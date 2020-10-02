Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Раннерс

48' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Раннерс

43' Удар от ворот произведет Брондбю

43' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Линнстрем Йеспер наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

41' Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Раннерс

40' Линнстрем Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Раннерс

36' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

35' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Вратарь парирует удар, который нанес Уре Микаэль , и мяч снова в игре

34' ШАНС! Уре Микаэль вышел один на один с голкипером...

34' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Андреас Брюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лауридсен Йеспер из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

28' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Хедлунд Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Отличные скиллы показывает Эгхо Марвин , обводя своих соперников

20' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Матч возобновлен

19' Швебе Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Вратарь парирует удар, который нанес Эгхо Марвин , и мяч снова в игре

17' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Отличные скиллы показывает Линнстрем Йеспер , обводя своих соперников

15' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Отличные скиллы показывает Менса Кевин , обводя своих соперников

13' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

10' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Каллесеэ Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Брондбю

7' Какой промах! Эгхо Марвин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Юнг Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена из-за технических проблем.

4' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля