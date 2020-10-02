Зандхаузен
1:0
Второй тайм: 61'
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
Санкт-Паули
1:0
45' ГолДикмайер Деннис
50' Желтая карточкаАвевор Кристофер
14
Кистер
Тим
37
Уахим
Анас
10
Байда
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Шой РобинНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Нападающий
-
24 Тащи БорисНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
45'
1:0
50'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|3 (1)
|1
|2.
|Дикмайер Деннис
|1
|0.33
|3.
|Контенто Диего
|0
|0
|4.
|Байда Юлиус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|1
|2.
|Диттген Макс
|1
|0.33
|3.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.33
|4.
|Бенателли Рико
|0
|0
|5.
|Дашнер Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|2.
|Кистер Тим
|1
|0
|3.
|Линсмайер Денис
|1
|0
|4.
|Наубер Геррит
|1
|0
|5.
|Жиров Александр
|1
|0
|6.
|Энгельс Марио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|1
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|3.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|4.
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зандхаузен
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Санкт-Паули
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Зандхаузен Последние 20 матчей: + = -Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен
Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск
Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Санкт-Паули
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Фортуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ян
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Падерборн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.05
|10.50
|1.03
|4.50
|1.18
|3.30
|1.30
|1.85
|1.90
|1.94
|1.86
|1.70
|2.15
|1.25
|3.75
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|1.06
|8.20
|1.05
|8.50
|10.75
|1.01
|9.70
|1.03
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.72
|2.12
|1.46
|2.64
|1.22
|3.90
|1.15
|4.55
|1.04
|7.70
|—
|—