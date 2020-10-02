  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Бохум
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Оснабрюк
0'
38' Желтая карточка
Кюн Филипп
57' Желтая карточка
Лайч Максим
60'
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
32
Цуль
Роберт
27
Пантович
Милош
35
Ганвула
Сильвер
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
4
Гугганиг
Лукас
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
29
Хеннинг
Брайан
8
Таффертсхофер
Ульрих
14
Аменийдо
Этьенн
37
Керк
Себастьян
25
Кёлер
Свен
9
Сантос
Кристиан
Бохум
4-2-3-1
Оснабрюк
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Кюн Филипп
46'
 
Мультауп Маурице
Кёлер Свен
57'
Лайч Максим
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 2 0.67
2. Цуль Роберт 1 0.33
3. Ганвула Сильвер 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 1
2. Керк Себастьян 0 0

Карточки

Бохум
# Игрок      
1. Хольтманн Геррит 1 1
2. Лосилья Антони 1 0
3. Блум Данни 1 0
4. Гамбоа Кристиан 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Марк Хейдер 1 0
2. Райхель Кен 1 0
3. Сантос Кристиан 1 0
4. Керк Себастьян 1 0
5. Таффертсхофер Ульрих 1 0
6. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бохум 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Оснабрюк 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: + = -
Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум
Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк
Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Бохум: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Оснабрюк 0:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:1 Бохум Международные матчи (клубы) Оснабрюк 1:3 Бохум Бундеслига 2
Бохум 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Кюн Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Оснабрюк
2.25
3.32
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.08 2.95 4.30
2.05 2.65 4.70
2.03 3.32 3.80
2.25 2.76 4.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.50 1.18 9.70 1.04 1.95 1.80 2.95 1.37 1.28 3.45 1.86 2.00 1.59 2.37 1.08 7.00 1.17 4.90 1.05 8.50 1.03 9.40 1.03 9.50
9.30 1.02 8.60 1.04 3.62 1.27 3.12 1.36 2.10 1.81 1.64 2.26 1.40 2.86 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.30
3.47 1.33 2.37 1.62 1.95 1.93 1.68 2.26 1.42 2.97 1.67 2.29 1.51 2.64 1.85 2.04 1.64 2.37 1.52 2.66 1.18 5.26 1.18 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.05 1.77 1.13 5.40 1.14 5.30 1.12 5.55
2.83 1.43 2.05 1.77 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
1.61 2.41 1.36 3.29 1.12 6.91 1.70 2.24 1.50 2.72 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.25
4.05 1.24 3.10 1.37 1.84 1.96 1.38 3.04 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Бохум 0:0 Оснабрюк онлайн

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