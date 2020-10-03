Зайнутдинов на фланге в стыке с Кулаковым получил травму. Медики вышли на поле, в матче пауза.

Магнуссон перед штрафной площадью сбивает Панюкова и получает красную карточку за фол последней надежды.

Эль-Кабир со штрафного с восемнадцати метров пробил в стенку. Мяч отскочил к Йовичичу, который с двадцати метров пробил выше ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЗАЙНУТДИНОВ!!! Удар Влашича с линии штрафной площади приходится в соперника. Мяч отскакивает налево на Зайнутдинова, который точно бьёт в дальний угол.

Замена в составе ЦСКА: вместо Фёдора Чалова на поле вышел Виктор Васин.

Второй тайм в Екатеринбурге!

Панюков в центре поля ударил по ногам Магнуссона.

Первый тайм

— Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.

— Перерыв! "Урал" - ЦСКА - 0:0.

45' Фернандес заработал угловой удар. Влашич разыграл "стандарт" с партнёром. Удар Марадишвили в ближний угол вышел чуть неточным.

45' 1 минуту добавил Васильев в первом тайме.

45' Кучаев справа прострелил на Тикнизяна, чей удар успевают заблокировать Кулаков с Рыковым.

44' Эль Кабир справа со штрафного навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Калинина, чья подача на дальнюю штангу пришлась в руки Акинфееву.

43' Зайнутди нов на фланге сбил Панюкова.

42' Влашич перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Емельянова.

41' Емельянов в центре поля сбил Кучаева и получил жёлтую карточку.

40' "Урал" справа продвигается вперёд с помощью аутом.

38' Влашич с Эль Кабиром что-то оживлённо обсуждают в центре поля. Интересен язык общения этих игроков.

37' Прострел Калинина слева в штрафную площадь заблокировал Кучаев.

36' "Урал" контролирует мяч у центрального круга.

35' У Кулакова случается срезка перед своими воротами. Помазун рванул к мячу и сумел опередить Тикнизяна.

34' Эль Кабир справа с дальней дистанции пробил по воротам. После рикошета от ноги Магнуссона мяч полетел точно в Акинфеева.

33' Влашич от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч выбили.

32' Емельянов слева прорвался в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

30' Марадишвили в центре поля схватил руками Эль Кабира.

29' Чалов слева убежал от защитников, но с угла штрафной площади в дальний угол Фёдор пробил неудачно.

28' Влашич слева с острого угла пробил намного выше ворот.

26' Калинин на фланге подтолкнул в спину Кучаева.

25' Панюкову удалось прорваться в штрафную площадь ЦСКА, откуда соперники не позволили Андрею пробить по воротам.

24' Эль Кабир вытеснил Кучаева из штрафной площади и вынудил соперника сделать передачу назад.

23' Йовичич в центре поля схватил руками Фернандеса.

22' Тикнизян заработал следующий угловой удар. Подача в центр штрафной площади завершилась выносом хозяев.

21' Гости разыграли угловой удар. Влашичу с фланга в щштрафную площадь не позволил прорваться Емельянов.

20' Яалов справа в штрафной площади получил мяч и заработал угловой удар.

19' Удар Тикнизяна слева из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.

18' "Урал" подержал мяч в центре поля. Хозяева играют всё увереннее, но воротам соперников пока не угрожают.

17' Справа Кулаков убежал в отрыв, но навес в штрафную площадь на Панюкова исполнил слишком высоко.

16' Фернандес справа откатил мяч на Влашича, который с десяти метров пробил над ближней "девяткой".

15' Панюков заброс вперёд из центрального круга на ход Мишкичу сделал слишком сильно. Мяч прилетел к Акинфееву.

14' Тикнизян на левом фланге не смог пройти Рыкова, но аут Наяир заработал.

12' Влашич от углового флага навесил Зайнутдинова, который головой пробил немного выше перекладины.

11' "Уралу" пока никак не удаётся даже подобраться к штрафной площади соперников. Об ударах и речи нет.

10' Марадашвили справа прострелил к воротам, но на перехвате сыграли защитники "Урала".

9' А последняя победа екатеринбургской команды над ЦСКА датируется и вовсе 1995 годом. Удастся ли хозяевам поправить статистику в игре с московской командой?

8' Шесть лет "Урал" не забивал армейцам в Екатеринбурге. Последний раз такое случалось в 2014 году.

7' Зайнутдинов слева ворвался в штрафную площадь и пробил в сетку ворот с внешней стороны.

6' Тикнизян не решился навешивать слева в штрафную площадь. Пас Наияра назад привёл к потере мяча.

5' "Урал" старается очень активно действовать на первых минутах встречи. Атаки хозяевам не удаётся организовать - подводит точность в передачах.

4' Длинными неточными передачами обменялись команды. Стартовое волнение серьёзно сказывается на игроках.

3' Фернандес у скамейки запасных получил травму колена. Медики быстро подоспели на помощь.

2' "Урал" играет в оранжевой форме, ЦСКА - в тёмно-серой.