Бохум
0:0
Конец матча
Стадион: Vonovia Ruhrstadion Зрители: 4231
Оснабрюк
38' Желтая карточкаКюн Филипп
57' Желтая карточкаЛайч Максим
60' Желтая карточкаГанвула Сильвер
66' Желтая карточкаАйдини Басхким
84' Вторая желтая карточкаАйдини Басхким
86' Желтая карточкаРиман Мануэль
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
22
Кюн
Филипп
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
25
Кёлер
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бонга ТарсисНападающий
-
15 Новотны СомаНападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мёллер ТимЗащитник
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
27 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
38'
57'
60'
66'
84'
86'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|2
|0.67
|2.
|Цуль Роберт
|1
|0.33
|3.
|Ганвула Сильвер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|1
|2.
|Керк Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|2.
|Лосилья Антони
|1
|0
|3.
|Блум Данни
|1
|0
|4.
|Риман Мануэль
|1
|0
|5.
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|7.
|Лайч Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айдини Басхким
|1
|1
|2.
|Марк Хейдер
|1
|0
|3.
|Райхель Кен
|1
|0
|4.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|5.
|Керк Себастьян
|1
|0
|6.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|7.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бохум
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Оснабрюк
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: + = -Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум
Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк
Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк
Последние игры между собой
Бохум: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|Зандхаузен
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Фортуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ян
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Падерборн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.22
|4.00
|—
|—
|9.70
|1.04
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.86
|2.00
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.17
|4.90
|1.05
|8.50
|1.03
|9.40
|1.03
|9.50
|9.30
|1.02
|—
|—
|8.60
|1.04
|—
|—
|3.62
|1.27
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.19
|4.30
|1.13
|4.85
|1.03
|8.30
|—
|—
|2.01
|1.88
|1.66
|2.31
|1.31
|3.59
|2.37
|1.62
|1.95
|1.93
|1.68
|2.26
|1.42
|2.97
|1.67
|2.29
|1.51
|2.64
|1.85
|2.04
|1.64
|2.37
|1.52
|2.66
|1.18
|5.26
|—
|—
|1.18
|5.27
|—
|—
|—
|—