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ЛАСК
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 14'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
29
Куттин
Мануэль
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
4
Jonathan
Scherzer
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
8
Дьенг
Шейку
11
Визингер
Дарио
ЛАСК
3-4-2-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.5
2. Рагуц Марко 1 (1) 0.5
3. Михорль Петер 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Визингер Дарио 2 1
2. Тафернер Маттойс 1 0.5
3. Линдль Михаэль 0 0
4. Jonathan Scherzer 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Михорль Петер 1 0
2. Визингер Филип 1 0
3. Реннер Рене 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 0 1
2. Рнич Неманья 1 0
3. Новак Михаэль 1 0
4. Jonathan Scherzer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 100% (2) 0 0 0
 Вольфсбергер 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян
Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль
Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ЛАСК 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Санкт-Пёльтен 3 1 1 1 6 - 2 4
5. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Вольфсбергер 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Аустрия Вена 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Рид 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Штурм 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Хартберг 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Альтах 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Адмира 3 0 1 2 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Вольфсбергер
1.74
4.38
4.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.68 4.30 4.50
1.84 3.96 3.94
1.84 3.92 3.97
1.68 4.38 4.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
12.00 1.01 4.70 1.17 3.80 1.23 2.39 1.58 2.14 1.71 1.88 1.92 1.70 2.15 1.53 2.39 1.28 3.45 1.21 4.10 1.08 6.90 1.07 7.50
16.00 1.01 14.50 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.45 1.61 1.94 1.88 1.60 2.38 1.32 3.45 1.23 4.30 1.10 7.20
10.16 1.04 10.16 1.04 4.41 1.20 3.67 1.27 2.30 1.60 1.82 1.96 1.53 2.46 1.27 3.67 1.21 4.28 1.08 7.46 1.07 7.97 1.02 13.47 1.02 13.89 1.00 22.78 1.00 23.13
5.25 1.18 2.45 1.59 2.18 1.73 1.92 1.96 1.70 2.23 1.56 2.51 1.21 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.37 1.55 1.59 2.33 1.21 4.10
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.24 4.05 1.17 5.10
3.32 1.30 2.29 1.58 1.56 2.33 1.21 4.11 1.14 5.19 1.03 10.09 1.02 11.22 1.00 22.81 1.00 23.39
3.06 1.40 2.42 1.60 1.84 2.04 1.58 2.46 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.80 1.48 2.60 1.29 3.35
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.28
1.61 2.28
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Вольфсбергер онлайн

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