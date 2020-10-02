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  2. Матчи
  3. Германия
Бохум
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4231
Оснабрюк
0'
38' Желтая карточка
Кюн Филипп
57' Желтая карточка
Лайч Максим
60' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
66' Желтая карточка
Айдини Басхким
84' Вторая желтая карточка
Айдини Басхким
86' Желтая карточка
Риман Мануэль
90'+5
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
32
Цуль
Роберт
27
Пантович
Милош
35
Ганвула
Сильвер
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
4
Гугганиг
Лукас
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
29
Хеннинг
Брайан
8
Таффертсхофер
Ульрих
14
Аменийдо
Этьенн
37
Керк
Себастьян
25
Кёлер
Свен
9
Сантос
Кристиан
Бохум
4-2-3-1
Оснабрюк
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Кюн Филипп
46'
 
Мультауп Маурице
Кёлер Свен
57'
Лайч Максим
 
60'
Ганвула Сильвер
 
66'
 
Айдини Басхким
69'
 
Шмидт Никлас
Керк Себастьян
69'
 
Марк Хейдер
Сантос Кристиан
77'
Айсфельд Томас
Цоллер Симон
 
77'
Блум Данни
Цуль Роберт
 
82'
Новотны Сома
Ганвула Сильвер
 
84'
 
Айдини Басхким
86'
 
Энгель Константин
Аменийдо Этьенн
86'
Риман Мануэль
 
90'
 
Сушач Адам
Хеннинг Брайан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 2 0.67
2. Цуль Роберт 1 0.33
3. Ганвула Сильвер 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 1
2. Керк Себастьян 0 0

Карточки

Бохум
# Игрок      
1. Хольтманн Геррит 1 1
2. Лосилья Антони 1 0
3. Блум Данни 1 0
4. Риман Мануэль 1 0
5. Гамбоа Кристиан 1 0
6. Ганвула Сильвер 1 0
7. Лайч Максим 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Айдини Басхким 1 1
2. Марк Хейдер 1 0
3. Райхель Кен 1 0
4. Сантос Кристиан 1 0
5. Керк Себастьян 1 0
6. Таффертсхофер Ульрих 1 0
7. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бохум 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Оснабрюк 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: + = -
Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум
Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк
Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Бохум: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Оснабрюк 0:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:1 Бохум Международные матчи (клубы) Оснабрюк 1:3 Бохум Бундеслига 2
Бохум 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 2 2 0 0 6 - 4 6
2. Зандхаузен Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Бохум Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Оснабрюк Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Хольштайн Киль Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Нюрнберг Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Санкт-Паули Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Ганновер 96 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Хайденхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Фортуна Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ян Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Дармштадт Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Айнтрахт Бр Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Падерборн Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Карлсруэ Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Кюн Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.40 1.45 7.60
5.40 1.20 15.00
2.03 3.32 3.80
3.38 1.76 5.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.22 4.00 9.70 1.04 1.33 3.15 2.95 1.37 1.05 8.50 1.86 2.00 1.59 2.37 1.08 7.00 1.17 4.90 1.05 8.50 1.03 9.40 1.03 9.50
9.30 1.02 8.60 1.04 3.62 1.27 3.12 1.36 2.10 1.81 1.64 2.26 1.40 2.86 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.30
2.01 1.88 1.66 2.31 1.31 3.59 2.37 1.62 1.95 1.93 1.68 2.26 1.42 2.97 1.67 2.29 1.51 2.64 1.85 2.04 1.64 2.37 1.52 2.66 1.18 5.26 1.18 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.05 1.77 1.13 5.40 1.14 5.30 1.12 5.55
2.83 1.43 2.05 1.77 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
1.61 2.41 1.36 3.29 1.12 6.91 1.70 2.24 1.50 2.72 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.25
4.05 1.24 3.10 1.37 1.84 1.96 1.38 3.04 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Бохум 0:0 Оснабрюк онлайн

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