Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Открытие Арена
Зенит
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
20
Урунов
Остон
33
Крал
Алекс
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
61 Голосов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|4 (1)
|0.4
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.3
|3.
|Понсе Эсекель
|3
|0.3
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.2
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.1
|6.
|Жиго Самуэль
|1
|0.1
|7.
|Зобнин Роман
|0
|0
|8.
|Крал Алекс
|0
|0
|9.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|6 (1)
|0.6
|2.
|Азмун Сердар
|6
|0.6
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0.2
|4.
|Мостовой Андрей
|1
|0.1
|5.
|Дуглас Сантос
|1
|0.1
|6.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.1
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.1
|8.
|Ловрен Деян
|1
|0.1
|9.
|Сутормин Алексей
|1
|0.1
|10.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|11.
|Круговой Данил
|0
|0
|12.
|Жирков Юрий
|0
|0
|13.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|14.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|3
|1
|2.
|Зобнин Роман
|3
|0
|3.
|Максименко Александр
|3
|0
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|5.
|Крал Алекс
|2
|0
|6.
|Умяров Наиль
|2
|0
|7.
|Урунов Остон
|2
|0
|8.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|9.
|Кутепов Илья
|1
|0
|10.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|11.
|Понсе Эсекель
|1
|0
|12.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|13.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|14.
|Гапонов Илья
|1
|0
|15.
|Айртон Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|3
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Ерохин Александр
|1
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|7.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|8.
|Малком Филипе
|1
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Зенит
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит
Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 5
|21
|2.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|4.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.40
|1.07
|6.50
|1.11
|2.85
|1.42
|—
|—
|2.15
|1.70
|2.21
|1.71
|1.62
|2.27
|1.75
|2.18
|1.30
|3.50
|1.22
|4.20
|1.16
|5.50
|1.10
|5.80
|1.03
|11.00
|1.03
|9.70
|9.10
|1.02
|8.00
|1.05
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.98
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.32
|3.26
|1.13
|5.35
|1.09
|5.95
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.72
|1.48
|2.35
|1.62
|1.97
|1.89
|1.68
|2.25
|1.51
|2.60
|1.70
|2.22
|1.50
|2.69
|1.17
|5.18
|—
|—
|1.13
|6.52
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Зенит
Исход игры
Спартак Москва
21.3% (36)
Ничья
32% (54)
Зенит
46.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
65.24% (107)
Меньше
34.76% (57)
Обе команды забьют
Да
89.02% (146)
Нет
10.98% (18)
Популярный счёт
1:2 Зенит
30.8% (52)
1:1 Ничья
23.1% (39)
2:1 Спартак Москва
14.8% (25)
2:2 Ничья
7.1% (12)
0:1 Зенит
5.9% (10)
1:3 Зенит
5.9% (10)
3:2 Спартак Москва
2.4% (4)
2:0 Спартак Москва
1.8% (3)
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