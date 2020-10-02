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Зандхаузен
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Санкт-Паули
0'
1:0
45' Гол
Дикмайер Деннис
50' Желтая карточка
Авевор Кристофер
61'
1
Фрайсль
Мартин
22
Наубер
Геррит
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
37
Уахим
Анас
19
Нартей
Николас
3
Контенто
Диего
10
Байда
Юлиус
16
Бехренс
Кевин
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
30
Химмельман
Робин
6
Авевор
Кристофер
4
Цирайс
Филипп
15
Бубалла
Даниэль
2
Ольссон
Себастьян
20
Беккер
Финн
5
Кнолль
Марвин
23
Пакарада
Леарт
13
Дашнер
Лукас
16
Макиенок
Симон
17
Киере
Даниэль-Кофи
Зандхаузен
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-1-2

Ход матча

45'
Дикмайер Деннис
(Байда Юлиус)
1:0
46'
 
Диттген Макс
Пакарада Леарт
46'
 
Тащи Борис
Дашнер Лукас
50'
 
Авевор Кристофер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 3 (1) 1
2. Дикмайер Деннис 1 0.33
3. Контенто Диего 0 0
4. Байда Юлиус 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 1
2. Диттген Макс 1 0.33
3. Виекхофф Яннес 1 0.33
4. Бенателли Рико 0 0
5. Дашнер Лукас 0 0

Карточки

Зандхаузен
# Игрок      
1. Дикмайер Деннис 1 0
2. Кистер Тим 1 0
3. Линсмайер Денис 1 0
4. Наубер Геррит 1 0
5. Жиров Александр 1 0
6. Энгельс Марио 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 1 0
2. Ольссон Себастьян 1 0
3. Пакарада Леарт 1 0
4. Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зандхаузен 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Санкт-Паули 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: + = -
Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен
Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск
Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Дикмайер Деннис бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BWT-Stadion am Hardtwald. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Санкт-Паули
2.07
4.50
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.35 4.50 11.50
1.30 4.50 11.00
2.07 3.54 3.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 10.50 1.03 4.50 1.18 3.30 1.30 1.85 1.90 1.94 1.86 1.70 2.15 1.25 3.75 1.21 4.10 1.05 8.50 1.06 8.20 1.05 8.50
10.75 1.01 9.70 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.21 1.74 1.72 2.12 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 2.20 1.67 1.11 5.80 1.17 4.60 1.11 5.80
3.20 1.35 2.17 1.69 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.60 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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