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Спартак Москва
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 4 (1) 0.44
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0.33
3. Понсе Эсекель 3 0.33
4. Айртон Лукас 2 0.22
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.11
6. Жиго Самуэль 1 0.11
7. Зобнин Роман 0 0
8. Крал Алекс 0 0
9. Умяров Наиль 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.67
2. Азмун Сердар 6 0.67
3. Ерохин Александр 2 0.22
4. Мостовой Андрей 1 0.11
5. Дуглас Сантос 1 0.11
6. Дриусси Себастьян 1 0.11
7. Малком Филипе 1 0.11
8. Ловрен Деян 1 0.11
9. Сутормин Алексей 1 0.11
10. Караваев Вячеслав 0 0
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 3 1
2. Зобнин Роман 3 0
3. Максименко Александр 3 0
4. Соболев Александр Сергеевич 3 0
5. Крал Алекс 2 0
6. Умяров Наиль 2 0
7. Урунов Остон 2 0
8. Ещенко Андрей 1 0
9. Кутепов Илья 1 0
10. Бакаев Зелимхан 1 0
11. Понсе Эсекель 1 0
12. Жиго Самуэль 1 0
13. Ларссон Джордан 1 0
14. Гапонов Илья 1 0
15. Айртон Лукас 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 3 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Дриусси Себастьян 1 0
8. Малком Филипе 1 0
9. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Зенит 5% (1) 25% (5) 15% (3) 5% (1) 25% (5) 25% (5)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит
Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Зенит 2:1 Спартак Москва Кубок Зенит 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


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    • Прогнозы 62
    Спартак Москва 24.2% (15)
    X 35.5% (22)
    Зенит 40.3% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Зенит
    3.70
    3.47
    2.31
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.20 3.35 2.30
    3.50 3.20 2.21
    3.70 3.34 2.31
    3.20 3.47 2.23
    3.61 3.23 2.23

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 8.20 1.06 3.50 1.30 2.65 1.47 2.20 1.72 1.87 1.96 1.83 1.97 1.48 2.70 1.33 3.35 1.13 5.70 1.10 6.10 1.04 11.00 1.03 9.70
    8.10 1.04 7.20 1.07 3.46 1.29 2.72 1.46 1.98 1.99 1.51 2.56 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 9.80
    7.50 1.07 6.64 1.08 3.36 1.31 2.67 1.47 1.89 1.93 1.49 2.61 1.33 3.25 1.14 5.04 1.11 5.65 1.04 10.16 1.03 11.22
    3.85 1.26 2.90 1.41 2.22 1.66 1.89 1.93 1.69 2.17 1.49 2.61 1.33 3.25 1.12 6.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.92 1.88 1.42 2.90 1.13 6.00
    2.72 1.46 1.89 1.91 1.44 2.77 1.14 5.80 1.10 7.00
    2.85 1.40 1.93 1.86 1.42 2.77 1.12 5.09 1.08 6.08 1.01 13.50 1.01 14.13
    3.07 1.38 2.53 1.52 1.98 1.84 1.59 2.36 1.42 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    1.78 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит

    Исход игры
    Спартак Москва
    24.2% (15)
    Ничья
    35.5% (22)
    Зенит
    40.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (40)
    Меньше
    33.33% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    93.33% (56)
    Нет
    6.67% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    29% (18)
    1:1 Ничья
    25.8% (16)
    2:1 Спартак Москва
    14.5% (9)
    2:2 Ничья
    9.7% (6)
    1:3 Зенит
    6.5% (4)
    1:0 Спартак Москва
    3.2% (2)
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