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  3. Германия
Ганновер 96
3:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Айнтрахт Бр
0'
31' Желтая карточка
Кессель Бенджамин
31' Желтая карточка
Дукш Марвин
47' Желтая карточка
Франц Майк
0:1
51' Гол
Кобылянски Мартин
1:1
54' Гол
Майна Линтон
58' Желтая карточка
Выдра Доминик
65' Желтая карточка
Шульц Михаэль
2:1
71' Гол
Вайдандт Хендрик
3:1
74' Гол
Хульт Никлас
77'
31
Эссер
Михаэль
27
Шиндлер
Кингсли
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
10
Харагути
Генки
13
Кайзер
Доминик
11
Майна
Линтон
8
Франц
Майк
9
Вайдандт
Хендрик
17
Дукш
Марвин
12
Дорнебуш
Феликс
5
Кессель
Бенджамин
32
Шульц
Михаэль
6
Выдра
Доминик
40
Цигеле
Робин
4
Николау
Яннис
28
Бен-Балла
Яссин
7
Кауфманн
Фабио
10
Кобылянски
Мартин
18
Кроос
Феликс
20
Абдуллахи
Сулейман
Ганновер 96
4-4-2
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Кессель Бенджамин
31'
Дукш Марвин
 
46'
 
Бар Марсель
Абдуллахи Сулейман
47'
Франц Майк
 
51'
0:1
Кобылянски Мартин
(Цигеле Робин)
54'
Майна Линтон
(Харагути Генки)
1:1
58'
 
Выдра Доминик
64'
Бийол Яка
Франц Майк
 
65'
 
Шульц Михаэль
71'
Вайдандт Хендрик
(Дукш Марвин)
2:1
71'
 
Май Иба
Кроос Феликс
74'
Хульт Никлас
(Дукш Марвин)
3:1
76'
 
Прошвиц Ник
Кауфманн Фабио

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майна Линтон 2 0.67
2. Дукш Марвин 1 0.33
3. Хульт Никлас 1 0.33
4. Кайзер Доминик 1 0.33
5. Вайдандт Хендрик 1 0.33
6. Харагути Генки 0 0
Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобылянски Мартин 1 0.33
2. Цигеле Робин 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Дукш Марвин 2 0
2. Франц Майк 1 0
3. Кайзер Доминик 1 0
4. Франке Марсель 1 0
5. Хюберс Тимо 1 0
6. Майна Линтон 1 0
Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Кессель Бенджамин 1 0
2. Выдра Доминик 1 0
3. Шульц Михаэль 1 0
4. Кауфманн Фабио 1 0
5. Цигеле Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96
Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта
Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2 Галлешер 0:1 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Ганновер 96 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Дукш Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Кессель Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Айнтрахт Бр
3.60
4.25
8.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 2.75 2.45
1.90 2.35 8.20
1.56 4.15 6.15
1.65 3.15 8.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 11.00 1.02 1.87 1.87 3.55 1.27 2.17 1.69 2.95 1.37 2.03 1.79 1.79 2.03 1.07 7.50 1.25 3.75 1.03 6.50 1.07 7.50 1.06 8.10
11.25 1.01 10.25 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.29 1.69 1.79 2.02 1.50 2.52 1.25 3.62 1.17 4.30 1.06 7.10
4.74 1.20 3.33 1.35 2.31 1.65 1.92 1.97 1.67 2.28 1.44 2.91 2.71 1.50 1.28 3.82 2.01 1.88 1.74 2.18 1.57 2.52 1.46 2.84 1.16 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.17 1.69 1.03 10.00 1.17 4.70 1.04 9.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.57 2.43 1.17 5.10 1.12 6.55
3.32 1.36 2.74 1.50 2.16 1.76 1.70 2.25 1.50 2.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
4.75 1.19 3.20 1.33 1.89 1.91 1.44 2.79 1.26 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Ганновер 96 3:1 Айнтрахт Бр онлайн

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