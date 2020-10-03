Ганновер 96
3:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Айнтрахт Бр
31' Желтая карточкаКессель Бенджамин
31' Желтая карточкаДукш Марвин
47' Желтая карточкаФранц Майк
0:1
51' ГолКобылянски Мартин
1:1
54' ГолМайна Линтон
58' Желтая карточкаВыдра Доминик
65' Желтая карточкаШульц Михаэль
2:1
71' ГолВайдандт Хендрик
3:1
74' ГолХульт Никлас
15
Хюберс
Тимо
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
-
8 Май ИбаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прошвиц НикНападающий
-
17 Отто ЯриНападающий
- Нападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
31'
47'
51'
54'
1:1
58'
64'
65'
71'
2:1
71'
74'
3:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майна Линтон
|2
|0.67
|2.
|Дукш Марвин
|1
|0.33
|3.
|Хульт Никлас
|1
|0.33
|4.
|Кайзер Доминик
|1
|0.33
|5.
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.33
|6.
|Харагути Генки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кобылянски Мартин
|1
|0.33
|2.
|Цигеле Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукш Марвин
|2
|0
|2.
|Франц Майк
|1
|0
|3.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|4.
|Франке Марсель
|1
|0
|5.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|6.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|2.
|Выдра Доминик
|1
|0
|3.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|4.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|5.
|Цигеле Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96
Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта
Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2 Галлешер 0:1 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|Зандхаузен
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Ян
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Фортуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Айнтрахт Бр
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.20
|1.20
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|3.55
|1.27
|2.17
|1.69
|2.95
|1.37
|2.03
|1.79
|1.79
|2.03
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.25
|3.75
|1.03
|6.50
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|—
|—
|4.45
|1.19
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.52
|1.25
|3.62
|1.17
|4.30
|1.06
|7.10
|—
|—
|4.74
|1.20
|3.33
|1.35
|2.31
|1.65
|1.92
|1.97
|1.67
|2.28
|1.44
|2.91
|2.71
|1.50
|1.28
|3.82
|2.01
|1.88
|1.74
|2.18
|1.57
|2.52
|1.46
|2.84
|—
|—
|1.16
|5.72
|—
|—
|—
|—