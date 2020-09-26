Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|3 (2)
|0.33
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.11
|3.
|Панюков Андрей
|1
|0.11
|4.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.11
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0.11
|6.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|8.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|4
|0.44
|2.
|Кучаев Константин
|4
|0.44
|3.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.22
|4.
|Дзагоев Алан
|1
|0.11
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.11
|6.
|Эджук Чидера
|1
|0.11
|7.
|Шкурин Илья
|1
|0.11
|8.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|9.
|Обляков Иван
|0
|0
|10.
|Фернандес Марио
|0
|0
|11.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|3
|0
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Емельянов Роман
|1
|1
|4.
|Кулаков Денис
|2
|0
|5.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|6.
|Араторе Марко
|2
|0
|7.
|Помазун Илья
|2
|0
|8.
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|9.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|10.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|11.
|Панюков Андрей
|1
|0
|12.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|13.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|14.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|15.
|Золотов Николай
|1
|0
|16.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бистрович Кристиян
|3
|1
|2.
|Марадишвили Константин
|4
|0
|3.
|Щенников Георгий
|2
|0
|4.
|Влашич Никола
|2
|0
|5.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|6.
|Тикнизян Наяир
|2
|0
|7.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|8.
|Карпов Вадим
|1
|0
|9.
|Фернандес Марио
|1
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|13.
|Обляков Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|ЦСКА Москва
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Урал: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.50
|1.07
|3.30
|1.32
|2.55
|1.55
|2.08
|1.80
|1.82
|2.06
|1.42
|2.85
|1.29
|3.50
|1.12
|5.90
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|—
|—
|8.90
|1.02
|7.90
|1.05
|3.26
|1.32
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.91
|2.09
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|5.90
|1.07
|6.45
|—
|—
|—
|—
|8.11
|1.06
|6.64
|1.08
|3.25
|1.33
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.82
|2.01
|1.44
|2.77
|1.30
|3.42
|1.12
|5.42
|1.09
|6.23
|1.03
|11.22
|1.03
|12.28
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва
Исход игры
Урал
5.1% (3)
Ничья
20.3% (12)
ЦСКА Москва
74.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
63.16% (36)
Нет
36.84% (21)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
30.5% (18)
0:1 ЦСКА Москва
22% (13)
1:1 Ничья
18.6% (11)
0:2 ЦСКА Москва
10.2% (6)
1:3 ЦСКА Москва
5.1% (3)
2:1 Урал
3.4% (2)
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