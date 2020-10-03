Замена в составе "Уфы": вместо Дмитрия Сысуева на поле вышел Кирилл Фольмер.

Давнченко справа навесил на Кротова, чья скидка к воротам оказалась безадресной.

Замена в составе "Ротора": вместо Камиля Муллина на поле вышел Бека Микелтадзе.

Фламарион слева с семнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Кротов справа вывел к воротам Жамалетдинова, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

71' Данченко простреливает справа в штрафную площадь, но на пути мяча оказываются только соперники.

70' Травма у Сысуева. Медики на поле, а в матче пауза.

69' Йокич слева навесил на Кротова у которого не получился удар головой.

68' Данченко справа навесил на Камилова, который несильно головой пробил по воротам. Кондрич подбирает мяч, летящий в створ.

67' У Сысуева не получилась подача справа. Мяч улетел далеко за ворота.

66' Данченко справа навесил к воротам. Кондрич выдвинулся вперёд и опередил Жамалетдинова.

65' Замена в составе "Ротора": вместо Ильи Жигулёва на поле вышел Кирилл Колесниченко.

64' Сысуев в центре поля сбил Фламариона.

63' Фламарион выдал пас в центр на ход Жигулёву, но Йокич в подкате выбивает мяч у Ильи.

62' Жамалетдинов у чужой штрафной площади в борьбе падает на мяч. Арбитр определяет задержку игры со стороны Тимура.

60' Плиев лежит на газоне и держится за плечо. Неудачно приземлился Константин после верховой борьбы с Муллиным. Требуется помощь медиков защитнику "Уфы".

59' Капр с тридцати семи метров решил пробить в правый угол. Кондрич в прыжке к штанге мяч поймал.

58' Данченко справа навесил к воротам, где мяч перелетел через Жамалетдинова.

57' Матрикарди на фланге встретил Сысуева и выбил мяч за боковую линию поля.

56' Кротов в чужой штрафной площади сбил Алейника.

55' Жигулёв в центральном круге сбил Сысуева.

53' Гогуа в центре поля в стыке с Кротовум получил травму. Седрику нужна помощь медиков.

52' Данченко в центре поля влетел шипами в голень Степанову и получил жёлтую карточку.

51' Данченко справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Гогуа вверху всех опередил и мяч из штрафной площади выбил.

50' Сысуев за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

49' Сысуев на левом фланге не смог переиграть Кверквелию.

48' Муллин слева с двадцати метров пробил правее ворот.

47' Камилов в центре поля подтолкнул в спину Жигулёва.