 1.74 1.85 1.96 1.70 2.15 1.20 4.20 1.27 3.55 1.05 8.50 1.08 7.10 1.05 8.50
13.50 1.03 4.80 1.19 3.84 1.27 2.34 1.61 1.84 1.97 1.57 2.56 1.29 3.68 1.22 4.30 1.08 7.90 1.07 8.70 1.01 16.75
10.16 1.04 9.29 1.05 4.55 1.19 3.75 1.26 2.34 1.58 1.86 1.91 1.55 2.41 1.29 3.51 1.22 4.16 1.09 7.01 1.08 7.46 1.02 13.06 1.02 13.48 1.00 23.03 1.00 23.39
2.83 1.46 2.45 1.59 2.08 1.81 1.76 2.14 1.58 2.47 2.02 1.86 1.76 2.14 1.59 2.45 1.19 4.97 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.75 2.01 2.35 1.59 1.10 6.25 1.20 4.20 1.11 5.80
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.39 1.29 2.35 1.55 1.59 2.27 1.22 3.99 1.15 4.99 1.03 10.09 1.03 10.09 1.00 22.64 1.00 23.22
1.60 2.43 1.35 3.31 1.11 7.03 1.63 2.35 1.45 2.86 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.50 1.29 3.40
4.90 1.18 3.60 1.29 1.94 1.86 1.44 2.77 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
1.54 2.44
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Где смотреть матч Хартберг 0:1 Штурм онлайн

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