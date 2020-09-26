Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|4 (1)
|0.44
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.33
|3.
|Понсе Эсекель
|3
|0.33
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.22
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.11
|6.
|Жиго Самуэль
|1
|0.11
|7.
|Зобнин Роман
|0
|0
|8.
|Крал Алекс
|0
|0
|9.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|6 (1)
|0.67
|2.
|Азмун Сердар
|6
|0.67
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0.22
|4.
|Мостовой Андрей
|1
|0.11
|5.
|Дуглас Сантос
|1
|0.11
|6.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.11
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.11
|8.
|Ловрен Деян
|1
|0.11
|9.
|Сутормин Алексей
|1
|0.11
|10.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|11.
|Круговой Данил
|0
|0
|12.
|Жирков Юрий
|0
|0
|13.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|14.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|3
|1
|2.
|Зобнин Роман
|3
|0
|3.
|Максименко Александр
|3
|0
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|5.
|Крал Алекс
|2
|0
|6.
|Умяров Наиль
|2
|0
|7.
|Урунов Остон
|2
|0
|8.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|9.
|Кутепов Илья
|1
|0
|10.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|11.
|Понсе Эсекель
|1
|0
|12.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|13.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|14.
|Гапонов Илья
|1
|0
|15.
|Айртон Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|3
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Ерохин Александр
|1
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|7.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|8.
|Малком Филипе
|1
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Зенит
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит
Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.20
|1.06
|3.50
|1.30
|2.65
|1.47
|2.20
|1.72
|1.87
|1.96
|1.83
|1.97
|1.48
|2.70
|1.33
|3.35
|1.13
|5.70
|1.10
|6.10
|1.04
|11.00
|1.03
|9.70
|8.10
|1.04
|7.20
|1.07
|3.46
|1.29
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.98
|1.99
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.35
|3.10
|1.14
|5.05
|1.10
|5.65
|1.01
|9.80
|—
|—
|7.50
|1.07
|6.64
|1.08
|3.36
|1.31
|2.67
|1.47
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.49
|2.61
|1.33
|3.25
|1.14
|5.04
|1.11
|5.65
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|2.90
|1.41
|2.22
|1.66
|1.89
|1.93
|1.69
|2.17
|1.49
|2.61
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.42
|2.90
|1.13
|6.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.80
|1.10
|7.00
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.40
|—
|—
|1.93
|1.86
|—
|—
|1.42
|2.77
|1.12
|5.09
|1.08
|6.08
|1.01
|13.50
|1.01
|14.13
|3.07
|1.38
|2.53
|1.52
|1.98
|1.84
|1.59
|2.36
|1.42
|2.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит
Исход игры
Спартак Москва
24.2% (15)
Ничья
35.5% (22)
Зенит
40.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (40)
Меньше
33.33% (20)
Обе команды забьют
Да
93.33% (56)
Нет
6.67% (4)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29% (18)
1:1 Ничья
25.8% (16)
2:1 Спартак Москва
14.5% (9)
2:2 Ничья
9.7% (6)
1:3 Зенит
6.5% (4)
1:0 Спартак Москва
3.2% (2)
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