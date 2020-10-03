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Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Зенит
0' 30'
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
47
Зобнин
Роман
20
Урунов
Остон
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
10
Бакаев
Зелимхан
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
44
Ракицкий
Ярослав
6
Ловрен
Деян
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
8
Малком
Филипе
27
Оздоев
Магомед
17
Мостовой
Андрей
22
Дзюба
Артём
21
Ерохин
Александр
Спартак Москва
3-4-3
Зенит
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 4 (1) 0.4
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0.3
3. Понсе Эсекель 3 0.3
4. Айртон Лукас 2 0.2
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.1
6. Жиго Самуэль 1 0.1
7. Зобнин Роман 0 0
8. Крал Алекс 0 0
9. Умяров Наиль 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.6
2. Азмун Сердар 6 0.6
3. Ерохин Александр 2 0.2
4. Мостовой Андрей 1 0.1
5. Дуглас Сантос 1 0.1
6. Дриусси Себастьян 1 0.1
7. Малком Филипе 1 0.1
8. Ловрен Деян 1 0.1
9. Сутормин Алексей 1 0.1
10. Караваев Вячеслав 0 0
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 3 1
2. Зобнин Роман 3 0
3. Максименко Александр 3 0
4. Соболев Александр Сергеевич 3 0
5. Крал Алекс 2 0
6. Умяров Наиль 2 0
7. Урунов Остон 2 0
8. Ещенко Андрей 1 0
9. Кутепов Илья 1 0
10. Бакаев Зелимхан 1 0
11. Понсе Эсекель 1 0
12. Жиго Самуэль 1 0
13. Ларссон Джордан 1 0
14. Гапонов Илья 1 0
15. Айртон Лукас 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 3 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Дриусси Себастьян 1 0
8. Малком Филипе 1 0
9. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Зенит 5% (1) 25% (5) 15% (3) 5% (1) 25% (5) 25% (5)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит
Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Зенит 2:1 Спартак Москва Кубок Зенит 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 5 21
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
4. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    31'
    Снова с правого фланга прошла диагональная подача на Дзюбу, который на этот раз аккуратно сбрасывал мяч на правый край штрафной площади на Мостового, который мощно пробивал по воротам, но выстрел на себя принял Джикия.
  • Опасный момент
    30'
    В ответной атаке с правого края прошла диагональная подача на дальний край штрафной площади на Дзюбу. Артём обработал мяч, но его удар был накрыт защитниками. Мяч срикошетил за пределы штрафной площади, откуда опасно с ходу пробивал Оздоев, но мяч полетел чуть мимо правого верхнего угла ворот.
  • 29'
    Бакаев через центральную ось разгонял атаку "Спартака", но слишком грубо пасовал на левый край штрафной площади, куда забегал Ларссон. В итоге мяч ушёл за лицевую линию.
  • Офсайд
    28'
    Дзюба после передачи из глубины поля падал неподалёку от линии чужой штрафной площади. Прозвучал свисток, но он не в пользу "Зенита", так как нападающий гостей, как оказалось, забрался в положение "вне игры".
  • 27'
    Быструю контратаку левым флангом пытались развернуть "красно-белые", но Айртон далековато отпустил от себя мяч, дав возможность защитнику вынести игровой снаряд в аут.
  • 26'
    Передача ближе к правому углу штрафной площади следовала в направлении Дзюбы, но тот пропустил мяч под ногой. Потешаются над Артёмом сейчас спартаковские болельщики.
  • Фол, нарушение
    25'
    Малком жестковато на левом фланге атаки "Зенита" сыграл против Зобнина. Арбитр пока не видит повода для того, чтобы расчехлять карман и доставать карточки.
  • Опасный момент
    24'
    Малком с правого фланга сместился в центр, отдал пас с носка в полукружие штрафной площади на Мостового, который, недолго думая, пробивал по воротам. Получилось не слишком сильно, и Максименко в падении мяч поймал намертво.
  • 23'
    Плохо пробил украинец в этот раз, не сумев толком поднять мяч, попав в низ "стенки" из игроков "Спартака". Подбор остался за гостями, которые продолжают свою позиционную атаку.
  • Фол, нарушение
    22'
    Штрафной удар заработали игроки "Зенита", метрах в 28-ми от ворот соперника, чуть правее центральной оси. Это прекрасная точка для Ярослава Ракицкого.
  • 21'
    Левым флангом провели атаку петербургские футболисты, но из этой зоны последовала вяловатая прострельная передача в центр, которая была легко нейтрализована спартаковскими защитниками.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бакаев потерял мяч в центре поля, неудачно попытавшись отдать скрытый пас, после чего на всякий случай нарушил правила против Дугласа.
  • Судья
    19'
    Кстати, матч сегодня судит Павел Кукуян из Сочи. Пока что сложных решений ему принимать ещё не приходилось. Будем надеяться, что он справиться с работой в этот вечер на "5+".
  • Фол, нарушение
    18'
    Против Крала в центре поля нарушили правила. Многовато будет подобных мелких фолов, думаю, на протяжении всего матча, как бы он не развивался в дальнейшем.
  • 17'
    Похоже, что те, кто ставили на "тотал меньше", уже потирают руки, в предвкушении выигрыша. Действительно, пока что мы наблюдаем много борьбы в центре поля, и ни одна из команд не хочет атаковать большими силами, атакуя только с оглядкой на собственные тылы.
  • 16'
    Дзюба на левом фланге неудачно попытался пойти в дриблинг, упустив мяч за лицевую линию. Наградили Артёма болельщики на трибунах порцией оглушительного свиста.
  • 15'
    Впервые за долгое время "Зенит" перешёл в позиционную атаку, но разыграть ничего интересного не сумел, и в итоге мяч достался Максименко фактически в виде подарка.
  • 14'
    Из глубины поля теперь следовал заброс на левый край штрафной площади гостей, куда рвался Урунов, но проиграл силовую борьбу защитнику Остон.
  • 13'
    По левому краю в чужую штрафную площадку пытался ворваться Ларссон, но чётко против соперника в подкате в своей штрафной площади сыграл Ракицкий.
  • Фол, нарушение
    12'
    Дугласа на левом фланге обороны "Зенита" пытался запрессинговать Бакаев, но не сумел сыграть мяч, в итоге опрокинув бразильца на газон.
  • Фол, нарушение
    11'
    Малком на чужой половине поля пытался сыграть на опережении против Маслова, но опасную игру высоко поднятой ногой с его стороны зафиксировал судья.
  • 10'
    Крал пасовал вперёд на Понсе, который решил пропустить мяч дальше, но там никого из партнёров не оказалось. Развёл лишь руками после этого нападающий "Спартака".
  • Опасный момент
    9'
    Жиго пробивал головой после подачи углового с правого фланга. Получилось достаточно опасно, но всё же чуть выше ворот мяч пролетел.
  • Угловой
    8'
    С правого фланга сейчас следовала подача в штрафную площадь гостей, причём мяч свалился с ноги Зобнина, и опускался точно под перекладину, но Кержаков не дремлет, переводя снаряд на угловой.
  • Фол, нарушение
    7'
    Перехватили территориальное преимущество хозяева поля после стартовых минут активности "Зенита". Снова левым флангом шли в атаку "красно-белые", но Бакаев нарушил правила, руками помогая себе в борьбе с Барриосом.
  • 6'
    Левым флангом теперь обостряли игру спартаковцы, но после прострельной передачи в центр здорово сыграл в подкате Ракицкий, отбив мяч в поле.
  • 5'
    Отобрали мяч москвичи на правом фланге атаки, Бакаев протащил мяч к лицевой линии, вошёл в штрафную площадку, после чего выполнил слишком сильную и высокую подачу в центр.
  • 4'
    Активней на первых минутах встречи смотрятся питерцы, которые прибрали мяч под контроль. "Спартак" старается что-то противопоставить этому командным прессингом.
  • Опасный момент
    3'
    Сразу у нас первая опасность в матче! "Зенит" левым флангом разогнал атаку, откуда последовала подача в центр штрафной площади на Мостового, который беспрепятственно пробил головой с восьми метров, но попал точно в то место, где находился Максименко.
  • 2'
    Многие сегодня ставили в этом матче на "тотал меньше". Эксперты считают, что будет много борьбы и эмоций на поле, но мало голевых моментов. Посмотрим...
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли питерцы. Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 3.55 2.10
3.70 3.40 2.20
3.35 3.65 2.16
3.80 3.11 2.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.07 6.50 1.11 2.85 1.42 2.15 1.70 2.21 1.71 1.62 2.27 1.75 2.18 1.30 3.50 1.22 4.20 1.16 5.50 1.10 5.80 1.03 11.00 1.03 9.70
9.10 1.02 8.00 1.05 3.54 1.28 2.77 1.44 1.98 1.99 1.52 2.53 1.32 3.26 1.13 5.35 1.09 5.95 1.01 10.75
2.72 1.48 2.35 1.62 1.97 1.89 1.68 2.25 1.51 2.60 1.70 2.22 1.50 2.69 1.17 5.18 1.13 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.14 5.90
2.95 1.40 1.97 1.84 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.94 1.93 1.59 2.40 1.26 3.95 1.58 2.46 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.80 1.41 1.72 2.18 1.30 3.30
3.95 1.25 2.77 1.44 1.69 2.17 1.28 3.64 1.20 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Зенит

Исход игры
Спартак Москва
21.3% (36)
Ничья
32% (54)
Зенит
46.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
65.24% (107)
Меньше
34.76% (57)
Обе команды забьют
Да
89.02% (146)
Нет
10.98% (18)
Популярный счёт
1:2 Зенит
30.8% (52)
1:1 Ничья
23.1% (39)
2:1 Спартак Москва
14.8% (25)
2:2 Ничья
7.1% (12)
0:1 Зенит
5.9% (10)
1:3 Зенит
5.9% (10)
3:2 Спартак Москва
2.4% (4)
2:0 Спартак Москва
1.8% (3)
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