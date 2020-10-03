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Урал
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
40' Желтая карточка
Емельянов Роман
49' Красная карточка
Магнуссон Хёрдур
53'
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
44
Рыков
Владимир
93
Герасимов
Алексей
13
Калинин
Игорь
18
Йовичич
Бранко
8
Емельянов
Роман
5
Егорычев
Андрей
19
Мишкич
Даниэль
58
Эль
Кабир
Отман
20
Панюков
Андрей
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
62
Карпов
Вадим
23
Магнуссон
Хёрдур
71
Тикнизян
Наяир
22
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
20
Кучаев
Константин
8
Влашич
Никола
19
Зайнутдинов
Бактиёр
9
Чалов
Фёдор
Урал
4-2-3-1
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Ход матча

40'
Емельянов Роман
 
49'
 
Магнуссон Хёрдур

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 184 Количество точных передач 212
  • 80 Точность передач, % 79
  • 47 Владение мячом, % 53
  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 184 Количество точных передач 212
  • 80 Точность передач, % 79
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.3
2. Страндберг Стефан 1 0.1
3. Панюков Андрей 1 0.1
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.1
5. Егорычев Андрей 1 0.1
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.4
2. Кучаев Константин 4 0.4
3. Бистрович Кристиян 2 0.2
4. Дзагоев Алан 1 0.1
5. Магнуссон Хёрдур 1 0.1
6. Эджук Чидера 1 0.1
7. Шкурин Илья 1 0.1
8. Чалов Фёдор 0 0
9. Обляков Иван 0 0
10. Фернандес Марио 0 0
11. Сигурдссон Арнор 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 2 1
2. Рыков Владимир 3 0
3. Страндберг Стефан 1 1
4. Кулаков Денис 2 0
5. Бикфалви Эрик 2 0
6. Араторе Марко 2 0
7. Помазун Илья 2 0
8. Мишкич Даниэль 2 0
9. Егорычев Андрей 2 0
10. Годзюр Ярослав 1 0
11. Панюков Андрей 1 0
12. Ароян Вараздат 1 0
13. Евсеев Алексей 1 0
14. Подберёзкин Вячеслав 1 0
15. Золотов Николай 1 0
16. Ефремов Дмитрий 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Бистрович Кристиян 3 1
2. Марадишвили Константин 4 0
3. Щенников Георгий 2 0
4. Влашич Никола 2 0
5. Дивеев Игорь 2 0
6. Тикнизян Наяир 2 0
7. Акинфеев Игорь 1 0
8. Карпов Вадим 1 0
9. Фернандес Марио 1 0
10. Сигурдссон Арнор 1 0
11. Чалов Фёдор 1 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
13. Обляков Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0
 ЦСКА Москва 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки
Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
ЦСКА Москва 1:1 Урал Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
4. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
12. Арсенал Тула 1:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
13. Тамбов 0:1 Заявка 10 2 1 7 7 - 14 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Второй тайм
  • Замена
    54'
    Замена в составе ЦСКА: вместо Фёдора Чалова на поле вышел Виктор Васин.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЗАЙНУТДИНОВ!!! Удар Влашича с линии штрафной площади приходится в соперника. Мяч отскакивает налево на Зайнутдинова, который точно бьёт в дальний угол.
  • 51'
    Эль-Кабир со штрафного с восемнадцати метров пробил в стенку. Мяч отскочил к Йовичичу, который с двадцати метров пробил выше ворот.
  • Красная карточка
    50'
    Магнуссон перед штрафной площадью сбивает Панюкова и получает красную карточку за фол последней надежды.
  • Травма, повреждение
    48'
    Зайнутдинов на фланге в стыке с Кулаковым получил травму. Медики вышли на поле, в матче пауза.
  • Фол, нарушение
    47'
    Панюков в центре поля ударил по ногам Магнуссона.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Екатеринбурге!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Урал" - ЦСКА - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Фернандес заработал угловой удар. Влашич разыграл "стандарт" с партнёром. Удар Марадишвили в ближний угол вышел чуть неточным.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Васильев в первом тайме.
  • 45'
    Кучаев справа прострелил на Тикнизяна, чей удар успевают заблокировать Кулаков с Рыковым.
  • 44'
    Эль Кабир справа со штрафного навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Калинина, чья подача на дальнюю штангу пришлась в руки Акинфееву.
  • Фол, нарушение
    43'
    Зайнутди нов на фланге сбил Панюкова.
  • Фол, нарушение
    42'
    Влашич перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Емельянова.
  • Желтая карточка
    41'
    Емельянов в центре поля сбил Кучаева и получил жёлтую карточку.
  • 40'
    "Урал" справа продвигается вперёд с помощью аутом.
  • 38'
    Влашич с Эль Кабиром что-то оживлённо обсуждают в центре поля. Интересен язык общения этих игроков.
  • 37'
    Прострел Калинина слева в штрафную площадь заблокировал Кучаев.
  • 36'
    "Урал" контролирует мяч у центрального круга.
  • 35'
    У Кулакова случается срезка перед своими воротами. Помазун рванул к мячу и сумел опередить Тикнизяна.
  • 34'
    Эль Кабир справа с дальней дистанции пробил по воротам. После рикошета от ноги Магнуссона мяч полетел точно в Акинфеева.
  • Угловой
    33'
    Влашич от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч выбили.
  • 32'
    Емельянов слева прорвался в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Марадишвили в центре поля схватил руками Эль Кабира.
  • 29'
    Чалов слева убежал от защитников, но с угла штрафной площади в дальний угол Фёдор пробил неудачно.
  • 28'
    Влашич слева с острого угла пробил намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    26'
    Калинин на фланге подтолкнул в спину Кучаева.
  • 25'
    Панюкову удалось прорваться в штрафную площадь ЦСКА, откуда соперники не позволили Андрею пробить по воротам.
  • 24'
    Эль Кабир вытеснил Кучаева из штрафной площади и вынудил соперника сделать передачу назад.
  • Фол, нарушение
    23'
    Йовичич в центре поля схватил руками Фернандеса.
  • Угловой
    22'
    Тикнизян заработал следующий угловой удар. Подача в центр штрафной площади завершилась выносом хозяев.
  • Угловой
    21'
    Гости разыграли угловой удар. Влашичу с фланга в щштрафную площадь не позволил прорваться Емельянов.
  • 20'
    Яалов справа в штрафной площади получил мяч и заработал угловой удар.
  • 19'
    Удар Тикнизяна слева из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 18'
    "Урал" подержал мяч в центре поля. Хозяева играют всё увереннее, но воротам соперников пока не угрожают.
  • 17'
    Справа Кулаков убежал в отрыв, но навес в штрафную площадь на Панюкова исполнил слишком высоко.
  • Опасный момент
    16'
    Фернандес справа откатил мяч на Влашича, который с десяти метров пробил над ближней "девяткой".
  • 15'
    Панюков заброс вперёд из центрального круга на ход Мишкичу сделал слишком сильно. Мяч прилетел к Акинфееву.
  • 14'
    Тикнизян на левом фланге не смог пройти Рыкова, но аут Наяир заработал.
  • Угловой
    12'
    Влашич от углового флага навесил Зайнутдинова, который головой пробил немного выше перекладины.
  • 11'
    "Уралу" пока никак не удаётся даже подобраться к штрафной площади соперников. Об ударах и речи нет.
  • 10'
    Марадашвили справа прострелил к воротам, но на перехвате сыграли защитники "Урала".
  • 9'
    А последняя победа екатеринбургской команды над ЦСКА датируется и вовсе 1995 годом. Удастся ли хозяевам поправить статистику в игре с московской командой?
  • 8'
    Шесть лет "Урал" не забивал армейцам в Екатеринбурге. Последний раз такое случалось в 2014 году.
  • Опасный момент
    7'
    Зайнутдинов слева ворвался в штрафную площадь и пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 6'
    Тикнизян не решился навешивать слева в штрафную площадь. Пас Наияра назад привёл к потере мяча.
  • 5'
    "Урал" старается очень активно действовать на первых минутах встречи. Атаки хозяевам не удаётся организовать - подводит точность в передачах.
  • 4'
    Длинными неточными передачами обменялись команды. Стартовое волнение серьёзно сказывается на игроках.
  • Травма, повреждение
    3'
    Фернандес у скамейки запасных получил травму колена. Медики быстро подоспели на помощь.
  • 2'
    "Урал" играет в оранжевой форме, ЦСКА - в тёмно-серой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Екатеринбург Арене"!
  • Второй тайм
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - Магнуссон Хёрдур увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Емельянов Роман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ekaterinburg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.90 2.80 1.75
6.30 2.75 1.90
5.70 3.78 1.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.25 3.90 2.11 1.79 1.17 4.90 1.75 2.15 1.04 10.00 1.03 12.00 1.16 5.55 1.12 6.10 1.03 10.50
9.50 1.02 8.40 1.05 3.54 1.28 2.68 1.47 1.97 2.02 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.08 1.18 4.75 1.10 6.80 1.13 6.00
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.90 1.40 1.72 2.08 1.32 3.45
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.64 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
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Прогнозы на матч Урал 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Урал
3.8% (6)
Ничья
11.9% (19)
ЦСКА Москва
84.4% (135)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (78)
Меньше
49.68% (77)
Обе команды забьют
Да
59.35% (92)
Нет
40.65% (63)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
38.1% (61)
0:1 ЦСКА Москва
25% (40)
0:2 ЦСКА Москва
11.9% (19)
1:1 Ничья
10.6% (17)
1:3 ЦСКА Москва
4.4% (7)
2:1 Урал
2.5% (4)
0:3 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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