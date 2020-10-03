Быструю контратаку левым флангом пытались развернуть "красно-белые", но Айртон далековато отпустил от себя мяч, дав возможность защитнику вынести игровой снаряд в аут.

Дзюба после передачи из глубины поля падал неподалёку от линии чужой штрафной площади. Прозвучал свисток, но он не в пользу "Зенита", так как нападающий гостей, как оказалось, забрался в положение "вне игры".

Бакаев через центральную ось разгонял атаку "Спартака", но слишком грубо пасовал на левый край штрафной площади, куда забегал Ларссон. В итоге мяч ушёл за лицевую линию.

В ответной атаке с правого края прошла диагональная подача на дальний край штрафной площади на Дзюбу. Артём обработал мяч, но его удар был накрыт защитниками. Мяч срикошетил за пределы штрафной площади, откуда опасно с ходу пробивал Оздоев, но мяч полетел чуть мимо правого верхнего угла ворот.

Снова с правого фланга прошла диагональная подача на Дзюбу, который на этот раз аккуратно сбрасывал мяч на правый край штрафной площади на Мостового, который мощно пробивал по воротам, но выстрел на себя принял Джикия.

26' Передача ближе к правому углу штрафной площади следовала в направлении Дзюбы, но тот пропустил мяч под ногой. Потешаются над Артёмом сейчас спартаковские болельщики.

25' Малком жестковато на левом фланге атаки "Зенита" сыграл против Зобнина. Арбитр пока не видит повода для того, чтобы расчехлять карман и доставать карточки.

24' Малком с правого фланга сместился в центр, отдал пас с носка в полукружие штрафной площади на Мостового, который, недолго думая, пробивал по воротам. Получилось не слишком сильно, и Максименко в падении мяч поймал намертво.

23' Плохо пробил украинец в этот раз, не сумев толком поднять мяч, попав в низ "стенки" из игроков "Спартака". Подбор остался за гостями, которые продолжают свою позиционную атаку.

22' Штрафной удар заработали игроки "Зенита", метрах в 28-ми от ворот соперника, чуть правее центральной оси. Это прекрасная точка для Ярослава Ракицкого.

21' Левым флангом провели атаку петербургские футболисты, но из этой зоны последовала вяловатая прострельная передача в центр, которая была легко нейтрализована спартаковскими защитниками.

20' Бакаев потерял мяч в центре поля, неудачно попытавшись отдать скрытый пас, после чего на всякий случай нарушил правила против Дугласа.

19' Кстати, матч сегодня судит Павел Кукуян из Сочи. Пока что сложных решений ему принимать ещё не приходилось. Будем надеяться, что он справиться с работой в этот вечер на "5+".

18' Против Крала в центре поля нарушили правила. Многовато будет подобных мелких фолов, думаю, на протяжении всего матча, как бы он не развивался в дальнейшем.

17' Похоже, что те, кто ставили на "тотал меньше", уже потирают руки, в предвкушении выигрыша. Действительно, пока что мы наблюдаем много борьбы в центре поля, и ни одна из команд не хочет атаковать большими силами, атакуя только с оглядкой на собственные тылы.

16' Дзюба на левом фланге неудачно попытался пойти в дриблинг, упустив мяч за лицевую линию. Наградили Артёма болельщики на трибунах порцией оглушительного свиста.

15' Впервые за долгое время "Зенит" перешёл в позиционную атаку, но разыграть ничего интересного не сумел, и в итоге мяч достался Максименко фактически в виде подарка.

14' Из глубины поля теперь следовал заброс на левый край штрафной площади гостей, куда рвался Урунов, но проиграл силовую борьбу защитнику Остон.

13' По левому краю в чужую штрафную площадку пытался ворваться Ларссон, но чётко против соперника в подкате в своей штрафной площади сыграл Ракицкий.

12' Дугласа на левом фланге обороны "Зенита" пытался запрессинговать Бакаев, но не сумел сыграть мяч, в итоге опрокинув бразильца на газон.

11' Малком на чужой половине поля пытался сыграть на опережении против Маслова, но опасную игру высоко поднятой ногой с его стороны зафиксировал судья.

10' Крал пасовал вперёд на Понсе, который решил пропустить мяч дальше, но там никого из партнёров не оказалось. Развёл лишь руками после этого нападающий "Спартака".

9' Жиго пробивал головой после подачи углового с правого фланга. Получилось достаточно опасно, но всё же чуть выше ворот мяч пролетел.

8' С правого фланга сейчас следовала подача в штрафную площадь гостей, причём мяч свалился с ноги Зобнина, и опускался точно под перекладину, но Кержаков не дремлет, переводя снаряд на угловой.

7' Перехватили территориальное преимущество хозяева поля после стартовых минут активности "Зенита". Снова левым флангом шли в атаку "красно-белые", но Бакаев нарушил правила, руками помогая себе в борьбе с Барриосом.

6' Левым флангом теперь обостряли игру спартаковцы, но после прострельной передачи в центр здорово сыграл в подкате Ракицкий, отбив мяч в поле.

5' Отобрали мяч москвичи на правом фланге атаки, Бакаев протащил мяч к лицевой линии, вошёл в штрафную площадку, после чего выполнил слишком сильную и высокую подачу в центр.

4' Активней на первых минутах встречи смотрятся питерцы, которые прибрали мяч под контроль. "Спартак" старается что-то противопоставить этому командным прессингом.

3' Сразу у нас первая опасность в матче! "Зенит" левым флангом разогнал атаку, откуда последовала подача в центр штрафной площади на Мостового, который беспрепятственно пробил головой с восьми метров, но попал точно в то место, где находился Максименко.

2' Многие сегодня ставили в этом матче на "тотал меньше". Эксперты считают, что будет много борьбы и эмоций на поле, но мало голевых моментов. Посмотрим...