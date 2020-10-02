  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Раннерс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Брондбю
0'
0:1
14' Гол
Рустед Сигурд
0:2
64' Гол
Уре Микаэль
1:2
76' Гол
Камара Аль-Хаджи
90' Желтая карточка
Швебе Марвин
90'+6
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Matti
Lund
Nielsen
II
11
Марксен
Эрик
15
Bjoern
Kopplin
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
Раннерс
4-4-2
Брондбю
3-5-2

Ход матча

14'
0:1
Рустед Сигурд
(Линнстрем Йеспер)
25'
Лауридсен Йеспер
Каллесеэ Миккель
 
46'
Simon Graves
Греве Матиас
 
60'
 
Кристенсен Лассе
Хедлунд Симон
64'
0:2
Уре Микаэль
(Кристенсен Лассе)
70'
Tosin Kehinde
Лауэнборг Фредерик
 
76'
Камара Аль-Хаджи
(Лауридсен Йеспер)
1:2
78'
 
Anis Ben Slimane
Радошевич Йосип
82'
Filip Bundgaard Kristensen
Эгхо Марвин
 
82'
Tobias Klysner
Matti Lund Nielsen II
 
90'
 
Бёркеейет Тобиас
Уре Микаэль
90'
 
Швебе Марвин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 2 0.5
2. Emil Riis Jakobsen 2 0.5
3. Писингер Симон 1 0.25
4. Лауридсен Йеспер 0 0
5. Рёмер Андре 0 0
6. Vito Hammershoej-Mistrati 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 2 0.5
2. Линнстрем Йеспер 2 0.5
3. Хедлунд Симон 2 0.5
4. Рустед Сигурд 2 0.5
5. Кристенсен Лассе 1 0.25
6. Радошевич Йосип 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 2 0
2. Лауэнборг Фредерик 2 0
3. Vito Hammershoej-Mistrati 2 0
4. Марксен Эрик 1 0
5. Писингер Симон 1 0
6. Эгхо Марвин 1 0
7. Греве Матиас 1 0
8. Simon Graves 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 2 0
2. Швебе Марвин 1 0
3. Andreas Bruus 1 0
4. Линнстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 0 0 0 0 25% (1) 75% (3)
 Брондбю 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс
Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс
Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю
Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Брондбю: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Брондбю 5:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Раннерс Суперлига Дании Брондбю 2:1 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Брондбю Суперлига Дании Раннерс 2:4 Брондбю Кубок Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:3 Брондбю Суперлига Дании Раннерс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Раннерс Суперлига Дании Брондбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании Брондбю 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:1 4 4 0 0 9 - 5 12
2. Орхус 3 2 1 0 9 - 5 7
3. Сённерйюск 3 2 0 1 6 - 5 6
4. Митьюлланд 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Нордшелланн 3 1 1 1 7 - 5 4
6. Вайле 3 1 1 1 8 - 7 4
7. Оденсе 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Ольборг 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Раннерс 1:2 4 1 1 2 5 - 4 4
10. Копенгаген 3 0 1 2 5 - 7 1
11. Люнгбю 3 0 1 2 1 - 5 1
12. Хорсенс 3 0 0 3 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
58.00 5.80 1.14
56.00 15.00 1.02
2.59 3.65 2.57
27.18 4.85 1.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.00 1.03 4.70 1.17 3.20 1.32 2.11 1.68 1.93 1.87 1.67 2.17 1.18 4.50 1.20 4.10 1.02 11.00 1.05 8.30 1.09 6.50 1.02 11.00
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.19 1.75 1.70 2.18 1.46 2.76 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
4.99 1.19 3.51 1.32 2.39 1.62 1.96 1.93 1.70 2.23 1.45 2.84 2.08 1.81 1.93 1.96 1.59 2.46 1.26 4.04 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.15 1.70 1.50 2.48 1.17 4.70 1.04 9.00 1.03 10.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
3.28 1.35 2.81 1.47 2.21 1.71 1.72 2.19 2.28 1.67 1.88 2.00 1.45 2.87 1.30 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85
4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Раннерс 1:2 Брондбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный