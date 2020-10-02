Раннерс
1:2
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 300
Брондбю
0:1
14' ГолРустед Сигурд
0:2
64' ГолУре Микаэль
1:2
76' ГолКамара Аль-Хаджи
90' Желтая карточкаШвебе Марвин
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Защитник
-
-
24 Issah Salou
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
64'
0:2
76'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.5
|2.
|Emil Riis Jakobsen
|2
|0.5
|3.
|Писингер Симон
|1
|0.25
|4.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|5.
|Рёмер Андре
|0
|0
|6.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|2
|0.5
|2.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.5
|3.
|Хедлунд Симон
|2
|0.5
|4.
|Рустед Сигурд
|2
|0.5
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.25
|6.
|Радошевич Йосип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|2.
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|3.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|2
|0
|4.
|Марксен Эрик
|1
|0
|5.
|Писингер Симон
|1
|0
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0
|7.
|Греве Матиас
|1
|0
|8.
|Simon Graves
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|2
|0
|2.
|Швебе Марвин
|1
|0
|3.
|Andreas Bruus
|1
|0
|4.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|Брондбю
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс
Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс
Брондбю Последние 20 матчей: + = -Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю
Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Брондбю: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Раннерс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Брондбю Суперлига Дании Раннерс 2:4 Брондбю Кубок Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:3 Брондбю Суперлига Дании Раннерс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Раннерс Суперлига Дании Брондбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании Брондбю 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:1
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|3.
|Сённерйюск
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|Вайле
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Ольборг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Раннерс
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|10.
|Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|12.
|Хорсенс
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.70
|1.17
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.11
|1.68
|1.93
|1.87
|1.67
|2.17
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.20
|4.10
|1.02
|11.00
|1.05
|8.30
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|13.50
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.99
|1.19
|3.51
|1.32
|2.39
|1.62
|1.96
|1.93
|1.70
|2.23
|1.45
|2.84
|2.08
|1.81
|1.93
|1.96
|1.59
|2.46
|1.26
|4.04
|1.14
|6.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.03
|10.00
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|1.13
|5.95
|—
|—
|3.28
|1.35
|2.81
|1.47
|2.21
|1.71
|1.72
|2.19
|2.28
|1.67
|1.88
|2.00
|1.45
|2.87
|1.30
|3.67
|—
|—
|—
|—