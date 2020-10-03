13' Желтая карточкаТабидзе Джемал
16' Желтая карточкаФламарион
30' Желтая карточкаГогуа Седрик
44' Желтая карточкаПлиев Константин
45' Желтая карточкаЖигулёв Илья
49' Желтая карточкаСысуев Дмитрий
52' Желтая карточкаДанченко Олег
77
Алиев
Азер
27
Гогуа
Седрик
20
Жигулёв
Илья
96
Фламарион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Алиев АзерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Жигулёв ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
Ход матча
13'
16'
30'
44'
45'
49'
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
187 Количество точных передач 193
-
79 Точность передач, % 84
-
50 Владение мячом, % 50
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
187 Количество точных передач 193
-
79 Точность передач, % 84
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.1
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.1
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.1
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.1
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.1
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.2
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.1
|3.
|Фламарион
|1
|0.1
|4.
|Николаев Олег
|0
|0
|5.
|Степанов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|2.
|Сухов Александр
|2
|0
|3.
|Йокич Боян
|2
|0
|4.
|Аликин Павел
|2
|0
|5.
|Алиев Азер
|2
|0
|6.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|7.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|9.
|Тилль Оливье
|2
|0
|10.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|12.
|Данченко Олег
|1
|0
|13.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|14.
|Голубев Артём
|1
|0
|15.
|Плиев Константин
|1
|0
|16.
|Табидзе Джемал
|1
|0
|17.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|18.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|3.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|4.
|Манучарян Армен
|1
|1
|5.
|Байрыев Азат
|2
|0
|6.
|Жигулёв Илья
|2
|0
|7.
|Макаров Сергей
|2
|0
|8.
|Степанов Данил
|2
|0
|9.
|Алейник Олег
|1
|0
|10.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|11.
|Муллин Камиль
|1
|0
|12.
|Пискунов Антон
|1
|0
|13.
|Серченков Сергей
|1
|0
|14.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|15.
|Николаев Олег
|1
|0
|16.
|Фламарион
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Ротор
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар
Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.45
|2.70
|5.10
|1.17
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.14
|1.76
|1.82
|2.06
|1.70
|2.23
|1.01
|15.00
|1.20
|4.60
|1.04
|10.00
|1.02
|10.00
|1.01
|15.00
|0.00
|18.50
|6.55
|1.12
|5.00
|1.18
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.46
|2.92
|1.19
|4.85
|1.14
|6.00
|1.04
|12.00
|1.03
|12.75
|—
|—
|6.47
|1.13
|—
|—
|2.98
|1.41
|2.32
|1.63
|2.03
|1.83
|1.72
|2.17
|1.54
|2.54
|1.42
|2.89
|—
|—
|1.13
|6.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ротор
Исход игры
Уфа
79.9% (127)
Ничья
13.2% (21)
Ротор
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.87% (46)
Меньше
70.13% (108)
Обе команды забьют
Да
36.36% (56)
Нет
63.64% (98)
Популярный счёт
1:0 Уфа
43.4% (69)
2:1 Уфа
21.4% (34)
2:0 Уфа
9.4% (15)
1:1 Ничья
8.2% (13)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:2 Ротор
3.8% (6)
3:0 Уфа
1.9% (3)
0:1 Ротор
1.9% (3)
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