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  2. Матчи
  3. Россия
Уфа
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ротор
0'
13' Желтая карточка
Табидзе Джемал
16' Желтая карточка
Фламарион
30' Желтая карточка
Гогуа Седрик
44' Желтая карточка
Плиев Константин
45' Желтая карточка
Жигулёв Илья
49' Желтая карточка
Сысуев Дмитрий
52' Желтая карточка
Данченко Олег
72'
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
55
Табидзе
Джемал
5
Йокич
Боян
77
Алиев
Азер
94
Данченко
Олег
29
Камилов
Владислав
8
Карп
Кэтэлин
57
Кротов
Вячеслав
75
Жамалетдинов
Тимур
7
Сысуев
Дмитрий
93
Кондрич
Йосип
25
Степанов
Данил
27
Гогуа
Седрик
33
Кверквелия
Соломон
6
Матрикарди
Патрисио
20
Жигулёв
Илья
8
Алейник
Олег
17
Песегов
Евгений
13
Макаров
Сергей
72
Муллин
Камиль
96
Фламарион
Уфа
5-2-3
Ротор
5-3-2

Ход матча

13'
Табидзе Джемал
 
16'
 
Фламарион
30'
 
Гогуа Седрик
44'
Плиев Константин
 
45'
 
Жигулёв Илья
49'
Сысуев Дмитрий
 
52'
Данченко Олег
 
65'
 
Колесниченко Кирилл
Жигулёв Илья

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 187 Количество точных передач 193
  • 79 Точность передач, % 84
  • 50 Владение мячом, % 50
  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 187 Количество точных передач 193
  • 79 Точность передач, % 84
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.1
2. Аликин Павел 1 0.1
3. Кротов Вячеслав 1 0.1
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.1
5. Голубев Артём 1 0.1
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.2
2. Серченков Сергей 1 0.1
3. Фламарион 1 0.1
4. Николаев Олег 0 0
5. Степанов Данил 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Безденежных Игорь 3 0
2. Сухов Александр 2 0
3. Йокич Боян 2 0
4. Аликин Павел 2 0
5. Алиев Азер 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Неделчару Ионуц 2 0
9. Тилль Оливье 2 0
10. Кротов Вячеслав 0 1
11. Сысуев Дмитрий 1 0
12. Данченко Олег 1 0
13. Бизяк Ловро 1 0
14. Голубев Артём 1 0
15. Плиев Константин 1 0
16. Табидзе Джемал 1 0
17. Агаларов Гамид 1 0
18. Фольмер Кирилл 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Кверквелия Соломон 3 0
3. Кожемякин Олег 3 0
4. Манучарян Армен 1 1
5. Байрыев Азат 2 0
6. Жигулёв Илья 2 0
7. Макаров Сергей 2 0
8. Степанов Данил 2 0
9. Алейник Олег 1 0
10. Султонов Мухаммад 1 0
11. Муллин Камиль 1 0
12. Пискунов Антон 1 0
13. Серченков Сергей 1 0
14. Микелтадзе Бека 1 0
15. Николаев Олег 1 0
16. Фламарион 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 Ротор 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа
Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар
Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия

Последние игры между собой

Уфа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Уфа 3:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа 0:0 Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор 0:0 Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    76'
    Кротов справа вывел к воротам Жамалетдинова, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    75'
    Фламарион слева с семнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Ротора": вместо Камиля Муллина на поле вышел Бека Микелтадзе.
  • 73'
    Давнченко справа навесил на Кротова, чья скидка к воротам оказалась безадресной.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Уфы": вместо Дмитрия Сысуева на поле вышел Кирилл Фольмер.
  • 71'
    Данченко простреливает справа в штрафную площадь, но на пути мяча оказываются только соперники.
  • Травма, повреждение
    70'
    Травма у Сысуева. Медики на поле, а в матче пауза.
  • 69'
    Йокич слева навесил на Кротова у которого не получился удар головой.
  • 68'
    Данченко справа навесил на Камилова, который несильно головой пробил по воротам. Кондрич подбирает мяч, летящий в створ.
  • 67'
    У Сысуева не получилась подача справа. Мяч улетел далеко за ворота.
  • 66'
    Данченко справа навесил к воротам. Кондрич выдвинулся вперёд и опередил Жамалетдинова.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Ротора": вместо Ильи Жигулёва на поле вышел Кирилл Колесниченко.
  • Фол, нарушение
    64'
    Сысуев в центре поля сбил Фламариона.
  • 63'
    Фламарион выдал пас в центр на ход Жигулёву, но Йокич в подкате выбивает мяч у Ильи.
  • Фол, нарушение
    62'
    Жамалетдинов у чужой штрафной площади в борьбе падает на мяч. Арбитр определяет задержку игры со стороны Тимура.
  • Травма, повреждение
    60'
    Плиев лежит на газоне и держится за плечо. Неудачно приземлился Константин после верховой борьбы с Муллиным. Требуется помощь медиков защитнику "Уфы".
  • 59'
    Капр с тридцати семи метров решил пробить в правый угол. Кондрич в прыжке к штанге мяч поймал.
  • 58'
    Данченко справа навесил к воротам, где мяч перелетел через Жамалетдинова.
  • 57'
    Матрикарди на фланге встретил Сысуева и выбил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    56'
    Кротов в чужой штрафной площади сбил Алейника.
  • Фол, нарушение
    55'
    Жигулёв в центральном круге сбил Сысуева.
  • Травма, повреждение
    53'
    Гогуа в центре поля в стыке с Кротовум получил травму. Седрику нужна помощь медиков.
  • Желтая карточка
    52'
    Данченко в центре поля влетел шипами в голень Степанову и получил жёлтую карточку.
  • 51'
    Данченко справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Гогуа вверху всех опередил и мяч из штрафной площади выбил.
  • Желтая карточка
    50'
    Сысуев за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • 49'
    Сысуев на левом фланге не смог переиграть Кверквелию.
  • 48'
    Муллин слева с двадцати метров пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    47'
    Камилов в центре поля подтолкнул в спину Жигулёва.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Уфе!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Уфа" - "Ротов" - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Жигулёв за прыжок в ноги Камилову у штрафной площади "Уфы" получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    45'
    Сысуев слева забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    45'
    Плиев в центре поля сбил Степанова и получил жёлтую карточку за грубый подкат сзади.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Мешков в первом тайме.
  • 45'
    Кондрич выбежал на фланге из-за пределов штрафной площади и прервал длинный заброс Кротова вперёд.
  • 44'
    Матрикарди сделал заброс вперёд по левому флангу, но партнёров в свободной зоне не оказалось.
  • Угловой
    43'
    Беленов выбил мяч кулаком после подачи Песегова от углового флага, но при этом столкнулся с Гогуа. Со стороны игрока "Ротара" зафиксирован фол.
  • Угловой
    42'
    Гости неудачно разыграли угловой удар, но заработали следующий "стандарт".
  • Фол, нарушение
    41'
    Кротов у центрального круга сбил Алейника.
  • Фол, нарушение
    40'
    Кротов у чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • Угловой
    39'
    Сысуев от углового флага навесил к центр штрафной площади, откуда мяч выбил Кверквелия.
  • Офсайд
    38'
    Жигулёв оказался в офсайде.
  • 37'
    Жигулёв справа навесил на Фламариона, который не смог сделать удачную скидку на партнёров.
  • 36'
    Песегов справа со штрафного навесил низко, и Кротов выбил мяч головой к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    35'
    Карп на фланге сбил Песегова.
  • Фол, нарушение
    34'
    Камилов в центре поля сбил Песегова.
  • 33'
    "Ротор" старается закрепиться на чужой половине поля. Об угрозах воротам хозяев речи пока не идёт.
  • Желтая карточка
    32'
    Гогуа получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    31'
    Всё больше становится фолов в центре поля. Жамалетдинов у центрального круга сбил Гогуа.
  • Угловой
    30'
    Хозяева исполнили угловой удар. Гогуа вынес мяч из штрафной площади.
  • 29'
    Кротов слева прострелил к воротам. Мяч попадает в руку Кверквелии, но Мешков назначает угловой удар.
  • Фол, нарушение
    28'
    Песегов в центре поля толкнул в спину Алиева.
  • 27'
    За половину первого тайма нанесён только один удар в створ ворот, он на счету хозяев.
  • Фол, нарушение
    26'
    Сысуев в центре поля подтолкнул в спину Алейника.
  • 24'
    "Уфа" в центре поля контролирует мяч. Небольшую игровую паузу взяли хозяева.
  • Травма, повреждение
    22'
    Гогуа лежит на газоне в ценетральном круге и держится за бок. Медики вышли на поле, а в матче небольшая пауза.
  • 20'
    Гогуа на фланге опередил Кротова и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 19'
    Кротов в центре поля подтолкнул в спину соперника.
  • Офсайд
    19'
    Кротов на левом фланге оказался в офсайде.
  • Офсайд
    18'
    Сысуев пытался подправить дальний удар Данченко справа из офсайда.
  • Желтая карточка
    17'
    Фламарион у чужой штрафной площади в верховой борьбе с Йокичем попал локтем по лицу Бояну и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    16'
    Йокич слева сделал заброс на Жамалетдинова, который оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    15'
    Жамалетдинов слева с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Кондрич прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • 14'
    Песегов с восемнадцати метров не смог перекинуть стенку. Мяч отскочил к Матрикарди, который с пятнадцати метров пробил правее ворот.
  • Желтая карточка
    13'
    Табидзе у штрафной площади наступил на ногу Жигулёву и получил жёлтую карточку.
  • 12'
    Фламарион слева убежал вперёд, что послужило началом первой позиционной атаки гостей.
  • 11'
    "Ротор" подержал мяч в центре поля. Вперёд гостям продвигаться не удаётся.
  • Офсайд
    10'
    Жамалетдинов на левом фланге оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    9'
    Жигулёв у центрального круга сыграл рукой.
  • 8'
    Сысуев слева не смог обыграть Кверквелию и упустил мяч за пределы поля.
  • 7'
    Первые минуты матча проходят с преимуществом хозяев. У "Ротора" контратаки пока не получаются.
  • 6'
    Следующая подача Данченко справа дошла до Кротова, который головой пробил левее ворот.
  • 5'
    Навес Данченко справа до партнёров не дошёл.
  • 4'
    "Ротор" старается начинать атаки длинными забросами вперёд, которые пока неточны.
  • Угловой
    3'
    Камилов заработал первый угловой удар в матче. После розыгрыша последовала подача на ближнюю штангу, откуда Кверквелия мяч вынес.
  • 2'
    "Уфа" играет в фиолетовой форме, "Ротор" - в голубых футболках и тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Нефтянике"!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Жигулёв Илья получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Плиев Константин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Гогуа Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Фламарион получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Табидзе Джемал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 1.70 8.00
4.00 1.42 10.50
1.83 3.24 5.45
1.87 3.28 5.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.45 2.70 5.10 1.17 1.04 10.00 2.14 1.76 1.82 2.06 1.70 2.23 1.01 15.00 1.20 4.60 1.04 10.00 1.02 10.00 1.01 15.00 0.00 18.50
6.55 1.12 5.00 1.18 2.34 1.61 1.77 2.07 1.46 2.92 1.19 4.85 1.14 6.00 1.04 12.00 1.03 12.75
6.47 1.13 2.98 1.41 2.32 1.63 2.03 1.83 1.72 2.17 1.54 2.54 1.42 2.89 1.13 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.50 2.60 1.02 13.00 1.04 9.80
2.30 1.62 1.51 2.56 1.25 3.95 1.05 10.25 1.04 11.75
2.30 1.65 1.88 1.97 1.46 2.80 1.31 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.91 1.83 1.41 2.80 1.12 5.60
2.79 1.44 1.88 1.96 1.39 3.00 1.12 6.00 1.08 7.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.90 1.12
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ротор

Исход игры
Уфа
79.9% (127)
Ничья
13.2% (21)
Ротор
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.87% (46)
Меньше
70.13% (108)
Обе команды забьют
Да
36.36% (56)
Нет
63.64% (98)
Популярный счёт
1:0 Уфа
43.4% (69)
2:1 Уфа
21.4% (34)
2:0 Уфа
9.4% (15)
1:1 Ничья
8.2% (13)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:2 Ротор
3.8% (6)
3:0 Уфа
1.9% (3)
0:1 Ротор
1.9% (3)
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