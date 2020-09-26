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Урал
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.33
2. Страндберг Стефан 1 0.11
3. Панюков Андрей 1 0.11
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.11
5. Егорычев Андрей 1 0.11
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.44
2. Кучаев Константин 4 0.44
3. Бистрович Кристиян 2 0.22
4. Дзагоев Алан 1 0.11
5. Магнуссон Хёрдур 1 0.11
6. Эджук Чидера 1 0.11
7. Шкурин Илья 1 0.11
8. Чалов Фёдор 0 0
9. Обляков Иван 0 0
10. Фернандес Марио 0 0
11. Сигурдссон Арнор 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 3 0
2. Страндберг Стефан 1 1
3. Емельянов Роман 1 1
4. Кулаков Денис 2 0
5. Бикфалви Эрик 2 0
6. Араторе Марко 2 0
7. Помазун Илья 2 0
8. Мишкич Даниэль 2 0
9. Егорычев Андрей 2 0
10. Годзюр Ярослав 1 0
11. Панюков Андрей 1 0
12. Ароян Вараздат 1 0
13. Евсеев Алексей 1 0
14. Подберёзкин Вячеслав 1 0
15. Золотов Николай 1 0
16. Ефремов Дмитрий 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Бистрович Кристиян 3 1
2. Марадишвили Константин 4 0
3. Щенников Георгий 2 0
4. Влашич Никола 2 0
5. Дивеев Игорь 2 0
6. Тикнизян Наяир 2 0
7. Акинфеев Игорь 1 0
8. Карпов Вадим 1 0
9. Фернандес Марио 1 0
10. Сигурдссон Арнор 1 0
11. Чалов Фёдор 1 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
13. Обляков Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0
 ЦСКА Москва 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки
Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
ЦСКА Москва 1:1 Урал Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Урал 5.1% (3)
    X 20.3% (12)
    ЦСКА Москва 74.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    ЦСКА Москва
    6.40
    3.96
    1.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.70 3.87 1.63
    5.70 3.95 1.63
    6.40 3.96 1.68
    5.04 3.79 1.70

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 7.50 1.07 3.30 1.32 2.55 1.55 2.08 1.80 1.82 2.06 1.42 2.85 1.29 3.50 1.12 5.90 1.09 6.70 1.01 12.00
    8.90 1.02 7.90 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.91 2.09 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45
    8.11 1.06 6.64 1.08 3.25 1.33 2.53 1.52 1.82 2.01 1.44 2.77 1.30 3.42 1.12 5.42 1.09 6.23 1.03 11.22 1.03 12.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.84 1.97 1.39 2.95 1.11 6.40
    2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
    2.74 1.43 1.85 1.94 1.39 2.89 1.10 5.51 1.07 6.50 1.01 14.48 1.01 15.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.78
    1.99 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
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    Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    5.1% (3)
    Ничья
    20.3% (12)
    ЦСКА Москва
    74.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (26)
    Меньше
    54.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    30.5% (18)
    0:1 ЦСКА Москва
    22% (13)
    1:1 Ничья
    18.6% (11)
    0:2 ЦСКА Москва
    10.2% (6)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.1% (3)
    2:1 Урал
    3.4% (2)
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