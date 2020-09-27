ЛАСК
3:1
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Вольфсбергер
20' Желтая карточкаВизингер Филип
24' Желтая карточкаТраунер Гернот
1:0
26' ГолБалик Гусейн
35' Желтая карточкаМихорль Петер
51' Желтая карточкаJonathan Scherzer
2:0
55' ПенальтиРагуц Марко
2:1
73' ГолБаумгартнер Доминик
3:1
78' ГолТраунер Гернот
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
15
Рнич
Неманья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сольдо МаркоВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
20'
24'
26'
1:0
35'
55'
2:0
73'
78'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.67
|2.
|Траунер Гернот
|1
|0.33
|3.
|Грубер Андреас
|1
|0.33
|4.
|Балик Гусейн
|1
|0.33
|5.
|Михорль Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Визингер Дарио
|2
|0.67
|2.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.33
|3.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.33
|4.
|Линдль Михаэль
|0
|0
|5.
|Jonathan Scherzer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михорль Петер
|2
|0
|2.
|Визингер Филип
|2
|0
|3.
|Траунер Гернот
|1
|0
|4.
|Реннер Рене
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Scherzer
|2
|0
|2.
|Лочошвили Лука
|0
|1
|3.
|Рнич Неманья
|1
|0
|4.
|Новак Михаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян
Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль
Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Санкт-Пёльтен
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|5.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Вольфсбергер
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|Рид
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|9.
|Штурм
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Альтах
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|10.00
|1.03
|12.00
|1.01
|7.00
|1.08
|—
|—
|3.80
|1.23
|—
|—
|2.95
|1.37
|2.14
|1.71
|1.88
|1.92
|1.70
|2.15
|1.42
|2.75
|1.28
|3.45
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.08
|6.90
|1.08
|7.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|16.00
|1.01
|14.50
|1.02
|5.15
|1.17
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|10.16
|1.04
|4.41
|1.20
|—
|—
|3.67
|1.27
|—
|—
|2.30
|1.60
|—
|—
|1.82
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.46
|1.27
|3.67
|1.21
|4.28
|—
|—
|1.08
|7.46
|1.07
|7.97
|1.02
|13.47
|1.02
|13.89
|1.00
|22.78
|1.00
|23.13
|—
|—
|—
|—
|5.19
|1.18
|2.96
|1.43
|3.67
|1.30
|2.45
|1.59
|2.69
|1.50
|2.22
|1.71
|1.74
|2.17
|1.48
|2.76
|1.35
|3.34
|—
|—
|1.47
|2.80
|1.27
|3.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.37
|1.55
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.58
|—
|—
|1.56
|2.33
|—
|—
|1.21
|4.11
|1.14
|5.19
|1.03
|10.09
|1.02
|11.22
|1.00
|22.81
|1.00
|23.39
|2.12
|1.77
|1.74
|2.16
|1.36
|3.29
|1.84
|2.04
|1.26
|4.06
|1.13
|6.33
|—
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|—
|—
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|—
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|—
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